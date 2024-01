Volkswagen ID.2 : mauvaise nouvelle pour la voiture électrique à moins de 25 000 €

Attendue pour 2025, la commercialisation de la future Volkswagen ID.2 serait finalement repoussée au mois de mai 2026. En cause, des ajustements à faire afin que la voiture puisse rester sous les 25 000 euros comme l'avait promis le constructeur allemand. Et cela est loin d'être évident, d'autant plus que la concurrence arrive.

Les voitures électriques restent encore chères, trop pour de nombreux automobilistes selon une récente étude. Cependant, et s’il est vrai que le prix est plus élevé que celui de modèles thermiques équivalents, cela est en train de changer. Selon les spécialistes, la parité devrait même être atteinte d’ici avant la fin de la décennie.

Un lancement reporté

Et cela grâce à la baisse du prix du lithium, qui permet aux constructeurs de réduire les tarifs de leurs voitures zéro-émission (à l’échappement). C’est ainsi qu’a d’ailleurs commencé une grande guerre des prix, lancée par Tesla et suivie par de nombreuses autres marques. Par ailleurs, elles sont aussi de plus en plus à vouloir lancer des modèles encore plus abordables, afin de séduire les derniers clients réfractaires. C’est par exemple le cas de Volkswagen, qui a dévoilé en mars dernier le concept ID.2all.

Ce dernier annonce l’arrivée d’une compacte électrique à bas prix, l’ID.2, affichée sous la barre des 25 000 euros. De quoi rivaliser avec la future Renault 5 E-Tech, qui devrait être officialisée au salon de Genève à la fin du mois de février 2024. Elle prendra une certaine avance sur sa rivale allemande, qui ne sera dévoilée qu’à l’automne 2025, soit dans un an et demi, pas avant. Mais il faudra encore prendre son mal en patience avant de pouvoir la conduire, ou même la voir sur les routes européennes.

Et pour cause, son arrivée dans les concessions aurait été reportée et n’est désormais pas prévue avant le mois de mai 2026. Plus de deux ans à patienter donc avant de pouvoir prendre le volant de la compacte électrique, qui se déclinera également dans une version plus sportive, GTI, que nous avions vu au salon de Munich. Autant dire que cela devrait faire du mal au constructeur, puisque la concurrence devrait fortement s’intensifier. Mais alors, quelle est la raison de ce délai aussi long ?

Le site allemand Auto, Motor und Sport, relayé par lifePR nous donne déjà un début de réponse. Et celle-ci a un rapport avec le prix de la voiture, qui devra rester abordable. Or, cela devrait en fait être un peu plus compliqué que prévu, comme l’explique Kai Grünitz, directeur du développement en charge de l’ID.2. Ce dernier souligne en effet que la compacte devait initialement coûter moins de 24 000 euros, mais que ce ne sera finalement pas le cas.

De nombreuses contraintes

Et cela, on le doit notamment à la hausse du coût des matières premières, et à l’inflation. Et ce même si le prix du lithium ne cesse de chuter depuis plusieurs mois, grâce à la baisse de la demande et l’augmentation de la production. Sans parler des nombreux gisements récemment découverts un peu partout dans le monde. L’ingénieur indique que « les conditions changent presque chaque semaine » et qu’il est nécessaire de s’adapter, ce qui affecte directement le développement de la voiture.

Le problème, c’est que certaines voitures thermiques du constructeur sont moins chères que l’ID.2, dont la Polo qui démarre à moins de 22 000 euros actuellement. Les clients risquent plus volontiers de se tourner vers cette dernière, d’autant plus que les automobilistes sont encore réticents vis-à-vis de l’électrique en raison de l’autonomie jugée trop faible. Et cet écart de prix pourrait encore durer longtemps, en raison de l’assouplissement de la norme Euro 7 qui permet aux voitures compactes thermiques de ne pas trop subir de hausse de prix.

Mais ce que Volkswagen n’évoque pas, et qui pourrait avoir un impact dans sa décision de reporter le lancement de sa compacte, ce sont ses problèmes avec Cariad. Sa filiale logicielle lui pose en effet de nombreux soucis et a déjà engendré le retard de plusieurs modèles ainsi que du lancement de la plateforme SSP. Le constructeur, englué dans les difficultés a d’ailleurs récemment dévoilé un grand plan d’attaque afin de reprendre du poil de la bête.

D’autant plus qu’il a tout intérêt à se dépêcher de commercialiser son ID.2, alors que Citroën a déjà ouvert les commandes pour sa ë-C3 à moins de 23 000 euros. La firme allemande prévoit également de lancer une ID.1 sous les 20 000 euros, et pourrait s’associer avec l’un de ses concurrents afin de réduire les coûts de production. Il pourrait notamment s’agir de Renault, qui a récemment dévoilé son concept Twingo Legend, présenté à travers de nouvelles photos.