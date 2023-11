Le patron de Volkswagen nous reparle de l’ID.1 électrique à 20 000 euros

Quelques mois après avoir révélé son ID.2all, Volkswagen travaillerait déjà au lancement d'une voiture encore plus abordable, l'ID.1. De quoi concurrencer frontalement la future Renault Twingo (Legend) tout juste dévoiler. Mais l'ID.1 ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années selon un porte-parole de la marque allemande.

Si le prix des voitures électriques dissuade encore pas mal d’automobilistes, le vent est tout de même peu à peu en train de tourner. En effet, on pense aux constructeurs chinois qui proposent des véhicules à prix cassés, ce qui ne plaît d’ailleurs pas du tout à Bruxelles. Mais les marques européennes comptent bien prendre leur revanche.

Un modèle encore plus abordable

C’est par exemple le cas de Renault, qui a lancé une véritable offensive avec sa R5 E-Tech, qui coûtera finalement bien 25 000 euros et sa future Twingo électrique, à moins de 20 000 euros. Mais la firme au losange n’est évidemment pas la seule à vouloir proposer des voitures électriques abordables. C’est également le cas de Volkswagen.

En début d’année, le constructeur allemand levait le voile sur son concept ID.2all, annonçant une citadine électrique sous les 25 000 euros, afin de rivaliser avec la nouvelle Citroën ë-C3. Mais la marque veut aller encore plus loin et prépare une voiture moins chère encore. Celle-ci devrait prendre le nom d’ID.1 et afficherait un ticket d’entrée sous la barre des 20 000 euros.

Pour le moment, il se murmure que le constructeur n’aurait pas encore pris de décision de manière officielle quant au lancement de sa citadine abordable. Mais le patron de la marque, Oliver Blume s’est cependant exprimé lors d’une conférence ce mercredi afin d’en dire un peu plus à ce sujet. Relayé par l’agence de presse britannique Reuters, ce dernier explique être convaincu que Volkswagen soit en mesure de proposer une voiture à moins de 20 000 euros dans la 2ème moitié de la décennie. Soit entre 2025 et 2030.

Pour lui, lancer une auto aussi abordable est important, alors que de nombreux éléments dissuadent encore les automobilistes. Parmi eux, le manque d’infrastructures de recharge ainsi que la baisse du bonus écologique en Allemagne. En France, il se dit que le montant pourrait grimper, tandis que les conditions d’accès seront en revanche fortement durcies dès l’an prochain.

Une recette idéale

Mais comment Volkswagen va-t-il réussir à proposer une voiture aussi peu chère, sans forcément réduire trop sa marge ? Pour cela, le constructeur devrait tout d’abord miser sur de petites batteries, sans doute avec la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), moins chère que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cependant, cette dernière offre une plus grande densité d’énergie. La clé sera donc de faire en sorte que l’ID.1 se recharge très rapidement.

À vrai dire, la firme allemande ne devrait rien inventer, puisque le patron de Renault, Luca de Meo préconisait déjà la même chose, de même que le père de la Nissan Leaf. Ford l’a d’ailleurs déjà bien compris, avec son e-Tourneo Courier et son futur Puma électrique prévu pour 2025. Mais ce n’est pas tout, car Volkswagen prévoirait de produire sa future citadine électrique en Inde.

Un choix qui permet de profiter d’un coût de main d’œuvre moins élevé, mais qui pourrait priver l’ID.1 de bonus écologique en France. Il se dit en effet que seules les voitures fabriquées en Europe pourraient y être éligibles. Il faudra toutefois patienter jusqu’au 15 décembre pour en savoir un peu plus puisque les critères précis seront dévoilés à ce moment-là. Par ailleurs, l’assemblage devra être rapide, afin de maximiser la production et faire du volume.

Il faudra dans tous les cas faire preuve de patience avant de voir arriver cette Volkswagen ID.1 chez nous, puisqu’il se dit qu’elle ne devrait pas voir le jour avant 2026. Elle arrivera alors sur un marché très concurrentiel, puisqu’Opel veut aussi sa voiture abordable, de même que Fiat.