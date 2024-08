Test des Jabra Elite 8 Active Gen 2 : pour le sport avant tout

Le mode Hear Through manque de clarté et de naturel

Portée au plus haut et latence au plus bas

Jabra lance sur le marché une nouvelle version de ses écouteurs sans fil de référence, les Jabra Elite 8 Active. Avec de nombreuses fonctionnalités et dotés d’une compatibilité qui va bien au-delà des plateformes iOS et Android, ces earbuds se retrouvent donc sur notre banc de test.

Jabra, historiquement première marque à proposer un casque Bluetooth ou des écouteurs à réduction de bruit, remet à jour sa gamme Elite avant de quitter le marché du grand public. Mais l’entreprise danoise jette-t-elle ses armes au pied de la concurrence ou se lance-t-elle dans un vrai baroud d’honneur avec ses Jabra Elite 8 Active Gen 2 ? C’est un peu la question qui se pose à nous à l’heure d’ouvrir la boîte de ces écouteurs grand public, clairement orientés nomadisme et sport.

En effet, Jabra annonce fièrement avoir créé « les écouteurs les plus résistants au monde ». Une résistance à la poussière, à l’eau, et même à la corrosion de la transpiration. De quoi en faire des compagnons de premier choix pour les sorties sous la pluie ou les entraînements intensifs. À condition tout de même que les promesses soient tenues.

Et puis évidemment, ces Elite 8 Active Gen 2 ne sont pas les premiers à annoncer de telles capacités. Avec un tarif de 249,99 €, ils se retrouvent en concurrence directe avec les Apple AirPods Pro 2 à 279 € ou encore les Beats Fit Pro à 249,95 €, deux références plébiscitées pour leur résistance aux intempéries. Il nous reste donc à vérifier si en termes de confort, de qualité sonore, d’autonomie et de fonctions, ces Elite 8 Active Gen 2 tiennent bien leur rang.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Fiche technique

Modèle Jabra Elite 8 Active Gen 2 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 56 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 10 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Des écouteurs discrets et élégants

Dès le déballage, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 annoncent la couleur. En l’occurrence un joli vert Olive pour la version que nous avons en test. Mais vous pouvez tout aussi bien partir sur un modèle Coral, Bleu ou Noir. Dans tous les cas, la finition est mate, tant pour le boîtier que pour les écouteurs sans fil ou les bouchons.

Une finition mate qui évite le côté jouet // Source : Olivier Pastor pour Frandroid

Dans la boîte en carton, on trouve le boîtier de charge, les écouteurs, trois paires de bouchons de taille différente (avec le modèle intermédiaire prémonté sur les écouteurs), et un cordon pour la charge et la connexion. Cordon d’un type assez particulier puisqu’en plus d’offrir une liaison USB-C / USB-C, ce qui permet la charge sur ordinateur ou sur téléphone, il ajoute un adaptateur USB-C vers mini jack 3 points sur lequel nous reviendrons quand nous parlerons de la compatibilité de ces écouteurs.

Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 sont de forme ovoïde, sans tige, ce qui les distingue des classiques AirPods. Le bouchon vient obstruer le conduit auditif quand la partie externe se positionne dans la conque de l’oreille, à la manière des Beats Solo Buds. La tenue est bonne, voire excellente. Nous avons pu pratiquer la course à pied ou le VTT sans jamais s’inquiéter de leur maintien, et sans avoir à les repositionner pendant l’effort.

La tentation était grande d’aller faire un tour de kayak de rivière avec les écouteurs, ceux-ci affichant un indice IP68 qui leur permet de résister à une immersion sous l’eau (maximum 1 mètre de profondeur), mais la crainte de perdre ces modèles de test était trop grande. Nous nous serons contentés de quelques brasses dans la piscine pour vérifier leur étanchéité.

La tenue des écouteurs est excellente // Source : Olivier Pastor pour Frandroid

Attention tout de même, n’imaginez pas écouter de la musique en nageant avec les Jabra Elite 8 Active Gen 2. Dénués de mémoire interne, ils comptent obligatoirement sur leur connexion Bluetooth pour diffuser une source sonore. Or Bluetooth et eau ne font jamais bon ménage, et votre connexion subira une coupure immédiate dès que votre tête sera immergée.

Chaque écouteur intègre un bouton, parfaitement invisible sous le logo de la marque, et deux grilles noires plutôt discrètes pour accueillir les 6 microphones intégrés. Au contact de l’oreille, on trouve aussi un capteur de présence pour l’arrêt automatique dès que vous les retirez, et deux petits points métalliques pour la charge dans le boîtier.

Le boîtier des Jabra Elite 8 Active Gen 2

Côté boîtier justement, nous sommes en présence d’un modèle assez volumineux : 6,5 x 4,5 x 2,5 cm. C’est presque 30 % de volume en plus que pour des AirPods Pro 2. La finition plastique est réussie, avec une jointure entre base et capot plutôt discrète.

En façade de ce boîtier, on trouve le logo de la marque, simplement incrusté, un bouton de connexion et un indicateur de l’état de charge. Ce dernier change de couleur, de manière assez classique, pour vous informer de la charge en course ou achevée des écouteurs. Il donne aussi une indication, à l’ouverture du boîtier, de l’état de la connexion Bluetooth.

Source : Olivier Pastor pour Frandroid

La charge s’effectue en USB-C, par le dessous, alors que les écouteurs trouvent leur position à l’intérieur, grâce à un système magnétique désormais classique. Le capot du boîtier profite d’un ressort bien calibré, ce qui assure une bonne fermeture, évite les ouvertures inopinées, sans pour autant rendre l’accès aux écouteurs difficile.

Dans l’ensemble, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 que nous avons sous les yeux donnent une belle impression de qualité de fabrication, avec une finition mate maîtrisée qui ne laisse à aucun moment une impression de jouet comme nous avions pu le constater avec les ATH-TWX7 d’Audio-Technica. Ça nous met donc en confiance pour la suite.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Une application simple et efficace

Pas de difficulté avec la première connexion qui se fait en quelques secondes. Nous avons pu essayer nos Jabra Elite 8 Active Gen 2 sur de nombreuses plateformes, entre iOS, Android, Windows, macOS ou Nintendo Switch. De même avec les montres connectées qui offrent une liaison Bluetooth. Les écouteurs profitent même d’une double connexion en Bluetooth multipoint, ce qui rend possible l’utilisation simultanée sur un ordinateur et un smartphone, ou un smartphone et une montre par exemple.

Les utilisateurs iOS et Android profitent en outre de l’application Sound+ dédiée aux produits de la marque et totalement gratuite. Une fois les écouteurs reconnus, vous trouverez dans son interface plusieurs fonctions accessibles depuis l’écran de votre smartphone : gestion de la réduction des bruits, activation du son spatial, égaliseur, et sons d’ambiance.

Il est aussi possible, sur une page de réglages séparée, de modifier plusieurs paramètres, de régler les commandes tactiles ou l’assistant vocal, et même de mettre à jour le firmware de vos écouteurs ou de votre boîtier. À noter aussi la présence d’une fonction « Retrouver Mon Jabra » qui n’est pas sans rappeler les systèmes de localisation d’Apple ou de Google. Sauf qu’ici, vous n’aurez pour seule information que le lieu de perte de la connexion Bluetooth et en aucun cas une localisation en temps réel.

Jabra Sound+ Télécharger gratuitement

Dans l’ensemble, cette application a l’énorme avantage d’offrir une interface des plus claires, avec une seule page pour l’ensemble des fonctions les plus utilisées. C’est pratique, très accessible, et bien organisé. Le fait de déporter sur une zone dédiée tous les réglages supplémentaires permet d’avoir au quotidien une ergonomie très bien pensée, et la possibilité d’aller en profondeur si nécessaire.

On chipotera tout de même sur l’absence de préréglages d’égalisation par zone comme peut le proposer Sennheiser, ce qui permet d’automatiser les changements de paramètres en fonction de votre position géographique. Ici, tout se fait en manuel.

Les contrôles directs des Jabra Elite 8 Active Gen 2

En plus d’être compatibles avec votre assistant vocal, les Elite 8 Active Gen 2 proposent donc deux boutons, un par écouteur. Une quantité réduite de contrôles tactiles implique donc des combinaisons à apprendre par cœur. Et pour le coup, Jabra fait dans le classique avec des appuis multiples. Un appui permet de changer le mode d’ANC, deux appuis de lancer l’assistant vocal.

En écoute de musique ou au téléphone, il faut là encore apprendre jusqu’à 6 combinaisons différentes, avec jusqu’à trois appuis par côté. Rien d’inhabituel, surtout que chacune de ces combinaisons est personnalisable, à l’exception des modes ANC et de l’assistant. Et pour vous rafraîchir la mémoire, vous trouverez de toute façon toutes ces manipulations répertoriées dans l’application.

À noter tout de même un certain temps de réaction des écouteurs pour chacune de ces actions tactiles. Il faut en effet un peu plus d’une seconde pour que la musique s’arrête ou pour décrocher le téléphone une fois la commande envoyée. Rien de très gênant, mais un résultat en retrait par rapport à la concurrence. Les écouteurs profitent enfin de la détection des oreilles, ce qui permet de couper la musique dès que l’on retire un des écouteurs.

Dans l’ensemble, ces Jabra Elite 8 Active Gen 2 se comportent très bien entre l’utilisation des boutons et la gestion de votre assistant vocal. Le fait que tout soit paramétrable, jusqu’au temps de mise en veille, rend l’utilisation au quotidien très agréable.

Portée et latence au top

En s’appuyant sur un Bluetooth 5.3, Jabra nous propose le meilleur de la connexion sans fil. La portée des Elite 8 Active Gen 2, connectés à mon iPhone 15 Pro, est supérieure à 25 mètres. Ce qui veut dire que, jusqu’à cette distance, nous n’avons souffert d’aucune micro coupure, d’aucune dégradation de la qualité sonore. C’est remarquable.

Évidemment, si votre téléphone ou votre ordinateur ne profite pas de cette génération de Bluetooth, il faudra revoir ce nombre à la baisse. Ainsi, avec une Nintendo Switch en Bluetooth 5.0, on ne pourra compter que sur une distance de 10 mètres avant de voir les premiers artefacts apparaître.

Côté latence, c’est encore une fois exceptionnel. Le ressenti est simplement nul face à un jeu compétitif sur PC, et il l’est aussi évidemment devant un film ou une vidéo (même si la compensation entre son et image est ici gérée par la source). Encore une fois, il faut tempérer ce résultat en fonction de la génération de Bluetooth, la Nintendo Switch n’offrant pas un tel niveau de performance, mais restant parfaitement jouable avec ces écouteurs.

Reste qu’en termes de codecs audio Bluetooth, vous ne trouverez que les classiques SBC et AAC. Pas question ici de profiter de fichiers audio en haute résolution.

La connexion mini-jack en bonus

Si on m’avait dit que je serais bluffé en 2024 par l’ajout d’une connexion mini-jack, je ne l’aurais pas cru. Et pourtant, c’est bien le cas. Le micro adaptateur fourni par Jabra, et retenu sur le câble par un lien, permet effectivement de connecter le boîtier à n’importe quelle source analogique stéréo. La connexion Bluetooth est alors assurée par le boîtier qui sert de pont entre l’analogique et les écouteurs sans fil. Un système assez proche de ce que Bowers & Wilkins a pu proposer par le passé avec ses B&W Pi7.

Et en tant que joueur PlayStation, cette petite connexion supplémentaire est vraiment la bienvenue. Elle permet en effet de profiter des écouteurs sans-fil sur les consoles de Sony (PS5, PS4, PS Portal ou même PS Vita) alors même que celles-ci ne sont pas compatibles avec l’audio en Bluetooth. Alors attention, il s’agit simplement d’une connexion stéréo entrante, ce qui veut dire que la parole n’est pas gérée en retour. Vous entendrez bien le son du jeu, mais ne pourrez pas communiquer en retour.

Reste aussi l’avantage de pouvoir connecter son boîtier à la sortie casque de l’écran de l’ordinateur, voire à son Walkman d’antan ou à votre écran dans l’avion. Avouez que ça fait envie. Bon, cette fonction coûte un peu en autonomie, puisqu’elle divise simplement le temps d’utilisation par deux. Mais elle a le mérite d’exister.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Des fonctions de réduction de bruit en retrait

Autrefois leader en la matière, on attendait beaucoup de la nouvelle génération de Jabra, tant du côté de la réduction des bruits ambiants que du mode HearThrough (équivalent du mode transparence d’Apple). Et c’est malheureusement une vraie déception que nous offrent ces Elite 8 Active Gen 2.

Déjà, l’isolation passive créée par les bouchons intra-auriculaires est plutôt faible. Il y a toujours ce petit effet de bulle un peu désagréable quand on parle avec les écouteurs sur les oreilles, mais il est comparable à celui des AirPods pro 2 et reste bien inférieur à ce qu’on ressent avec les Beats Solo Buds par exemple.

En lieu peu bruyant, on constate que la réduction des bruits ambiants manque de précision. Les Elite 8 Active Gen 2 ne sont pas capables d’isoler et de réellement atténuer le souffle d’une climatisation ou d’un ventilateur à proximité. Dans un train, une voiture, un bus, le résultat est plus intéressant avec une vraie réduction de la présence du moteur ou des vibrations.

En ville, avec l’ambiance urbaine faite de gens qui parlent, de klaxons, de moteurs, cette fonction ANC s’en sort moyennement bien. Par réduction de certaines gammes de fréquences, elle peut amplifier d’autres sons, ainsi les voitures qui passent sont bien atténuées, mais le bruit du vent ou les voix restent toujours très présents. La comparaison avec les AirPods Pro 2, et même avec les AirPods Pro 1 est sans appel. Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 sont en retard sur les standards du genre.

Et nous dirons quasiment la même chose de la fonction HearThrough, laquelle permet effectivement de mieux entendre les aigus des sons environnants, mais au prix d’un souffle constant plutôt désagréable. Au quotidien, nous avons clairement préféré désactiver ces deux fonctions pour rester dans un mode passif tout à fait supportable. Et tant pis pour la réduction des bruits ambiants.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Un peu de déception à l’écoute

Le rendu sonore pour un casque ou des écouteurs reste la partie essentielle d’un test. C’est là que tout peut basculer. Et l’on a vu des produits tout à fait agréables en termes d’utilisation, à l’instar de ces Jabra Elite 8 Active Gen 2, s’écrouler dans notre estime à cause d’un déséquilibre majeur dans une gamme de fréquences. Aussi avons nous passé nos écouteurs sur notre système de mesure. Et là, surprise.

La partie droite de la courbe représente les aigus. Et c’est à partir de 6 kHz que l’on constate une chute drastique du niveau sonore, avec une disparition totale du signal d’origine dès 18 kHz. Devant cette aberration, nous avons refait nos mesures, avec un autre appareil, en vérifiant chacun des paramètres, en comparant avec d’autres modèles d’écouteurs. Rien n’y a fait. La partie haute du spectre n’a jamais cessé de courber l’échine.

Sur le site du fabricant, une information nous titille : il existe deux modes de fonctionnement, l’un pour la musique et l’autre pour la voix. Le second se limiterait à 8 kHz. Nous avons trouvé ce mode, l’avons activé et testé … Pour un résultat encore plus réduit sur les aigus. Il faut se rendre à l’évidence, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 que nous avons en test ne peuvent pas délivrer de fréquences aiguës dans des conditions normales.

Et effectivement, une fois les écouteurs sur les oreilles, ce défaut s’entend. La musique manque de clarté, d’ampleur. Pour s’en rendre compte, nous avons sorti le Live MTV 94 des Eagles et le très référent Hotel California. Dans ce morceau, les aigus ont droit à une belle mise en avant avec d’une part le son de la guitare, brillant comme jamais, et d’autre part le shaker en arrière plan. Mais avec les Jabra Elite 8 Active Gen 2, le son est un peu criard. La voix se retrouve bien trop sur le devant de la scène sonore, la guitare perd toute l’ampleur à laquelle elle nous a habitués, et le shaker semble étouffé.

Même constant avec un autre live, celui de Michel Jonasz au Casino de Paris en 2000, et le titre Inspiration dont les applaudissements d’introduction sont en général un révélateur de la précision des aigus. Et là non plus, ça ne manque pas. Le public semble factice, et l’arrivée du chanteur à son micro révèle une voix bien plus nasillarde qu’attendu.

Du côté des graves, le constat est aussi assez mitigé. Si on ressent bien une présence des basses fréquences, celle-ci manque de constance. Dans les titres où les médiums sont en retrait, et qu’il y a donc de la place pour que les petits transducteurs se la jouent graves, ça passe. On arrive à avoir des coups de grosse caisse enveloppants et une certaine profondeur. Mais dès que les médiums rentrent dans la partie, ça s’étouffe.

Résultat, un titre comme Partition de Beyoncé profite de son introduction réservée aux graves, mais voit sa sonorité globale recentrée sur les médiums dès que la musique se complexifie. Idem avec Release You Problems de Chet Faker ou Juice de Lizzo.

Pour corriger ce problème, un petit passage par l’égaliseur de l’application permet de regagner un peu de profondeur et de faire reculer légèrement les voix, les guitares et les synthés. Impossible de retrouver les hautes plages d’aigus, mais, pour le reste, on arrive finalement à se créer un son chaleureux, presque équilibré. La comparaison avec les AirPods Pro est là encore clairement à l’avantage d’Apple, même si ces derniers, en absence d’égalisation générale, ne peuvent vous offrir un son dédié à différentes situations.

À noter la présence d’une option nommée « Son Spatial Dolby ». Celle-ci est supposée créer un environnement spatial augmenté par rapport au mode stéréo classique. De notre expérience, elle ne fait que brouiller la précision déjà faible des aigus et ne peut donc se conseiller pour l’écoute musicale.

J’insisterai enfin sur l’importance du choix des bouchons, qui ne doivent évidemment pas être trop gros pour votre conduit auditif, mais doivent l’être suffisamment pour bien sceller l’oreille. Car c’est bien avec la taille la plus adaptée que vous profiterez au mieux du rendu sonore que peuvent vous offrir les Jabra Elite 8 Active Gen 2.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Des appels un peu bruyants

Nous avons d’abord testé les Jabra Elite 8 Active Gen 2 en appel vocal au sein d’un bureau calme, sans personne pour déranger le silence. De l’avis général, la sonorité est un peu métallique, mais tout à fait correcte. L’intelligibilité est bonne et votre auditoire n’aura aucun mal à vous comprendre.

Si on ajoute la ventilation d’une climatisation ou un simple ventilateur posé à deux mètres, rien de particulier ne s’entend de l’autre côté. Idem avec un fond musical, pour peu que celui-ci ne soit pas trop fort. Passé un certain volume, vous partagerez forcément ce son avec votre interlocuteur.

Dans une rue passante, avec voitures, ou à côté d’une conversation, c’est un peu moins réussi. Le micro capte une bonne partie des sons gênants et leur annulation n’est pas des plus efficaces. Et comme dans ces lieux-là on a tendance à parler plus fort, ça devient assez compliqué pour l’auditoire qui doit subir un son saturé et assez pollué.

J’ajouterai qu’il est difficile de conseiller l’enregistrement de voix lors d’un vlog avec les Jabra Elite 8 Active Gen 2. La plage de fréquence limitée donnant tout de même une voix peu naturelle, de bien moins bonne qualité que celle du micro direct de mon iPhone 15.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 Une autonomie au-dessus de la norme

Presque neuf heures d’écoute musicale avec une seule charge des écouteurs et le volume à 70%. C’est remarquable et clairement au-dessus de nos constatations habituelles. Le boîtier permet en outre d’ajouter 3 charges complètes supplémentaires, pour un total de près de 36 heures. L’utilisation de l’ANC ou du mode Hear Through fait tomber la durée d’une charge à un peu plus de 5 heures, ce qui est pour le coup assez moyen.

La charge complète des écouteurs dure environ 1 heure, mais il est possible de gagner près d’une heure d’écoute en moins de 10 minutes. La charge du boîtier, sur un port USB 1A 5V, dure environ 3 heures, avec là encore la possibilité d’avoir près de trois heures d’utilisation en dix minutes seulement. À noter enfin que le boitier peut se charger en sans-fil avec la technologie Qi.

Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 sont déjà disponibles. Ils sont proposés en quatre coloris, noir, corail, vert olive et bleu marine, au prix de 249,95 euros.

À ce tarif, ces écouteurs font face aux modèles Apple AirPods Pro 2 à 279 euros ou aux Beats Fit Pro à 249,95 euros.