Pourquoi acheter une Tesla Model S plutôt que la nouvelle Model 3

Avec l'annonce de la nouvelle Tesla Model 3, la Tesla Model S a du souci à se faire. L'intérieur est bien plus travaillé sur la nouvelle version de la Model 3, ce qui était un avantage de la Model S jusqu'alors. Que reste-t-il au vaisseau amiral de Tesla pour battre la Model 3 ?

Avec l’arrivée de la nouvelle Tesla Model 3, qui a notamment gagné en autonomie, on peut se poser la question de l’intérêt d’acheter une Tesla Model S. Cependant la berline haut de gamme de la firme d’Elon Musk a plus d’un tour dans son sac.

Une Tesla Model S vaut-elle toujours le coup aujourd’hui ?

Proposée depuis aujourd’hui à moins de 100 000 euros, la Tesla Model S regroupe différents avantages face à sa petite sœur la Model 3. En premier lieu, la Tesla Model S possède un hayon à la place d’un coffre. Celles et ceux qui sont passés de la Tesla Model 3 à la Tesla Model Y peuvent en témoigner : c’est infiniment plus pratique pour transporter des objets volumineux ou tout simplement pour partir en vacances.

De plus, la Tesla Model S est d’une gamme supérieure à la Tesla Model 3, et le constructeur le fait savoir dès que l’on arrive à l’intérieur. On retrouve notamment trois écrans au sein de la Tesla Model S (avec le combiné d’instrumentation), contre deux pour la Tesla Model 3. L’insonorisation à bord de la Tesla Model S et elle aussi de haut niveau, avec une réduction active du bruit, que l’on ne retrouve pas sur la berline électrique d’entrée de gamme.

Les performances sont, elles aussi, au rendez-vous. La Tesla Model S accélère plus vite que la Tesla Model 3, et affiche une vitesse de pointe plus importante (jusqu’à 322 km/h pour la Model S Plaid, avec un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes). Bien que la Model 3 soit très vive et ait un profil sportif, force est de constater qu’elle ne fait pas le poids face à la Model S.

La confort est également largement supérieur sur la Tesla Model S, que ce soit grâce aux sièges, mais aussi et surtout avec les suspensions pneumatiques. De plus, pour le moment, Steam n’est pas (encore) disponible dans la Tesla Model 3, ce qui peut aussi faire la différence pour les joueurs.

Qui achète la Tesla Model S ?

Toutefois, le vrai point qui permet de départager ces deux berlines électriques est celui du budget. Il faut bien avouer qu’avec plus de 55 000 euros d’écart entre une Tesla Model 3 et une Tesla Model S, il est nécessaire de doubler le budget pour passer de l’une à l’autre berline électrique de la marque.

Les personnes qui raisonnent en termes de rapport qualité-prix n’iront jamais chercher la Tesla Model S en concession. Cependant, celles et ceux qui valorisent un intérieur globalement plus soigné, un véhicule plus grand et un volume utile beaucoup plus important, la Tesla Model S peut-être un excellent choix.

Qui plus est, l’aspect extérieur de la Tesla Model S est beaucoup moins commun que celui de la Tesla Model 3. C’est quelque chose qui peut compter à l’heure où nous voyons de plus en plus de Tesla Model 3 sur les routes françaises, surtout pour les personnes ayant un budget à six chiffres.

