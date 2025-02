Sortis le mois dernier avec 48h d’autonomie, les écouteurs JBL Tune Flex 2 profitent déjà d’une baisse de prix

Les JBL Flex 2 succèdent à la première génération et proposent notamment une autonomie boostée, avec 48h d’écoute sans utiliser l’ANC. Alors qu’ils viennent seulement de sortir, vous pouvez déjà économiser 10 euros dessus.

En ce début d’année 2025, JBL a sorti les successeurs des JBL Tune Flex, des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active avec un design open-fit (qui ne rentrent pas dans le conduit auditif). Cette seconde mouture, affichée à 89,99 euros chez Amazon, reprend cette conception si particulière en améliorant la qualité et le rendu audio.

Les points fort des JBL Tune Flex 2

Une autonomie qui peut grimper jusqu’à 48h

Ils sont certifiés IP54 et le boitier est certifié IPX2

Ils bénéficient du son Pure Bass et du son spatialisé JBL

Sur le marché depuis même pas un mois, les JBL Tune Flex 2 coûtent 99,99 euros. Sauf en ce moment chez Amazon où ils sont disponibles pour 89,99 euros.

Une personnalisation jusqu’au bout des embouts

Avec les JBL Tune Flex 2, la marque tient à ce que vous ayez un son à la hauteur de vos attentes. Et ça commence directement par les embouts, puisque vous en retrouvez deux dans la boîte : une paire ouverte pour rester conscient de votre environnement, une paire fermée pour bénéficier d’une isolation passive. Ensuite, avec l’app installée et les écouteurs dans les oreilles, vous avez la fonction Personi-Fi 3.0 qui, en fonction de vos préférences, propose une courbe sonore adaptée.

Dans chaque écouteur vous retrouvez des haut-parleurs dynamiques de 12 mm qui ne rentrent pas totalement dans le conduit auditif. Ils se posent juste à l’entrée de ce dernier pour délivrer le fameux son Pure Bass JBL (qui met l’accent sur les basses, donc) et peut même vous faire profiter d’un son spatialisé si vous les utilisez pour regarder un film ou jouer à un jeu.

Une autonomie qui dépasse les espérances

Les JBL Tune Flex 2 proposent la célèbre réduction de bruit active, qui permet de se couper des nuisances externes pour profiter de vos contenus dans le calme absolu. Cette option, bien que pratique, a un impact sur l’autonomie des écouteurs. En effet, celle-ci est de 12h par cycle de charge, sans ANC, auxquelles vous ajoutez 36h grâce au boitier. Si vous utilisez la réduction de bruit active, c’est 8h d’écoute par cycle de charge + 24h avec le boitier. Ce qui reste quand même dans la moyenne haute pour ce type d’appareil.

Une autre option bien pratique de ces écouteurs est la connexion multipoint. Ils peuvent être reliés simultanément à deux sources et passent automatiquement de l’un à l’autre en fonction de la priorité : si vous recevez un appel, par exemple. L’appairage peut être rapide et facile, car ils sont compatibles avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Enfin, vous pouvez passer vos appels sans que vos interlocuteurs entendent les bruits qui vous entourent avec les 6 micros intégrés.

