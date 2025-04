Il y a -40% sur ces écouteurs sans fil JBL avec ANC, pour profiter de vos playlists pendant 40 h

Avec les JBL Live Pro 2 à 89,99 euros, Boulanger propose de vous équiper avec des true wireless de qualité. Un son personnalisable, une grande autonomie et du confort, telles sont les promesses de ces écouteurs.

JBL Live Pro 2 // Source : JBL

JBL a profité du CES 2023 pour présenter quatre nouveaux modèles d’écouteurs parmi lesquels les Live Pro 2. Dignes successeurs des JBL Live Pro+, ils reprennent la recette et l’améliorent un peu en proposant une paire d’écouteurs intra-auriculaires avec des tiges qui ressemblent à ce que propose Apple avec les AirPods Pro. La comparaison s’arrête là, mais avec 60 euros de réduction en ce moment chez Boulanger, si vous avez un budget serré et des envies de musique, ils font parfaitement l’affaire.

Les points forts des JBL Live Pro 2

La réduction de bruit adaptative selon votre environnement

Une autonomie jusqu’à 10 h par cycle de charge

La connexion multipoint, un atout toujours pratique

Les JBL Live Pro 2 ont été commercialisés 149,99 euros à leur lancement. Depuis, ils baissent régulièrement de prix et se retrouvent parfois à 89,99 euros comme en ce moment sur Boulanger.

Des intra-auriculaires qui ne bougent pas

Comme précisé plus haut, les JBL Live Pro 2 succèdent aux Live Pro+ et reprennent le design avec tige et la forme intra-auriculaire. C’est la meilleure idée puisque ça leur permet de bien être maintenus dans les oreilles pour aller faire du sport. En plus comme ils ne pèsent que 4,8 g chacun, vous n’allez pas les sentir. La marque a eu la bonne idée, comme beaucoup d’autres, de fournir trois paires d’embouts en silicone, pour que vous trouviez celle qui vous va le mieux et ainsi maximiser le confort.

Par rapport à leurs prédécesseurs, il y a un petit plus sur la résistance : on passe d’une certification IPX4 à IPX5, qui fait qu’ils résistent maintenant aux projections d’eau. Comme ça, si vous êtes surpris par la pluie, vous pouvez continuer de les utiliser. La tige de chaque écouteur est bien entendu tactile et vous pouvez en paramétrer les actions en passant par l’app JBL Headphones. C’est là aussi que vous choisirez votre assistant vocal de prédilection : Google ou Alexa.

40 h d’autonomie, c’est généreux

La marque annonce une autonomie totale de 40 h avec le boitier de charge : 10 h pour les écouteurs chargés et 30 h grâce au boitier. Ça, c’est si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active. Cette fonction est aussi pratique qu’énergivore et peut facilement diminuer l’autonomie de 2h. Ça reste malgré tout très généreux et ça permet de profiter de vos playlists en toute circonstance.

L’ANC d’ailleurs, un petit mot sur celle-ci : elle est effectivement bien efficace sur les sons graves, mais a un peu plus de mal dans les aigus. Une fonction Smart Ambient permet de profiter du son tout en restant conscient de son environnement, ce qui est pratique pour une utilisation dans la rue, avec la circulation. Enfin, vous profitez des fonctions Fast Pair, du Bluetooth 5.2, du multipoint et d’un égaliseur personnalisable pour avoir un son à votre image.

Si vous souhaitez comparer les JBL Live Pro 2 avec d’autres modèles, pour voir si l’achat est tentant, vous pouvez le faire via notre guide d’achat des meilleurs écouteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.