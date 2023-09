On est montés à bord de la nouvelle Tesla Model 3 : une évolution profonde, mais tout n’est pas parfait

Nous avons profité du salon de Munich pour embarquer à bord de la nouvelle Tesla Model 3 améliorée. Nous n'avons pas pu rouler avec, mais nous avons pu faire le tour du propriétaire, et notamment tester quelques nouvelles fonctionnalités. Voici notre premier avis complet et détaillé sur cette nouvelle voiture électrique.

La nouvelle Tesla Model 3 dévoilée par surprise par le constructeur américain il y a quelques jours était sur le salon de l’automobile de Munich (IAA). L’ocasion pour nous, qui couvrons ce salon, de passer un peu de temps à bord de cette nouvelle voiture électrique. Si elle reprend la base de l’ancienne Tesla Model 3, elle évolue sur de nombreux points.

Voici notre premier avis, dans ce long papier, accompagné de la vidéo ci-dessous.

Tesla annonce ainsi 50 % de pièces différentes par rapport à la version précédente, encore en vente aux États-Unis. En Europe et en Chine, nous avons désormais le droit à cette version améliorée, comme aime à le préciser Tesla.

Un design qui évolue, sans révolution

Comme vous pouvez le voir sur les photos et notre vidéo, le design de la Tesla Model 3 a été légèrement revu. Si la silhouette reste similaire, les parties avant et arrière ont évolué. Les pare-chocs sont nouveaux, tout comme les optiques. Et il faut dire que le résultat est vraiment réussi, encore mieux en vrai qu’en photo. Cette nouvelle Tesla Model 3 semble davantage au goût du jour, et donne un petit coup de vieux à l’ancien modèle par la même occasion.

Les jantes ont également été totalement revues, que ce soit en version 18 pouces ou 19 pouces. Deux nouvelles couleurs font également leur apparition : le rouge ultra de la Model S et un nouveau gris que nous avons eu la chance d’apercevoir. Difficile de se faire un avis avec les lumières du salon, mais il apparaît plus foncé et plus profond que l’ancien gris.

Les nouvelles jantes ne sont pas là que pour faire de la figuration, puisqu’elles sont chaussées de nouveaux pneus (Michelin e.Primacy ou Hankook iON Evo), plus économes en énergie. Couplée au nouveau design plus aérodynamique (avec un coefficient de traînée Cx de 0,219), l’autonomie grimpe en flèche (environ 10 % d’augmentation), pour s’établir entre 514 et 678 km en cycle WLTP selon les jantes et les versions (Propulsion ou Grande Autonomie).

D’ailleurs, la novuelle Tesla Model 3 reste la reine de l’efficience : il s’agit de la voiture électrique qui consomme le moins d’énergie !

Un intérieur totalement revu

Mais ce qui nous intéresse le plus se trouve à l’intérieur. Nous avons pu monter à bord et passer quelques minutes derrière le volant, mais aussi à la place des passagers.

En tant que conducteur, le plus frappant, c’est la disparition des commodos (les commandes des clignotants, essuie glaces, sélecteur de vitesse, etc.). Ce qui permet de proposer un intérieur encore plus minimaliste… mais à quel prix !

En effet, les clignotants sont désormais sur le volant, sous la forme de boutons tactiles capacitifs. Il est vrai que le système est bien réussi, puisqu’on a vraiment l’impression d’appuyer sur un bouton physique (un peu comme sur le trackpad d’un MacBook), mais on craint le pire à l’usage.

Rappelons que ces boutons ne nous avaient guère convaincus à l’usage sur les Tesla Model S et Model X. Mais Tesla nous rassure en précisant que les clients de ces voitures électriques s’habituent rapidement à l’absence de commodos… il faudra vérifier à l’usage. Mais surtout : pour quelle raison avoir retiré ces leviers ? À quelle problématique répondent ces boutons ? On cherche encore !

Une jolie bande LED et des sièges ventilés

La planche de bord a été revue, avec l’usage de nouveaux matériaux, qui font plus qualitatif, et surtout, l’intégration d’un bandeau LED, qui du tableau de bord pour aller jusqu’aux portières arrière, en passant par le montant des portière avant. Une nouveauté qui n’est pas une révolution dans l’univers automobile, mais qui permet de créer une ambiance sympathique à bord, en choisissant la couleur de cette LED.

Sur la photo ci-dessous, la bande LED est réglée sur le coloris blanc.

Tesla n’a pas poussé le concept aussi loin que ses concurrents, puisqu’il est (pour le moment) impossible de régler l’intensité du bandeau LED, et qu’il est uniquement possible de choisir une couleur fixe.

Les portières évoluent également, avec de nouveaux montants et un nouveau rembourrage. On gagne clairement en qualité, et ça fera plaisir aux aficionados des productions allemandes. À ce propos, Tesla annonce une réduction drastique des bruits de roulements et de vent, grâce à un travail aérodynamique (le double vitrage sur l’intégralité des surfaces vitrées). Il faudra le vérifier en roulant, mais les premiers essais font état d’une très forte réduction des bruits parasites sur la route.

Entre le conducteur et le passager, la console centrale est également toute nouvelle, et l’évolution est toujours bonne à prendre, même si elle est plus légère que le reste de la voiture. On gagne encore un peu en qualité perçue grâce aux matériaux utilisés.

Pour terminer sur la partie avant, les sièges avant sont désormais chauffants et… ventilés ! Nous avons essayé, et c’est vrai que c’est agréable. Avec l’intérieur blanc, ce n’est pas forcément nécessaire. Mais ça a le mérite de refroidir le dos et les fesses lorsqu’on entre dans un habitacle qui serait resté plusieurs heures au soleil.

Un nouvel écran central… ou presque

Un mot sur l’écran central : certains confrères l’ont annoncé plus réactifs et plus lumineux. Il est vrai qu’il est nouveau, puisque même si la surface d’affichage est la même que l’ancien (15,4 pouces), les bordures sont plus fines. Il semblerait donc que la dalle soit différente.

Mais il est difficile de dire s’il est plus lumineux (ce qui est pratique en plein soleil) ou plus réactif. D’autant plus qu’il semblerait que la puce qui anime le système d’exploitation soit toujours la même que l’ancienne Model 3 et l’actuelle Model Y, à savoir un AMD Ryzen.

Nous ne devrions donc pas (sauf surprise de dernière minute comme Elon Musk sait le faire) pouvoir profiter de Steam et des jeux consoles et PC sur la nouvelle Tesla Model 3, comme il est possible de le faire avec les Model S et Model X. Dommage ! Pour le reste, l’interface n’évolue pas pour le moment.

On a pu également tester le système son, avec les 17 haut-parleurs et les deux caissons de basse. Il n’y a rien à redire : le volume peut être réglé très fort sans saturation, et les basses sont (vraiment) très puissantes.

À l’arrière : des sièges plus confortables… et un écran !

À l’arrière, les sièges ne sont pas ventilés, mais chauffants, comme auparavant. Ils semblent toutefois être plus confortables et l’accoudoir central est largement plus spacieux qu’auparavant. Mais surtout, la grande nouveauté, c’est l’apparition d’un écran central de 8 pouces à l’arrière.

Cet écran permet de régler la ventilation, la musique ou même de lancer une vidéo Netflix, YouTube ou Twitch… en roulant ! De quoi occuper les enfants à l’arrière lors de longs trajets. Dommage qu’on ne puisse pas y brancher un ordinateur via un port HDMI pour pouvoir jouer dessus, comme sur la BMW i7 avec son gigantesque écran arrière.

Mis à part cela, le reste ne change pas à l’arrière, et on a encore suffisamment d’espace aux jambes pour les longs trajets. D’autant plus qu’il est possible de glisser ses pieds sous les sièges avant, qui ne sont pas collés au plancher contrairement à d’autres voitures électriques.

Terminons avec le coffre : la contenance est en hausse, avec désormais un total de 594 litres, en prenant en compte le sous-coffre d’environ 60 litres. C’est vraiment beaucoup pour une berline de cette taille qui n’est même pas au format break. On a gagné de la place grâce au caisson de basse, qui n’est plus sur la partie droite du coffre, mais qui est désormais intégré à la plage arrière, avec deux boomers au lieu d’un.

Que penser de cette nouvelle Tesla Model 3

Pour conclure, cette nouvelle Tesla Model 3 améliore l’existant, avec une « petite » hausse de prix de 1 000 euros. La plupart des évolutions sont bienvenues et ajoutent encore plus de poids à cette voiture électrique face à la concurrence. Mais quelques éléments nous laissent sur notre faim, à l’image des clignotants sur les volants, ou de l’absence d’affichage tête haute ou d’un écran en face du conducteur (combiné d’instrumentation)…

Toujours est-il que pour 42 990 euros (sans prendre en compte le bonus écologique de 5 000 euros) en version Propulsion et ses 554 km d’autonomie, la nouvelle Tesla Model 3 améliorée met tout le monde d’accord sur le terrain du rapport autonomie / prix. Impossible de faire mieux pour le moment !

Les premières livraisons arriveront à la fin du mois d’octobre, et nous espérons pouvoir prendre le volant dans la foulée pour vous donner notre avis complet et détaillé.

