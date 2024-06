Hotmail, Outlook, Live : préparez-vous à un gros changement chez Microsoft

Avez-vous un compte de messagerie Hotmail, Outlook ou Live ? Microsoft va changer la façon dont vous vous connectez.

Si vous êtes habitué à vous connecter à votre compte de messagerie Hotmail, Outlook ou Live avec simplement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous allez devoir changer vos habitudes. En effet, Microsoft a récemment annoncé des modifications importantes concernant la façon dont vous vous connectez à vos comptes de messagerie gratuits.

Pourquoi ce changement ?

Microsoft a décidé de mettre fin à l’authentification de base, qui ne nécessite qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe, pour renforcer la sécurité de vos comptes de messagerie. À partir du 16 septembre 2024, tous les comptes de messagerie personnels devront utiliser des méthodes d’authentification modernes, c’est-à-dire ajouter un facteur de sécurité supplémentaire, tel qu’un numéro de mobile, une autre adresse e-mail ou un jeton de sécurité.

Comment ça va se passer concrètement ?

Les connexions qui nécessitent uniquement un nom d’utilisateur et un mot de passe disparaîtront de Hotmail, Outlook et Live le 16 septembre 2024. Si vous n’avez pas enregistré de données de sécurité supplémentaires sur votre compte, vous recevrez des alertes et des échecs de connexion.

Microsoft vous suggère de télécharger l’application Outlook officielle ou d’utiliser un client de messagerie tel qu’Apple Mail, Mozilla Thunderbird, la version Web d’Outlook ou l’application de bureau Outlook fournie avec Microsoft 365. Vous pourrez également configurer la synchronisation Exchange, bien que cette étape nécessite la création d’un profil de bureau pour Outlook.

Une période de transition pour s’adapter

L’équipe Outlook a défini une période de transition qui commence aujourd’hui avec l’annonce. Tous les utilisateurs disposant de comptes Hotmail, Outlook ou Live recevront un e-mail les informant du changement. S’ils n’ajoutent pas une étape de sécurité supplémentaire, comme une vérification en deux étapes, ils rencontreront des erreurs au point de ne pas pouvoir se connecter en septembre.

Enfin, sachez que Microsoft fermera également la version allégée d’Outlook le 19 août 2024. Cette application web, destinée aux utilisateurs de téléphones portables plus anciens ou d’entrée de gamme, ne répond pas aux exigences de sécurité, vous ne pourrez donc accéder à Outlook.com que via un navigateur récent.