Oppo Enco Buds2 Pro : voici de bons écouteurs sans fil avec ANC à moins de 25 €

Les Oppo Enco Buds2 Pro sont de récents écouteurs sans fil d’entrée de gamme, dont la fiche technique est plutôt attrayante. Et ils ont beau avoir été lancés à un prix très contenu, ils sont actuellement encore moins chers que d’habitude : PC Componentes les propose en effet à 24,70 euros au lieu de 49,90 euros.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

Oppo a lancé en fin d’année 2024 ses Enco Buds2 Pro, une paire d’écouteurs sans fil d’entrée de gamme, qui, malgré un tarif de départ très contenu, veulent offrir une certaine technicité. Réduction de bruit active, son équilibré, bonne autonomie… Sur le papier, ils ne manquent pas d’atouts. Ils deviennent d’ailleurs bien plus recommandables en ce moment puisque leur prix vient de passer sous la barre des 25 euros.

Les points essentiels des Oppo Enco Buds2 Pro

Des écouteurs très légers

Une fonction de réduction de bruit active

Une autonomie de 8 heures

Lancés à 49,90 euros, les écouteurs sans fil Oppo Enco Buds2 Pro sont désormais proposés à 24,70 euros chez PC Componentes.

Des écouteurs légers et stables

Les Oppo Enco Buds2 Pro sont tout d’abord des écouteurs sans fil particulièrement légers. Avec 4,3 g chacun sur la balance, ils devraient être vraiment agréables à porter. Il s’agit en plus de modèles intra-auriculaires, qui épousent bien le pavillon de l’oreille et promettent un bon maintien. Trois tailles d’embouts en silicone sont d’ailleurs fournies. Les Enco Buds2 Pro sont également certifiés IP55, ce qui signifie qu’ils peuvent résister aux projections d’eau et à la sueur. On peut donc les porter sans souci pendant les entraînements sportifs.

Ces écouteurs sans fil proposent par ailleurs une connexion Bluetooth 5.3 offrant une latence réduite à 94 ms, selon la marque ; pratique pour les sessions gaming ou le visionnage de contenus vidéo. Notez aussi que les Enco Buds2 Pro prennent en charge les codecs AAC et SBC, la base pour ce type d’appareil. Naturellement, à ce prix, on ne peut pas compter sur la présence des codecs à haut débit LDAC et LHDC.

Une bonne endurance promise

Les Enco Buds2 Pro d’Oppo embarquent chacun un transducteur dynamique de 12,4 mm doté d’un diaphragme en titane, permettant une reproduction sonore équilibrée sur l’ensemble du spectre audio, assure la marque. Un égaliseur est aussi disponible sur l’application HeyMelody ; dessus, on retrouve notamment trois profils sonores distincts adaptés aux différents styles musicaux (Équilibré pour une restitution neutre, Basse pour les amateurs de sons plus profonds, Bold pour une signature sonore plus marquée). Sachez aussi que les utilisateurs de smartphones Oppo auront droit à la compatibilité Dolby Atmos.

Malgré leur prix très bas, ces écouteurs profitent également d’une technologie de réduction de bruit, laquelle s’appuie sur un système à double microphone couplé à un algorithme d’intelligence artificielle. Les bruits environnants devraient ainsi être bien filtrés pour garantir la meilleure qualité d’appel possible. Enfin, côté autonomie, les écouteurs offrent jusqu’à 8 heures d’écoute continue avec une seule charge (fonction ANC désactivée). Grâce au boîtier de charge, cette autonomie grimpe à 38 heures. Et pour couronner le tout, Oppo promet 4 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de recharge.

