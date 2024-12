Oppo Enco Buds2 Pro, des écouteurs accessibles avec une prestation complète

Faisant suite à un lancement sur certains marchés en début d’année, Oppo France officialise seulement maintenant les nouveaux écouteurs d’entrée de gamme Enco Buds2 Pro.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

Les nouveaux écouteurs sans fil d’OPPO, les Enco Buds2 Pro, arrivent enfin sur le marché français après une officialisation qui date de plusieurs mois dans d’autres pays. Ces modèles veulent offrir une certaine technicité à un tarif contenu. D’après la marque, ils sont polyvalents afin de répondre aux attentes d’un public aussi large que possible.

Pour ce faire, les Enco Buds2 Pro s’appuient sur la présence d’un transducteur dynamique de 12,4 mm doté d’un diaphragme en titane, permettant une reproduction sonore équilibrée sur l’ensemble du spectre audio, selon la marque.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

En outre, l’égaliseur Enco Master disponible au sein de l’application HeyMelody qui sert d’interface propose trois profils sonores distincts adaptés aux différents styles musicaux : Équilibré pour une restitution neutre, Basse pour les amateurs de sons plus profonds, et Bold pour une signature sonore plus marquée.

Une fonction de réduction de bruit embarquée et une bonne autonomie

Afin d’isoler l’auditeur dans une bulle, les écouteurs sont dotés d’une technologie de réduction de bruit qui s’appuie sur un système à double microphone couplé à un algorithme d’intelligence artificielle. Ce dispositif analyse et filtre les bruits environnants pour garantir la meilleure qualité d’appel possible. Pour des usages aussi variés qu’exotiques, la certification IP55 veut assurer une protection efficace contre la poussière et les projections d’eau, rendant ces écouteurs adaptés à un usage sportif.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

La connexion Bluetooth 5.3 offre une latence réduite à 94ms, selon la marque, particulièrement appréciable pour le gaming et le visionnage de contenus vidéo. On peut compter sur la prise en charge des codecs AAC et SBC, la base pour ce type d’appareil. Toujours d’après Oppo, les Enco Buds2 Pro veulent offrir jusqu’à 8 heures d’écoute continue avec une seule charge (fonction ANC désactivée), extensible à 38 heures grâce au boîtier de charge servant également d’étui de rangement et de transport. C’est bien plus que les Oppo Enco Free 2, par exemple. En utilisation téléphonique, les écouteurs prétendent à 4 heures de communication, portées à 20 heures avec le boîtier. Oppo promet 4 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de recharge.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

Ils sont contrôlables via des commandes tactiles personnalisables autorisant ainsi une gestion intuitive de la lecture et des appels, ce qui évite de sortir son smartphone de la poche. Pour les utilisateurs de smartphones Oppo, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles, notamment la compatibilité Dolby Atmos et l’optimisation audio via Dirac Audio Tuner. Notez aussi, pour tous, cette fois-ci, la possibilité d’activer la fonction Trouver mes écouteurs qui déclenche un petit bip afin de les localiser.

Oppo Enco Buds2 Pro // Source : Oppo

Chaque écouteur ne pèse que 4,3 grammes. Trois tailles d’embouts en silicone sont fournies. Le boîtier de charge est compact avec ses dimensions de 68,9 x 36,6 x 28,2 mm. Les écouteurs sont déclinés en noir graphite ou blanc granite.

Prix et disponibilité des écouteurs Oppo Enco Buds2 Pro

Les nouveaux écouteurs Oppo Enco Buds2 Pro sont disponibles dès maintenant pour un prix conseillé de 49,90 euros.