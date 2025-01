Amazon brade à moitié prix les Jabra Elite 10, de bons écouteurs sans fil avec réduction de bruit active et compatibilité Dolby Atmos

Les Jabra Elite 10 sont des écouteurs sans-fil salués pour la qualité de leur réduction de bruit active. Mais ce n’est pas leur seul argument, ils sont pétris de qualités, et même si la Gen 2 est venue les supplanter, ils restent très intéressants, notamment avec cette offre Amazon où ils sont à 136,21 euros au lieu de 249,99 euros.

Vous le saviez peut-être, mais en juin 2024, Jabra annonçait à la fois la sortie de nouveaux écouteurs, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 et les Jabra Elite 10 Gen 2 (successeurs du modèle présenté ici) mais aussi la fin de la division grand public de la marque. En d’autres termes : Jabra ne développera plus de nouveaux casques, d’écouteurs ou d’oreillettes. Pas de panique toutefois : Jabra continue d’assurer le SAV sur ses produits et cela n’enlève en rien les qualités de ce que la marque a pu sortir. Et si la nouvelle génération est vendue 279 euros, il vaut mieux profiter des Soldes chez Amazon pour profiter du modèle de base à moins de 140 euros et profiter d’une expérience relativement similaire.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 10

Une bonne autonomie de 6h avec la réduction de bruit active

L’app Sound+ pour gérer les écouteurs est très ergonomique

La qualité de la réduction de bruit active

Lancés en 2023 à 249,99 euros, les Jabra Elite 10 sont en ce moment disponibles à 136,21 euros chez Amazon, alors que les Soldes arrivent doucement, mais sûrement, à leur terme.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Jabra Elite 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs que l’on sent à peine dans les oreilles

Les Jabra Elite 10 sont des écouteurs intra-auriculaires légers puisqu’ils pèsent seulement 5,7 grammes pièce. L’étui de charge, lui, fait 45,9 grammes. Donc que ce soit les écouteurs dans les oreilles ou le boitier dans la poche : vous ne sentirez quasiment rien. Les Elite 10 sont sortis en même temps que les Jabra Elite 8 Active : ces derniers sont plus résistants à l’eau, donc mieux adaptés au sport, mais en contrepartie, les Jabra Elite 10 ont des transducteurs plus grands : 10 mm contre 6 mm, pour des performances acoustiques supérieures. Ils sont quand même certifiés IP57, donc ils résistent à la transpiration, aux projections d’eau et à la poussière.

Les Jabra Elite 10 tiennent bien dans l’oreille, ils se posent facilement, épousent bien la forme du pavillon de l’oreille (il y a plusieurs tailles d’embouts EarGels dans la boîte) et surtout : ils tiennent bien en place. Les embouts sont ovales, et pas ronds, ce qui scelle bien le conduit auditif et offre une bonne isolation passive, en attendant que l’ANC prenne le relais.

Une réduction de bruit active qui n’a pas à rougir

Deux ans après leur sortie, les Jabra Elite 10 proposent encore une bonne réduction de bruit active. Celle-ci s’adapte aux bruits environnants et peut donc fonctionner à plein régime lorsque vous êtes dans un milieu bruyant. Alors oui, les AirPods Pro 2 font mieux, mais ce n’est pas le même prix, et les Jabra Elite 10 sont très loin d’être en reste. En plus de l’ANC, il y a aussi un mode Transparent pour tenir une conversation sans avoir à les ôter des oreilles. Dans l’app Sound+, vous pouvez configurer plusieurs profils selon les lieux où vous les utilisez.

L’app, d’ailleurs, sera indispensable pour paramétrer les écouteurs et les mettre à jour. Vous devrez d’ailleurs aller faire un tour sur l’égaliseur pour régler le niveau des aigus qui sont bien trop mis en avant et, de ce fait, un peu imprécis. En faisant les bons réglages, vous devriez pouvoir revenir à une bonne qualité audio. D’autant qu’avec la fonction Audio Spatial avec Dolby Atmos, vous profitez d’un son spatial qui, selon notre test, peine à convaincre. Là où ils ne déçoivent pas, c’est sur l’autonomie puisque vous avez 6h d’écoute avec un seul cycle de charge, et que le boitier permet de les recharger jusqu’à 3 fois maximum.

Pour en savoir plus sur les Jabra Elite 10, vous pouvez lire notre test complet et détaillé.

Sinon, vous pouvez retrouver d’autres références d’écouteurs sans-fil dans notre guide d’achat, ce qui permet de comparer les Jabra Elite 10 et leurs performances pour trouver un modèle adapté à vos envies.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.