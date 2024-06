Jabra lance des écouteurs sans fil encore meilleurs en passant à la nouvelle génération

Jabra a renouvelé ses écouteurs haut de gamme en promettant une meilleure réduction de bruit et qualité d'appel, mais également grâce à un support du Bluetooth LE Audio.

L’an dernier, à l’occasion de l’IFA de Berlin, le constructeur danois donnait un coup de frais à ses écouteurs sans fil en dévoilant deux nouvelles références positionnées sur le segment haut de gamme, les Jabra Elite 8 Active et Jabra Elite 10. Moins de dix mois plus tard, ce sont deux nouvelles paires qui viennent prendre la relève sur le segment haut de gamme de la firme.

Ce mardi, Jabra en effet levé le voile sur les Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Jabra Elite 10 Gen 2. Une première pour le constructeur danois qui n’avait jusque là pas proposé de deuxième itération de ses écouteurs, mais se contentait de compléter sa gamme avec des Jabra Elite 3, Elite 4, Elite 7 Active ou Elite 7 Pro.

Des Jabra Elite 8 Active Gen 2 taillés pour le sport

Du côté des Jabra Elite 8 Active Gen 2, forcément, on s’inscrit dans la lignée des précédents Jabra Elite 8. On a donc droit à des écouteurs particulièrement optimisés pour le confort et l’usage sportif. Les écouteurs sont résistants à la transpiration en plus d’une certification IP54 contre la pluie et les éclaboussures. Ils profitent également d’un ajustement confortable, même sans ailettes de maintien.

Du côté des nouveautés apportées par cette deuxième génération, on peut citer une meilleure réduction de bruit active, annoncée comme deux fois plus puissante, mais aussi une meilleure détection des bruits du vent. Jabra indique également que ses écouteurs sont plus efficaces pour capter la voix durant les appels grâce à six microphones. Les écouteurs profitent par ailleurs d’un appairage Google Fast Pair, d’une compatibilité Bluetooth multipoint, d’une gestion de l’audio spatial via Dolby Audio et d’une compatibilité Bluetooth LE Audio. Concernant l’autonomie, Jabra indique que ses écouteurs peuvent fonctionner pendant huit heures consécutives avec réduction de bruit.

Des Jabra Elite 10 Gen 2 qui misent sur la réduction de bruit

Nouveau fleuron de chez Jabra, les nouveaux Jabra Elite 10 Gen 2 prennent quant à eux la relève des Jabra Elite 10. Ils misent donc, comme leurs prédécesseurs, non seulement sur la réduction de bruit active, mais également sur la qualité sonore. Les écouteurs profitent notamment de l’audio spatial Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête, d’une réduction de bruit active annoncée comme deux fois plus performante, d’une meilleure qualité d’appel et d’une autonomie de 6 heures avec réduction de bruit. Bien évidemment, on retrouve également une compatibilité Google Fast Pair ainsi qu’une gestion du Bluetooth multipoint.

La principale nouveauté de ces deux paires d’écouteurs se situe au niveau de la compatibilité Bluetooth LE Audio. Celle-ci va notamment permettre de connecter les écouteurs à une source centrale, par exemple dans un musée ou une salle de sport, même si d’autres casques et écouteurs y sont également connectés, grâce au protocole Auracast. En plus du Bluetooth LE Audio, il sera par ailleurs possible de brancher le câble USB-C du boîtier à une source filaire, que ce soit en USB-C ou à l’aide d’un adaptateur jack 3,5 mm. Une solution qui n’est pas sans rappeler celle de Bower & Wilkins, notamment avec les Pi7.

Prix et disponibilité des Jabra Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2

Les Jabra Elite 10 Gen 2 seront disponibles mi-juin en noir titane, noir brillant, cacao, denim ou blanc au prix de 279 euros.

De leur côté les Jabra Elite 8 Active Gen 2 seront déclinés en bleu marine, noir, corail et olive au tarif de 229 euros.