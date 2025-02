JBL Live Flex 3 : ces écouteurs sans fil avec boitier équipé d’un écran tactile sont à -35 % sur Amazon

Les JBL Live Flex 3 sont des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active dont le boitier de charge est doté d’un écran tactile donnant accès aux réglages et aux commandes de la musique, que vous retrouvez à 129,99 euros sur Amazon.

Les JBL Live Flex 3 ont fait sensation lors du CES 2024, le fameux salon de la tech qui a lieu à Las Vegas tous les ans. Ces écouteurs Bluetooth au look d’AirPods, avec leur tige, sont ouverts et proposent la réduction de bruit active. Mais c’est son boitier qui tient le devant de la scène, avec son petit écran tactile LED de 1,45 pouce qui permet d’alterner entre l’ANC, le mode Transparence, de monter le volume ou encore de passer les pistes sur vos playlists. Si vous êtes curieux, Amazon propose une réduction de 35% sur ces écouteurs atypiques.

Les avantages des JBL Live Flex 3

Les commandes sur le boitier sont pratiques et originales

Malgré ça, l’autonomie n’en pâtit pas : entre 7h et 10h par cycle de charge

Le mode « appel privé » permet de passer des appels de qualité

Les écouteurs Bluetooth JBL Live Flex 3 sont un produit qui coûte normalement 199,99 euros. Heureusement, grâce à la promotion du moment chez Amazon, ils passent à 129,99 euros.

Une réduction de bruit active améliorable

Les écouteurs JBL Live Flex 3 sont de bons petits écouteurs sans-fil. Si vous cherchez une alternative aux AirPods, compatibles Android, avec un look approchant, vous avez là de sérieux prétendants. Si on peut leur faire un reproche, c’est de vouloir proposer une réduction de bruit active alors qu’ils ne sont pas équipés d’embouts en silicone, et donc de réduction passive.

En résulte une ANC qui est, il faut l’avouer, en deçà de ce que propose la concurrence. Elle fonctionne tout de même et va atténuer quelques bruits, mais ce n’est pas avec elle que vous vous isolerez complètement dans votre contenu audio.

Des écouteurs avec un boitier pour le moins original

Là où les JBL Live Flex 3 brillent, par contre, c’est sur leur originalité. Si vous aimez vous démarquer, vous allez vous régaler car sur le boitier de charge des écouteurs, vous avez un écran tactile. Celui-ci sert à activer les différents profils d’écoute, mais aussi de mettre pause, de changer de piste, etc. Les commandes sur écouteurs fonctionnent aussi, ce sont des appuis et non des pincements qui permettent de contrôler votre contenu.

On pourrait penser que tout ça a un impact sur l’autonomie, mais ils s’en sortent plutôt bien, avec entre 7h et 10h en fonction de l’activation, ou non, de l’ANC, et le boitier permet jusqu’à 40h d’autonomie, avec charge rapide où vous retrouvez 4h d’écoute en seulement 10 minutes. La petite fonction originale de ces écouteurs c’est le mode « appel privé » qui permet d’utiliser un écouteur comme micro, devant votre bouche, et l’autre pour écouter et ainsi profiter d’un mode main libre qualitatif.

