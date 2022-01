JBL lance une paire d’écouteurs pour le gaming sur PC et trois paires d’écouteurs Bluetooth avec ANC

JBL a profité du CES pour dévoiler quatre paires d'écouteurs sans fil, dont une paire optimisée pour le jeu sur PC

Comme lors de chaque salon important, le groupe Harman Kardon a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler de nouvelles paires d’écouteurs sans fil. Ce sont cette fois quatre nouveaux modèles qui ont été présentés ce mardi : les JBL Reflect Aero, les JBL Live Free 2, les JBL Live Pro 2 et les JBL Quantum TWS.

Sur les trois premiers modèles d’écouteurs, on est sur un terrain connu. Il s’agit en effet d’écouteurs Bluetooth true wireless offrant tous des fonctionnalités de réduction de bruit.

Du côté des Reflect Aero — successeurs des Reflect Flow Pro — la marque américaine table sur des transducteurs de 6,8 mm, une réduction de bruit active gérée par six microphones, une certification IP68 pour les utiliser même sous l’eau, une fonction de réduction des bruits du vent, une autonomie de 8 heures avec les écouteurs et jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier.

Les écouteurs JBL Live Free 2 se veulent plus compacts. Ils profitent cette fois d’une étanchéité IPX5 et de transducteurs de 10 mm de diamètre censés proposer un son de meilleure qualité. La réduction de bruit active et la suppression des bruits du vent n’ont pas été oubliées. Concernant l’autonomie, JBL table cette fois sur sept heures d’utilisation en continu et jusqu’à 35 heures à l’aide du boîtier de charge.

La troisième et dernière paire d’écouteurs Bluetooth est les JBL Live Pro 2, des écouteurs qui succèdent aux précédents JBL Live Pro+. Là aussi, la réduction de bruit active est de mise à l’aide des six microphones intégrés. On a cependant cette fois un format d’écouteurs intra-auriculaires avec des tiges, dans la veine des AirPods Pro. Les écouteurs sont eux aussi certifiés IPX5 pour leur étanchéité et profitent cette fois de transducteurs de 11 mm de diamètre. L’autonomie annoncée est plutôt intéressante puisqu’elle monte jusqu’à 10 heures d’écoute et 40 heures avec l’étui de charge.

Des écouteurs sans fil pour le gaming sur PC

Cependant, la principale innovation apportée cette année par JBL au CES de Las Vegas concerne les JBL Quantum TWS. Comme leur nom l’indique, il s’agit de produits estampillés Quantum, la marque gaming de JBL. À ce titre, les écouteurs sans fil ne sont pas seulement des écouteurs Bluetooth mais peuvent également se connecter à un ordinateur grâce à une clé USB 2,4 GHz. Cette connexion basée sur le Wi-Fi — comme le proposent la plupart des casques gaming sans fil — va permettre de profiter de ses jeux vidéo avec une latence particulièrement faible.

Outre cette connectivité taillée pour les PC, les JBL Quantum TWS profitent également d’une connexion Bluetooth 5.2 pour être utilisés avec un smartphone. Les écouteurs profitent par ailleurs également d’une réduction de bruit active, d’une étanchéité IPX5 pour la sueur ou les éclaboussures et de microphones en beamforming pour se concentrer sur votre voix pendant des discussions en chat vocal durant une partie.

Bien évidemment, la connexion en 2,4 GHz à un ordinateur sera plus consommatrice et le constructeur promet cette fois huit heures d’autonomie, avec 16 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de charge.

Les JBL Reflect Aero seront lancés en avril au prix de 150 dollars (133 euros), les Live Free 2 s’afficheront à la même date au même prix, tandis que les JBL Live Pro 2 seront disponibles en avril à 149 euros. Enfin, les écouteurs JBL Quantum TWS seront proposés au printemps à 149 euros.

Pour l’heure, JBL n’a pas communiqué sur une disponibilité en France et en euros des Reflect Aero et Live Free 2, ce qui pourrait suggérer qu’ils ne seront pas disponibles dans l’Hexagone.

