Le chant du cygne de Jabra, le changement de Microsoft pour Outlook et l’investissement de Volkswagen dans les moteurs thermiques

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 12 juin : Jabra arrête les écouteurs sans fil, Microsoft revoit la manière dont vous vous connecterez à ses services et Volkswagen réinvestit dans les moteurs thermiques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Coup dur pour ce constructeur historique d’écouteurs sans fil qui arrête les frais

Alors que Jabra vient de présenter ses nouveaux écouteurs, sa maison-mère, le groupe GN, a annoncé, de son côté, la fin des produits grand public pour la marque danoise. Les Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2 seront ainsi les derniers modèles proposés par le constructeur. De son côté, Jabra va se concentrer sur le secteur plus rentable de la vente aux entreprises et aux professionnels.

Hotmail, Outlook, Live : préparez-vous à un gros changement chez Microsoft

Si vous avez un compte Live, Hotmail ou Outlook, vous aurez bientĂ´t droit Ă un gros changement quant Ă la manière de vous connecter aux services de Microsoft. La firme a en effet annoncĂ© la fin de l’authentification de base, par simple mot de passe Ă compter dd 16 septembre prochain. Concrètement, il vous faudra nĂ©cessairement passer par une authentification Ă double facteur.

« Le passé n’est pas fini » : dans la tourmente de l’électrique, Volkswagen prend une décision forte pour les moteurs thermiques

Si la tendance dans le marchĂ© de l’automobile est clairement vers les moteurs Ă©lectriques, Volkswagen ne souhaite pas mettre les moteurs thermiques de cĂ´tĂ©. Le directeur financier du groupe allemand a ainsi annoncĂ© qu’un tiers de son budget de recherche et dĂ©veloppement serait toujours allouĂ© aux vĂ©hicules thermiques et hybrides.