Test des SoundCore Aeroclip : les écouteurs ouverts ultimes pour sportifs

SoundCore, marque audio du groupe Anker Innovations, s’impose depuis 2016 comme une référence dans les produits audio abordables. Connue pour ses enceintes festives, qui allient puissance et prix compétitif, SoundCore a diversifié son offre avec des écouteurs et casques souvent performants, dans une quête de démocratisation du son de qualité. Les écouteurs SoundCore Aeroclip s’adressent à des utilisateurs spécifiques – coureurs, cyclistes ou adeptes de fitness – qui doivent rester vigilants face à leur environnement, par exemple pour entendre une voiture ou un signal sonore.

Leur format convient aussi aux personnes qui rejettent l’intrusion des embouts intra-auriculaires, jugée inconfortable sur la durée, ainsi qu’à ceux qui souhaitent écouter de la musique tout en restant disponibles pour des échanges sociaux ou professionnels, que ce soit au bureau ou en télétravail.

Les Aeroclip ont nécessairement les défauts de leurs qualités : ils n’offrent aucune isolation acoustique, qu’elle soit passive ou active. Les bruits extérieurs – vent, conversations, klaxons – s’immiscent sans obstacle dans l’expérience d’écoute. Si cela permet une conscience totale de l’environnement, cela nuit à l’immersion sonore dans les lieux bruyants. Pour autant, les Aeroclip se positionnent parmi les meilleurs de leur segment.

Anker Soundcore AeroClip Spécifications techniques

Anker Soundcore AeroClip Design : élégance et confort avec une petite nuance

Les SoundCore Aeroclip adoptent un design minimaliste et fonctionnel, typique des écouteurs ouverts à pincement. Dans cette catégorie, il y a les Huawei FreeClip, les Bose Ultra Open Earbuds, par exemple. Leur structure en forme d’anneau ouvert se compose d’un corps principal en plastique blanc mat, surmonté d’une arche métallique au fini satiné qui se clipse autour de l’oreille.

Cette arche, fabriquée à partir d’un fil de titane à mémoire de forme de 0,5 mm et de TPU souple, s’adapte à toutes les tailles d’oreilles et répartit la pression de manière uniforme. SoundCore indique qu’elle peut endurer jusqu’à 20 000 courbures sans perdre sa forme.

Les SoundCore Aeroclip sont composés de deux sections, la plus petite renfermant les transducteurs // Source : Tristan Jacquel

Avec un poids de seulement 5,9 grammes par écouteur, les Aeroclip se révèlent légers et se font presque oublier une fois portés. Lors de mes tests, ils se sont montrés confortables pendant plusieurs heures, notamment lors de sessions de jogging ou de marche. Cependant, après environ deux heures d’écoute continue, une légère pression derrière l’oreille, due à la tension de l’arche, peut apparaître.

Cette gêne reste largement supportable, et une pause de quelques minutes suffit pour repartir confortablement. D’ailleurs, pour les utilisateurs aux oreilles sensibles, SoundCore fournit des grips supplémentaires afin d’ajuster la tenue et adoucir le contact contre le cartilage.

Le confort de port est excellent // Source : Tristan Jacquel

Le boîtier de charge USB, compact et élégant avec son revêtement légèrement nacré, tient facilement dans une poche. Les écouteurs s’y rangent sans difficulté, et la conception de l’étui évite toute confusion entre les écouteurs gauche et droit.

Les SoundCore Aeroclip dans leur étui de charge // Source : Tristan Jacquel

Enfin, avec une certification IPX4, les Aeroclip résistent aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie légère, ce qui les rend parfaitement adaptés aux activités en plein air.

Anker Soundcore AeroClip Une expérience fluide et personnalisable

Les SoundCore Aeroclip se distinguent par leur ergonomie et leur facilité d’utilisation. Les contrôles tactiles, situés sur la partie extérieure de l’arche, se révèlent intuitifs et réactifs. Un simple tapotement permet de gérer la lecture, de régler le volume ou de répondre à un appel, et les commandes s’avèrent suffisamment précises pour éviter les erreurs, même en mouvement.

L’application SoundCore, disponible sur iOS et Android, se présente comme un modèle de simplicité et de fonctionnalité.

Elle propose toutes les options attendues d’un logiciel compagnon : gestion de la connexion multipoint pour connecter deux appareils simultanément, un égaliseur à plusieurs bandes pour personnaliser le son selon les goûts, et la possibilité de programmer les zones tactiles afin d’assigner des commandes spécifiques.

L’interface, intuitive, facilite la navigation, et la connexion Bluetooth s’est montrée d’une stabilité exemplaire, même dans des environnements encombrés comme un tram ou au travers de cloisons minces.

Une mise à jour récente a ajouté la compatibilité avec le codec LDAC, qui promet une meilleure qualité audio sur les appareils Android compatibles. Cependant, comme souvent avec les écouteurs – et encore plus dans ce format ouvert – le bénéfice des codecs haute définition reste marginal. Les Aeroclip privilégient une expérience utilisateur fluide et accessible, et sur ce point, ils remplissent parfaitement leur contrat.

Anker Soundcore AeroClip Audio : une performance exceptionnelle pour des écouteurs ouverts

Les écouteurs ouverts rencontrent souvent des difficultés à offrir un son équilibré. L’absence de scellement du conduit auditif entraîne des fuites acoustiques qui affectent l’ensemble du spectre, mais surtout les basses fréquences. Traditionnellement, ce type d’écouteurs peine à reproduire les graves en dessous de 100 Hz, ce qui prive le son de profondeur et d’impact. Par exemple, sur des morceaux riches en basses comme « Billie Jean » de Michael Jackson, la ligne de basse d’une guitare ou le kick d’une batterie peuvent sembler anémiques, sans corps ni présence. Les infra-graves, qui ajoutent cette sensation de « punch » dans les fréquences les plus basses, s’avèrent souvent inexistants. Mais ce n’est pas le cas ici.

Le son produit est pour ce type d’écouteur de très bonne qualité // Source : Tristan Jacquel

SoundCore a relevé ce défi avec brio sur les Aeroclip. La courbe de réponse en fréquence (voir ci-dessous) montre une présence surprenante des graves jusqu’à 60 Hz, une prouesse pour des écouteurs ouverts. Bien sûr, cela reste loin de la profondeur et de l’intensité des écouteurs intra-auriculaires, qui descendent souvent sous les 40 Hz avec un niveau plus marqué, mais le résultat suffit à offrir une impression d’équilibre tonal. Les basses, bien que limitées aux fréquences de haut-grave, apportent une chaleur agréable et une assise qui fait défaut à la plupart des écouteurs de ce type.

La réponse en fréquences des écouteurs SoundCore Aeroclip // Source : Tristan Jacquel

Le bas-médium, bien maîtrisé, garantit des voix claires et naturelles, qu’il s’agisse de chants ou de dialogues dans un podcast. Le médium, légèrement en avant, offre un relief et une précision remarquables, notamment sur les instruments acoustiques comme les guitares ou les pianos. Les aigus, très présents mais situés dans les hautes fréquences, autour de 10 kHz et plus, évitent toute coloration désagréable ou sibilance excessive. Cette signature sonore, vive et détaillée, se complète par une scène sonore exceptionnellement large et aérée – un avantage typique des écouteurs hors de l’oreille, qui positionnent les plans sonores avec une clarté presque tridimensionnelle.

Le seul reproche notable concerne le volume maximal, qui peut sembler un peu juste dans des environnements très bruyants, comme une rue animée ou un métro bondé. À des niveaux d’écoute raisonnables, cependant, les Aeroclip offrent une expérience sonore qui surpasse largement les attentes pour ce format.

Une immersion surprenante

Pour évaluer les capacités des Aeroclip, une sélection de titres classiques disponibles sur Apple Music, couvrant différents genres musicaux, a servi de test. Sur « Blinding Lights » de The Weeknd, un morceau électro-pop avec des basses rythmiques et des synthés atmosphériques, les Aeroclip ont restitué les pulsations avec une présence inattendue. Les basses, bien que limitées aux fréquences supérieures, apportent une énergie suffisante pour soutenir le rythme, tandis que les synthés se déploient avec une clarté cristalline dans la scène sonore.

Le format ouvert des SoundCore Aeroclip offre une scène sonore très large et plaisante // Source : Tristan Jacquel

Sur « Landslide » de Fleetwood Mac, un titre acoustique plus intimiste, les voix se détachent avec une netteté impressionnante. Les guitares acoustiques, riches en détails, bénéficient du médium légèrement en avant, qui met en valeur les textures des cordes. La scène sonore, très large, donne l’impression que les instruments s’étendent bien au-delà des oreilles, ce qui crée une immersion rare pour des écouteurs ouverts.

Enfin, « Animals » de Martin Garrix, un morceau électro-dance avec des beats dynamiques et des aigus tranchants, met en lumière la vivacité des hautes fréquences. Les Aeroclip restituent les synthés aigus sans agressivité, et les percussions électroniques restent bien définies, même si le manque de basses profondes se fait légèrement sentir sur les drops les plus intenses. Pour pallier ce défaut, l’égaliseur de l’application SoundCore a permis d’accentuer légèrement les basses et de réduire les aigus les plus extrêmes, ce qui a conduit à un équilibre encore plus adapté aux préférences personnelles.

Technologie audio : des choix judicieux

SoundCore a équipé les Aeroclip de transducteurs de 12 mm recouverts de titane, une conception qui favorise la clarté et la précision sur l’ensemble du spectre. Ce choix technologique, combiné à un réglage fin de la courbe de réponse, permet aux Aeroclip de se démarquer de la concurrence. Là où des modèles comme les Bose Ultra Open Earbuds, les Nothing Ear (Open) ou, dans une moindre mesure, les Honor Earbuds Open, peinent à offrir des graves convaincants, les Aeroclip parviennent à trouver un équilibre rare, ce qui rend l’écoute musicale bien plus plaisante.

Anker Soundcore AeroClip Qualité des appels : acceptable, mais limitée par le design

Les SoundCore Aeroclip disposent de quatre micros à formation de faisceau, complétés par des mailles anti-vent et une intelligence artificielle avancée pour optimiser la clarté des appels. Pour l’interlocuteur, le résultat s’avère convenable : la voix reste intelligible, et les bruits environnants se trouvent filtrés de manière satisfaisante, même dans des conditions venteuses.

Faute d’isolation du canal auditif, passer des appels nécessite d’être au calme pour bien entendre son interlocuteur // Source : Tristan Jacquel

En revanche, pour l’utilisateur, entendre clairement dans un environnement bruyant pose problème. L’absence d’isolation passive ou active signifie que les bruits extérieurs – klaxons, conversations, trafic – se superposent à la voix du correspondant. Cette limitation, inhérente au format ouvert, oblige à privilégier des lieux calmes pour des appels confortables. Dans un bureau ou à la maison, les Aeroclip remplissent leur rôle sans difficulté, mais dans une rue animée, l’expérience peut vite devenir frustrante.

Anker Soundcore AeroClip Une endurance valable

SoundCore annonce une autonomie de 8 heures par charge pour les Aeroclip, et l’étui de charge permet de porter ce chiffre à 32 heures au total. Lors des tests, ces chiffres se sont révélés exacts : avec une écoute à volume modéré, environ 7h45 d’utilisation continue ont été atteintes, et l’étui a fourni trois recharges complètes supplémentaires, pour une endurance totale proche des 32 heures promises.

Le port USB-C et le bouton d’appairage Bluetooth de l’étui de charge // Source : Tristan Jacquel

La recharge s’effectue via un port USB-C, et une charge rapide de 10 minutes offre environ 1h30 d’écoute.

Anker Soundcore AeroClip Prix : un rapport qualité/prix imbattable

Les SoundCore Aeroclip sont disponibles en coloris noir et brume de champagne (notre exemplaire de test) et proposés à 129,99 euros, un tarif qui les place dans le milieu de gamme des écouteurs ouverts, mais avec des performances qui rivalisent avec des modèles bien plus coûteux. À titre de comparaison, les Bose Ultra Open Earbuds, qui partagent un design similaire, coûtent 299 euros – soit plus du double – tout en offrant une signature sonore moins équilibrée, avec des graves encore plus limités et une scène sonore moins convaincante. Les Nothing Ear (open), vendus autour de 149 euros, constituent une alternative intéressante, et plus encore les Honor Earbuds Open, mais ils n’atteignent pas le niveau des Aeroclip en termes d’équilibre tonal.