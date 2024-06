« Le passé n’est pas fini » : dans la tourmente de l’électrique, Volkswagen prend une décision forte pour les moteurs thermiques

Après une année 2023 compliquée dans le domaine de ses voitures électriques, notamment marquées par des ventes ternes et des retards de développement, Volkswagen semble reprendre foi dans ses moteurs thermiques. Son directeur financier l'annonce : un tiers du budget de recherche et développement sera ainsi alloué aux voitures thermiques et hybrides, le reste passant sur l'électrification et la digitalisation du groupe.

Ne s’agirait-il pas d’une conséquence logique ? Après une année 2023 très compliquée pour la section de ses voitures électriques, le groupe Volkswagen annonce, par l’intermédiaire de son directeur financier, continuer d’investir massivement dans le développement des moteurs thermiques et hybrides.

Sans remettre en cause le futur « électrique » de Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley ou Lamborghini, le groupe semble donc revenir sur ses positions très progressistes en termes d’électrification. Voici ce qu’il faut savoir.

Un tiers du budget alloué au thermique

L’annonce vient d’Arno Antlitz, le directeur financier (CFO) du groupe Volkswagen, reprise par Automotive News. Pour lui, c’est clair : « L’avenir est électrique, mais le passé n’est pas révolu », a-t-il déclaré, en faisant clairement allusion aux moteurs thermiques.

Avant de développer, en précisant qu’un tiers du budget de recherche et développement de Volkswagen (qui se chiffre en milliards d’euros) irait finalement aux moteurs thermiques et hybrides plutôt qu’à l’électrique. Plusieurs voitures hybrides rechargeables devraient donc voir le jour, malgré les nombreuses critiques portant sur cette motorisation, et qui sont sous l’œil de la Commission Européenne.

Une décision probablement facilitée par l’année 2023 très compliquée pour la division électrique de Volkswagen, marquée par des retards de développement, des interruptions de production, et même des plans de suppressions de poste.

Un mouvement de fond dans l’industrie automobile, puisque plusieurs marques, comme Mercedes-Benz, annoncent revenir sur leurs objectifs d’électrification. Au moment même où d’autres acteurs, venant notamment de Chine, arrivent en Europe avec des voitures électriques de plus en plus compétitives.

Voyons le bon côté des choses

Un tiers du budget pour les thermiques et les hybrides, cela laisse tout de même deux tiers pour le développement des voitures électriques, de leurs écosystèmes, et de la digitalisation du groupe.

L’annonce ne semble donc pas remettre en cause les grands chantiers de Volkswagen dans l’électrique : oui, des modèles à 25 000 euros arriveront en 2026 (Volkswagen ID.2, Skoda Epiq, etc), oui, une voiture à 20 000 euros sera présentée en 2027, oui, la « super plateforme » SSP verra le jour en 2028, oui, le partenariat avec Xpeng en Chine reste d’actualité. Les investissements dans les batteries de nouvelle génération devraient eux aussi continuer.

Espérons simplement que cette répartition du budget ne grève pas trop les moyens alloués aux voitures électriques de Volkswagen, alors que l’Union Européenne continue de vouloir bannir les ventes de thermiques et d’hybrides en 2035 et que la « guerre des prix » menés par les chinois ne leur laissera aucun répit.