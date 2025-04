Ces nouveaux écouteurs Sony, notés 9/10 pour leur ANC efficace et leur son équilibré, sont déjà en promotion chez Boulanger

Avec les WF-C710N, Sony propose des écouteurs avec réduction de bruit active et un son bien équilibré pour un prix très abordable, surtout avec l’offre Boulanger où ils sont à 107,99 euros.

Ils sont disponibles depuis le début du mois de mars 2025 : les écouteurs Sony WF-C710N sont d’excellents ambassadeurs de la marque, notés 9/10 dans nos colonnes. Ce sont les successeurs des C700N, qui étaient déjà particulièrement bons. Sony se montre particulièrement agressif aussi bien sur les performances que sur le prix, puisqu’ils sont vendus moins de 120 euros. Et ils sont déjà moins chers avec un code promo sur Boulanger, qui permet d’économiser 10 % sur cette récente référence.

Les points forts des Sony WF-C710N

La qualité de la réduction de bruit est impressionnante

Une autonomie qui se classe dans le haut du panier

La signature sonore de Sony est bien présente

Les Sony WF-C710N sont disponibles sur le marché au prix de 119,99 euros. Si vous utilisez le code promo AUDIO10 dans le panier sur Boulanger, vous pouvez les avoir avec 12 euros de réduction, soit 107,99 euros.

Prix affiché une fois le code AUDIO10 appliqué // Source : boulanger.com

Des technologies premium et un prix agressif

Avec les WF-C710N, Sony débarque dans un marché quelque peu saturé et arrive pourtant à se faire une place de choix. Pour ça, la marque arrive à proposer des écouteurs Bluetooth premium avec une belle finition, la signature audio Sony. Et une réduction de bruit active qui n’a rien à envier à ce que propose des modèles plus chers, ou même chez la concurrence.

Vous retrouvez donc le fameux son signature Sony, avec des basses généreuses et un médium bien calibré. Comme ça, vous ne ressentez pas de fatigue auditive et pouvez les porter pendant de longs moments, que ce soit pour la musique, les podcasts ou même les jeux. D’autant que l’ergonomie bien travaillée et la certification IPX4 augmentent le confort.

Une réduction de bruit active qui impressionne

Malgré un positionnement tarifaire accessible, les Sony WF-C710N arrivent à rivaliser avec des références haut de gamme en matière d’isolation sonore. L’annulation active du bruit se montre redoutable, surtout dans les basses fréquences, atténuant efficacement les nuisances environnantes. Le mode transparence, bien que légèrement soufflé, reste convaincant pour capter les sons extérieurs sans retirer les écouteurs.

Côté autonomie, ces écouteurs assurent plus de 8 heures d’utilisation en continu avec la réduction de bruit activée, et atteignent jusqu’à 12 heures en mode standard. La fonction de charge rapide permet de récupérer une heure d’écoute en seulement cinq minutes, un avantage non négligeable au quotidien. Une endurance solide qui les place parmi les modèles les plus endurants du marché.

Pour découvrir pourquoi et comment les Sony WF-C710N ont obtenu la note de 9/10, vous pouvez consulter notre test complet de ces écouteurs incontournables.

