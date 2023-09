Futur bonus écologique : on connaît enfin la date fatidique pour les MG4, Tesla Model 3 et Dacia Spring

Le gouvernement peaufine son système de bonus écologique pour 2024 sur les voitures électriques et explique qu'il faudra attendre mi-décembre pour connaître la liste des véhicules qui y seront éligibles. Si vous êtes intéressés à l'idée d'acheter une voiture électrique produite en Chine (MG4, Tesla Model 3, etc.), un conseil : n'attendez pas.

Autant vous le dire tout de suite, si vous lorgnez sur une MG4 ou une Tesla Model Y, mieux vaut vous décider rapidement à passer à la caisse. Parce qu’avec le nouveau système de bonus écologique pour 2024, il y a des chances que vous n’ayez plus le droit au coup de pouce gouvernemental. À moins que certains constructeurs trouvent la parade.

Alors que l’on attend de manière précise la méthode de calcul qui sera mise en place pour pouvoir bénéficier – ou non – du futur bonus, le gouvernement continue de lâcher çà et là des infos sur la sauce à laquelle les consommateurs seront mangés dès le 1er janvier prochain. Et après les annonces de la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, en début de mois, c’est au tour du ministre de l’Économie Bruno Le Maire d’y aller de sa nouvelle info : la liste des voitures électriques qui seront éligibles au bonus 2024 sera connue le 15 décembre prochain.

60 points minimum

Pour rappel, le bonus 2024 à l’achat d’une voiture électrique ne se fera plus seulement sur un critère de prix de la voiture (moins de 47 000 euros) ni sur son poids (moins de 2,4 tonnes). C’est désormais tout un ensemble de critères environnementaux qui entrera en compte, permettant de donner un score environnemental à chaque voiture. Une façon de se pencher sur l’ensemble du cycle de vie de la voiture et d’avoir une vision plus globale des émissions polluantes induites par la voiture depuis sa fabrication jusqu’à son arrivée sur la route.

Matériaux, production, alimentation de l’usine, type de batterie, transport… Ce sont autant de critères qui devraient entrer en compte dans le calcul pour le moins complexe qui amènera au score qui sera attribué à chaque modèle. Et l’on sait déjà qu’il faudra atteindre un score minimum de 60 points sur 80 pour être éligible au nouveau bonus.

Freiner l’importation de voitures produites en Chine

En attendant que l’Ademe (Agence de la transition écologique) passe au crible chaque modèle de voiture électrique qui est ou sera vendu chez nous, on connaîtra dès ce mardi 19 septembre 2023 le décret et l’arrêté qui encadrent les critères environnementaux choisis puisqu’ils seront publiés au Journal officiel.

Évidemment, cette nouvelle méthode a ses avantages et ses inconvénients. Particulièrement complexe, elle permet malgré tout de favoriser des véhicules dont l’empreinte carbone est plus faible.

Et si une telle méthode de calcul est une première en Europe, elle rejoint le courant actuel qui est à essayer de freiner les importations chinoises. Même si c’est évidemment plus subtil ici (calcul des émissions des usines, encore souvent au charbon en Chine, ou encore de celles liées au transport jusqu’à chez nous), alors qu’Ursula van der Leyen, présidente de la Commission européenne, vient elle d’annoncer l’ouverture d’une enquête sur les subventions dont bénéficient les voitures chinoises chez elles et qui font artificiellement baisser les prix chez nous. Ce qui pourrait mener à des frais de douane plus élevés.

Pour ce qui est du montant du bonus, là aussi c’est encore le mystère, même si Agnès Pannier-Runacher avait parlé d’un « renforcement » du bonus, ce qui pourrait être interprété comme une augmentation. Suite au prochain épisode.