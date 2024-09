Deux nouveaux vidéoprojecteurs Ultra HD natif pour le meilleur du Home Cinéma

La marque JVC vient d’annoncer la sortie de deux nouveaux vidéoprojecteurs très haut de gamme dotés d’une matrice Ultra HD native alors que tous les autres modèles du genre (excepté les Sony) simulent cette définition. Il s’agit des JVC DLA-NZ500 et DLA-NZ700.

DLA-NZ700 et DLA-NZ500 // Source : JVC

Alors que la quasi-totalité des vidéoprojecteurs du marché affichant une image Ultra HD utilisent un procédé de woobulation, correspondant à une simulation à partir d’une matrice Full HD, Sony et JVC sont les seuls actuellement à embarquer une vraie matrice Ultra HD gage d’une image exceptionnellement détaillée. Avec ces nouveaux modèles, les ingénieurs de JVC ont réussi un tour de force en créant les vidéoprojecteurs 4K natifs les plus compacts au monde. Selon la marque, cette miniaturisation a nécessité une refonte complète de l’unité optique, de l’objectif et de l’électronique. Le volume des appareils a ainsi été réduit de 35% par rapport aux modèles précédents, tout en intégrant une source lumineuse laser et un dispositif 4K D-ILA natif.

Ce nouveau design offre plusieurs avantages. Le premier est de proposer une installation plus flexible grâce à l’échappement de chaleur placé à l’arrière. En outre, on peut compter sur une réduction de l’utilisation de plastique, diminuant les coûts de transport et l’impact environnemental. Enfin, il y a, toujours d’après JVC, une meilleure gestion thermique, permettant d’éliminer les risques potentiels pour l’écran de projection.

Des performances visuelles exceptionnelles

Le DLA-NZ700, le nouveau modèle haut de gamme, est équipé de matrices D-ILA 4K natives de troisième génération de 0,69 pouce. Selon JVC, cette technologie améliore considérablement les détails dans les zones sombres de l’image. Le contraste natif atteint un ratio impressionnant de 80 000:1, grâce à un meilleur contrôle de l’alignement et de la planéité des pixels. Le DLA-NZ500, quant à lui, offre un contraste natif de 40 000:1, ce qui reste une performance remarquable dans sa catégorie.

Les deux modèles bénéficient d’une amélioration de l’uniformité de la luminosité sur l’ensemble de l’écran, garantissant une qualité d’image optimale jusque dans les coins.

Comme sur les précédents modèles, JVC a intégré sa technologie de source lumineuse laser exclusive, BLU-Escent. Ainsi, la marque annonce une luminosité de 2300 lumens pour le DLA-NZ700 et de 2000 lumens pour le DLA-NZ500. La durée de vie de la source laser est estimée à environ 20 000 heures.

Les deux modèles sont dotés d’un nouvel objectif 4K entièrement motorisé. Ses caractéristiques incluent une grande ouverture (80 mm, 11 groupes, 15 lentilles), une résolution 4K D-ILA native complète, y compris dans les coins de l’écran, un contrôle électrique du zoom, de la mise au point et du décalage d’image, la possibilité d’avoir 70% de décalage vertical et 28% horizontal pour faciliter l’installation et on peut également compter sur une fonction de mémoire d’objectif pour l’utilisation d’écrans au format cinémascope.

Des fonctions avancées pour une image optimale

JVC a intégré plusieurs technologies de pointe pour améliorer la qualité d’image. Les deux modèles profitent de la nouvelle technologie Frame Adapt HDR Generation 2 qui était aussi disponible, via une mise à jour sur les précédents. Rappelons que ce procédé analyse instantanément la luminosité maximale de chaque image de contenu HDR 10. Elle permet un mappage des tons en temps réel, offrant des images HDR plus lumineuses, plus colorées et avec une plage dynamique plus large. Champions du contraste, les deux modèles embarquent la fonction Deep Black Tone Control qui permet d’offrir une expression plus réaliste des zones sombres avec un contraste plus élevé. En outre, on peut également compter sur un contrôle dynamique de la source lumineuse qui est ici un laser.

Le DLA-NZ700 et le DLA-NZ500 disposent d’un mode d’image Filmmaker pour reproduire fidèlement les films selon les normes du réalisateur. Le DLA-NZ700 est doté d’un filtre Cinéma qui permet de reproduire la large gamme de couleurs des normes de film DCI-P3, idéal pour les contenus HDR des Blu-ray UHD. Afin de garder toutes les caractéristiques de l’image dans le temps, les deux projecteurs embarquent une fonction d’étalonnage automatique.

Le nouveau vidéoprojecteur JVC DLA-NZ500 sera disponible à partir du mois de novembre en noir ou en blanc pour un prix de 5999 euros tandis que le DLA-NZ700 est uniquement proposé en noir à un tarif de 8999 euros.