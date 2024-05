Volkswagen fait machine arrière sur la voiture électrique avec une décision forte très étonnante

Situé derrière Tesla et BYD en termes de ventes de voitures électriques, Volkswagen n’est finalement plus très sûr de vouloir vendre uniquement cette motorisation. Contre toute attente, le constructeur allemand préfère en effet laisser de la place aux modèles hybrides rechargeables dans sa gamme.

À partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en concession devront être 100 % électriques, hormis quelques exceptions très rares. C’est la décision qui avait été annoncée par l’Union européenne, bien que vivement contestée par certains constructeurs.

Volkswagen change de stratégie

Certains pays avaient également montré leur opposition, à l’image de l’Allemagne, qui a encore du mal à croire au tout électrique et qui misait beaucoup sur le carburant synthétique. Mais c’est désormais chose faite, tous ses constructeurs nationaux devront se plier à cette nouvelle obligation, qu’il s’agisse de Mercedes, Audi ou encore BMW. Sans oublier bien sûr Volkswagen, qui fait partie du top 3 au classement mondial des plus gros vendeurs de voitures électriques. Ainsi, la firme se place derrière Tesla et BYD, bien qu’un peu à la traîne tout de même.

À partir de 2035, soit dans un peu plus de 10 ans, le constructeur basé à Wolfsburg ne vendra donc plus aucune voiture thermique ni hybride. Enfin, ça, c’est en théorie. Car dans la pratique, les choses sont en fait bien différentes, puisque le constructeur ne semble finalement plus très sûr de lui. À tel point qu’il aurait même complètement changé d’avis et de stratégie à ce sujet. C’est ce que relatent les journalistes du très sérieux site Automotive News Europe, qui indiquent que Volkswagen aurait revu sa stratégie en profondeur pour les prochaines années.

À la suite du Dieselgate de 2015, le constructeur avait décidé de changer son positionnement et de miser à fond sur l’électrique, avec une stratégie baptisée « BEV or bust ». Comprendre « de l’électrique ou rien », ce qui avait même irrité certains concurrents, pas vraiment convaincus par cette radicalité affichée, qui a donné naissance à la gamme ID. allant de l’ID.3 à l’ID. Buzz en passant par l’ID .7, entre autres. Mais finalement, Volkswagen est revenu sur cette décision, et a récemment admis qu’il aura finalement besoin de davantage de voitures hybrides rechargeables dans son catalogue.

Une annonce surprenante, surtout quand on sait que cette motorisation n’est pas si propre que cela, bien au contraire, comme l’avait révélé une étude de l’ONG Transport & Environment. De plus, cette alternative sera également interdite à la vente en Europe à partir de 2035, et investir massivement dans cette dernière ne semble donc pas être très judicieux. Mais ce n’est pas tout, car Volkswagen a également abandonné son projet d’usine de batteries en Allemagne, d’une valeur de 2 milliards d’euros environ.

Volkswagen vend tellement de voitures thermiques et hybrides que le constructeur devrait dépasser son quota l’année prochaine, l’exposant à des pénalités financières en Europe.

Une situation délicate

Le constructeur met aussi de côté les investissements pour le développement de ses batteries, et il semble faire une croix sur le tout électrique, et ce même si sa gamme est pourtant déjà bien étoffée. Et désormais, la question du lancement de l’ID.1 à moins de 20 000 euros se pose aussi, alors que son arrivée n’a jamais été réellement confirmée de manière définitive. Pour l’heure, la firme allemande n’en dit pas plus à ce sujet. Mais quelle est la raison qui explique ce revirement de situation aussi soudain qu’inattendu ?

À vrai dire, cela fait un petit bout de temps que Volkswagen est en difficulté avec ses voitures électriques, alors que la firme avait lancé un plan draconien pour remonter la tête hors de l’eau. Si cela avait quelque peu porté ses fruits, tandis que la production de certains modèles avait été mise en pause faute de demande, tout n’est pas rose pour autant. Et pour cause, les ventes de voitures électriques de l’entreprise sont en forte baisse, notamment en Europe. Ce qui ne donne pas une vision très optimiste de l’avenir pour cette dernière.

De plus, si les immatriculations restent assez stables en France, elles ont tout de même tendance à chuter légèrement à l’échelle européenne, en raison notamment de la baisse, voire de la suppression des aides à l’achat dans certains pays. Ce qui a également poussé BMW à tirer la sonnette d’alarme, affirmant que l’échéance de 2035 était bien trop proche et qu’elle nuirait à l’industrie. Cependant, Volkswagen ne tourne pas totalement le dos à la voiture zéro-émission (à l’échappement), puisqu’elle poursuit son partenariat avec Xpeng, qui donnera naissance à deux nouveaux modèles sous peu.