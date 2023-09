Pourquoi les Tesla, MG et Volvo électriques pourraient bientôt coûter plus cher en Europe

Avec l'Europe qui envisage de relever les droits de douane des produits provenant de Chine, de nombreux modèles électriques, et pas seulement Chinois, pourraient voir leur prix augmenter. On en sait un peu plus sur les ordres de grandeur en jeu.

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que les voitures électriques produites en Chine sont de plus en plus nombreuses sur nos routes. On parle évidemment de l’arrivée de nouveaux constructeurs automobiles venus de l’Empire du Milieu qui s’implantent les uns après les autres sur notre territoire : BYD, Ora, Nio, Xpeng, Denza… sans oublier MG qui sous couvert d’être née en Angleterre, est désormais Chinoise.

Et puis évidemment il y a les constructeurs occidentaux qui produisent en Chine (mais pas que), comme Tesla, Volvo ou encore Mini (ce dernier ayant prévu de rapatrier sa production à Oxford).

Tout cela a évidemment fait monter une petite vague de protectionnisme du côté de l’Union européenne qui voit comme une véritable menace le plus plus grand importateur de voitures du monde. La réplique s’organise donc, avec pour conséquence une probable montée des prix des voitures électriques les plus vendues chez nous !

Concurrence déloyale

Il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, a en effet annoncé avoir ouvert une grande enquête. Celle-ci vise surtout à savoir à quel point les voitures chinoises représentent une concurrence déloyale quand elles arrivent sur le Vieux Continent. Dans le viseur, les voitures électriques chinoises à bas prix, qui bénéficieraient de subventions dans leur pays, ce qui permettraient de les vendre bien moins cher que leurs concurrentes européennes.

Pour contrer ce prix maintenu artificiellement bas des voitures chinoises, l’Europe pourrait donc contre-attaquer en relevant les droits de douanes sur les voitures en question. Et donc augmenter, là aussi artificiellement, leur prix chez nous. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Thierry Breton, commissaire européen chargé du Marché intérieur. Sachant qu’actuellement, ils sont de 10 % seulement, ils pourraient augmenter de manière significative.

10 à 20 % d’augmentation

C’est sur LCI que s’est exprimé Thierry Breton ce dimanche 17 septembre, rappelant que si les droits de douanes des produits venant de Chine sont actuellement de 10 % en arrivant sur le Vieux Continent, ils sont de 27,5 % aux États-Unis, où l’on se souvient que le président Joe Biden avait signé l’Inflation Réduction Act en août 2022, visant les voitures produites à l’étranger (pas seulement en Chine).

Et justement, les droits de douane sur les produits en provenance de Chine pourraient sérieusement augmenter comme l’a précisé Thierry Breton, tout en se gardant de dire ce qu’il en sera réellement : « Généralement -je ne veux pas préjuger de ce que vont donner les résultats de l’enquête que nous ouvrons- mais généralement, si je regarde ce qui se passe pour les enquêtes qu’on ouvre, ça se traduit souvent par des augmentations de droits de douane de 10 à 20 % ».

Pas d’exceptions

Le commissaire européen a ajouté également lors de son interview que si tel était le cas, il n’y aurait pas d’exceptions, et que toutes les voitures produites en Chine, sans condition de prix ni de marque. Ce qui vise les constructeurs chinois, mais aussi et surtout les voitures électriques parmi les plus vendues chez nous !

Prenons le cas de la Tesla Model Y, qui était sur la plus haute marche du podium au mois d’août 2023 en France avec 3051 voitures immatriculées. Sa version Propulsion, la seule qui puisse disposer du bonus écologique chez nous, permettant de faire baisser son prix de 5000 euros à 40 990 euros, est fabriquée à la Gigafactory de Shanghaï. Et donc directement visée par ces droits de douane qui pourraient augmenter et donc se répercuter directement sur le prix d’achat.

De même pour la nouvelle Tesla Model 3 fraîchement présentée au salon de Munich 2023 et dont le prix, à peine plus cher que celui de la version qu’elle remplace, pourrait rapidement augmenter. Sans oublier la MG4 ou encore le futur Volvo EX30 qui sera fabriqué dans l’usine chinoise de Geely.

Prix en hausse et privées de bonus ?

Il ne faut pas non plus oublier que les modèles importés, de Chine a fortiori, sont également dans le collimateur en France avec un nouveau calcul du bonus écologique pour 2024 qui pourrait leur être particulièrement défavorable. Si l’on n’en connait pas encore toutes les subtilités, on sait qu’il sera prendra en compte un « éco-score » visant à favoriser les véhicules dont le coût environnemental est bas. Ce qui prend en compte les matériaux, le lieu de production, l’importation…

Avec de nombreuses usines tournant encore au charbon et un transport de plusieurs milliers de kilomètres par bateau, les véhicules venant de Chine partent déjà mal. Alors si les droits de douane augmentent en plus de 10 à 20 %, attendez-vous à des hausses de prix dans les prochains mois !