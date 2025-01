Honor Earbuds Open : les nouveaux écouteurs sans fil arrivent en France

Les Honor Earbuds Open, derniers nés de la gamme audio du constructeur chinois, sont disponibles. Ces écouteurs sans fil adoptent un design ouvert et intègrent plusieurs fonctionnalités innovantes orientées vers l’intelligence artificielle.

Honor Earbuds Open // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Alors que l’on connait surtout la marque Honor pour ses smartphones, la société chinoise propose également quelques écouteurs. Jusqu’ici, les modèles étaient de type intra-auriculaire. Avec les Earbuds Open, Honor étoffe le segment de marché des modèles ouverts, donc sans introduction dans le conduit auditif et permettant ainsi de rester alerte sur ce qui se passe aux alentours. Ils viennent concurrencer plusieurs écouteurs du même genre récemment mis sur le marché à l’image des Shokz OpenFit, Sony LinkBuds Open, Bose Ultra Open Earbuds, Nothing Ear (open), Xiaomi OpenWear Stereo ou Huawei FreeClip, par exemple.

Ainsi, le design des Honor Earbuds Open privilégie avant tout le confort d’utilisation. Leur structure ouverte permet donc de libérer le canal auditif, évitant ainsi toute sensation de pression lors d’une utilisation prolongée. Les écouteurs pèsent seulement 6,8 grammes et sont équipés de crochets auriculaires ergonomiques intégrant un fil métallique à mémoire de forme pour une stabilité optimale.

Honor Earbuds Open // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme évoqué, cette conception ouverte présente également l’avantage de maintenir une certaine conscience de l’environnement sonore, un atout pour la sécurité lors des activités en extérieur. En outre, la certification IP54 assure par ailleurs une protection contre la poussière et les projections d’eau.

Des performances audio et une autonomie solides

Les écouteurs embarquent des haut-parleurs dynamiques de 13,4 mm avec membrane en titane. Le constructeur a développé un algorithme d’optimisation des basses qui s’adapte en temps réel au volume d’écoute. La technologie de son directionnel veut limiter les fuites sonores malgré la conception ouverte.

Honor Earbuds Open // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Côté autonomie, les Honor Earbuds Open offrent jusqu’à 6 heures d’utilisation continue, portées à 22 heures avec le boîtier de charge. La connexion s’effectue via Bluetooth 5.2 et permet l’appairage simultané avec deux appareils. Les écouteurs prennent en charge les codecs audio SBC et AAC.

Des fonctionnalités IA avancées et traductions au programme

Honor mise fortement sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur. Les écouteurs intègrent un système de réduction de bruit active pour les appels reposant sur trois microphones et des algorithmes IA. Une fonction de traduction en temps réel est également proposée. Elle fonctionne en partageant une paire d’écouteurs entre deux utilisateurs, mais aussi, via un smartphone de la marque. L’interlocuteur parle ainsi dans le microphone du mobile et les dialogues sont traduits en temps réel dans les écouteurs. Cela peut fonctionner pour une ou deux personnes, chacun avec un écouteur sur l’oreille.

Honor Earbuds Open // Source : Honor

Les écouteurs Earbuds Open sont dotés de commandes tactiles qui permettent de contrôler la lecture, les appels et d’activer un mode jeu à faible latence. L’application compagnon AI Space donne accès à des paramètres supplémentaires, comme l’égaliseur.

Disponibilité et prix des écouteurs Honor Earbuds Open

Les nouveaux écouteurs Honor Earbuds Open seront commercialisés au prix de 199,90 euros en France. Ils sont proposés en noir ou en version légèrement dorée.