Tesla : je suis passé d’une Model 3 à une Model Y, et je ne regrette rien (ou presque)

Passer d'une Tesla Model 3 à une Model Y présente de nombreux avantages, mais pas seulement. Nous allons ici revenir en détail sur l'expérience, de la vente d'une des premières Tesla Model 3 arrivées en France aux différences de taille avec une toute nouvelle Tesla Model Y Propulsion.

La Tesla Model 3 est arrivée en France au premier trimestre 2019, et j’ai pris livraison d’une version Grande Autonomie lors des premières livraisons. Il y a près de deux ans, je publiais un premier bilan ici même après 70 000 kilomètres. Après 135 000 kilomètres, nous nous sommes séparés.

L’arrivée de la Tesla Model Y Propulsion a un peu accéléré la démarche, puisqu’à la base nous disposions d’une commande de Tesla Model Y Performance. Nous allons revenir plus bas en détail sur les différents choix qui ont été faits, et qui ont abouti à la livraison d’une Tesla Model Y Propulsion en toute fin d’année 2022. Mais aussi sur les avantages et inconvénients de l’une par rapport à l’autre.

Vendre sa Tesla Model 3, un challenge

La période propice à la vente d’une Tesla Model 3 à bon prix est pour le moment derrière nous, en particulier à cause du volume de modèles d’occasion disponibles. En effet, que ce soit sur les sites d’annonces entre particuliers ou encore sur le site de Tesla, il y a encore à ce jour pléthore de Tesla Model 3 disponibles.

Une pensée aux vendeurs d’occasion 🤣 pic.twitter.com/djuKwPWi5S — Bob Jouy (@bobjouy) December 23, 2022

En particulier en toute fin d’année, Tesla se permettait même d’en brader quelques unes, pour être certain d’assurer une vente, prouvant qu’il n’était alors pas simple de vendre une Tesla Model 3. L’âge d’or où les importateurs étrangers s’arrachaient une Tesla française plus chère que le prix du neuf est bien révolu, et il ne semble pas que cela reparte à la hausse de sitôt.

Notre Tesla Model 3 étant à la fois vieille — par rapport aux autres — et très kilométrée — 135 000 kilomètres au moment de la vente —, que lui restait-il comme atouts pour se démarquer ? Fort heureusement, la configuration était assez rare (Grande Autonomie, bleue, intérieur blanc), et les options (capacité de conduite entièrement autonome) pouvaient intéresser les personnes cherchant une Tesla à bon prix, avec tous les équipements nécessaires.

Elle a donc trouvé preneur dans le courant du mois de décembre, date à laquelle nous avions toujours notre commande de Tesla Model Y Performance en cours. J’écrivais d’ailleurs lors de l’essai de la Tesla Model Y Performance en substance que l’essayer, c’était l’adopter. Pourquoi alors être passé sur une Tesla Model Y Propulsion ?

La Tesla Model Y Propulsion : le choix de la raison

Au moment d’écrire ces lignes, une Tesla Model Y Performance, à configuration équivalente, est facturée 22 000 euros de plus qu’une Tesla Model Y Propulsion. Pour cette différence de prix, la Performance offre bien entendu des avantages certains : autonomie en hausse (514 kilomètres contre 455 kilomètres), transmission intégrale au lieu de propulsion, et un 0 à 100 km/h qui n’a rien à voir (3,7 secondes contre 6,9 secondes).

Toutefois, au moment de prendre la décision d’achat, il convient de replacer ce qui est important pour chacun et quelle valeur cela peut avoir pour vous. Dans notre cas, les grands trajets sont importants, mais le temps perdu en Tesla Model Y Propulsion par rapport à une Performance est de moins de 30 minutes sur un trajet de 500 kilomètres, ce qui est somme toute acceptable.

Les avantages de la Tesla Model Y Propulsion de 2022 par rapport à notre Tesla Model 3 de 2019 sont nombreux, puisque nous retrouvons entre autre une meilleure insonorisation grâce au double vitrage, un confort revu à la hausse, une pompe à chaleur, le processeur AMD Ryzen pour une meilleure fluidité sur l’écran, ou encore un coffre gigantesque (et électrique) qui en fait un véhicule très pratique et un volant chauffant.

Enfin, en cette fin d’année 2022, Tesla offrait un avantage de taille pour les grands rouleurs : de la Supercharge gratuite. En pratique, ce sont ainsi près de 2 500 kWh qui nous ont été offerts, ce qui représente tout de même plus de 1 500 euros de Supercharge. D’autres ont même réussi à récupérer une Tesla Model Y pour moins de 41 000 euros dans les derniers jours de 2022, faisant de ce véhicule un choix très raisonnable. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs devenu le prix de départ de la Tesla Model Y pour ce début d’année 2023, après une baisse de prix massive sur toute la gamme.

Une voiture qui n’a pas que des avantages

Si le passage d’une Tesla Model 3 à une Model Y apporte son lot d’avantages, tout n’est pas parfait pour autant. En effet, tout d’abord, nous passons d’une version Grande Autonomie (batterie de 78 kWh) à une version Propulsion dotée d’une batterie sensiblement plus petite (62 kWh).

Ceci étant dit, après près de quatre années et 135 000 kilomètres au compteur, la batterie de notre Tesla Model 3 affichait une capacité résiduelle de moins de 68 kWh (autour de 13 % de dégradation). Ce n’est donc qu’un écart théorique de 9 % qu’il y a entre les deux batteries, au lieu de 21 % si les deux étaient neuves.

Outre la plus petite batterie, nous allons également perdre en puissance de Supercharge, puisque les nouvelles Tesla chargent globalement moins vite que les anciennes. Qui plus est, la batterie LFP qui équipe la Tesla Model Y Propulsion est plus sensible aux températures fraîches, ce qui oblige à pré-conditionner la batterie plus fréquemment avant la charge rapide.

La consommation de la Tesla Model Y est sensiblement plus importante à haute vitesse, mais le réseau de charge rapide en France est aujourd’hui assez développé pour que cela ne soit plus un problème. En 2019, traverser la France pouvait être un challenge en voiture électrique si la batterie était trop juste et que la consommation n’était pas optimisée, mais cela est de l’histoire ancienne.

Enfin, nous laissons une voiture à transmission intégrale (moteur avant et moteur arrière) pour une propulsion, mais cela n’a que peu d’impact au quotidien. En effet, une Tesla est, dans l’immense majorité du temps, une propulsion, même si elle dispose d’un moteur avant. La consommation est ainsi optimisée, et le moteur avant n’entre en jeu que dans certaines circonstances (accélération franche, perte d’adhérence, ou pré-conditionnement de la batterie). Les sensations de conduite au quotidien ne sont donc pas bouleversées par la disparition du moteur avant.

Quelle voiture pour quel profil ?

Les deux véhicules les plus populaires de Tesla ont énormément de points communs, mais ils restent tout de même différents au niveau du comportement routier. La Tesla Model 3 est un véhicule très engageant, avec une position de conduite très sportive, où nous nous retrouvons vraiment bas. Les amoureux de la conduite appuyée seront ravis sur les routes de montagne, où la sensation de contrôle est totale.

Du côté de la Tesla Model Y, nous sommes tout d’abord bien plus haut (18 centimètres de plus en hauteur pour le SUV), et nous dominons la route dans une position moins sportive, bien que les sièges soient identiques. Ceci étant, si vous avez des passagers à l’arrière, nul doute que ces derniers préfèreront voyager en Tesla Model Y, qui offre un volume utile et un espace aux jambes bien plus important.

En outre, la garde au sol de la Tesla Model 3 peut se révéler problématique dans bien des cas : parkings souterrains, ralentisseurs, etc. En Tesla Model Y, cela ne pose aucun problème, fort heureusement.

Pourquoi rester chez Tesla

Au moment de conclure, nous pouvons surtout nous demander pourquoi rester chez Tesla en 2023 ? En effet, les excellentes voitures électriques existent chez de nombreux autres constructeurs, et le réseau de Superchargeurs n’est plus incontournable, surtout qu’il est maintenant partiellement ouvert à tous les véhicules. Qui plus est, les problèmes inhérents à Tesla ainsi que les promesses manquées de son PDG Elon Musk peuvent en rebuter certains.

Récemment, le constructeur a d’ailleurs ôté les capteurs ultrasoniques de ses véhicules après avoir abandonné le radar, ce qui peut contribuer à se tourner vers d’autres marques plus cohérentes et moins volatiles.

Malheureusement pour la concurrence, à ce jour, en termes de sensations au volant, de gestion de la conduite à une pédale, du logiciel embarqué ou encore de la sécurité pour les occupants, Tesla fait figure de premier de la classe. Tout cela fait partie des raisons pour lesquelles un nombre conséquent de personnes roulant en Tesla reste fidèle à la marque lorsqu’est venu le temps de changer de véhicule, malgré ses défauts.

Et surtout, avec la récente baisse des prix des Model 3 et Model Y à travers le monde, Tesla est en train d’étouffer la concurrence. Actuellement vendus respectivement 41 990 et 39 990 euros, les Model Y Propulsion et Model 3 Propulsion sont dotés d’un rapport qualité – prix excellent.

Toutefois, certaines marques ont fait le choix de proposer un rapport prix / prestations aussi bon, mais avec des tarifs inférieurs, comme la MG4, là où Tesla reste réservé aux budgets importants. Cela évoluera sans aucun doute dans le futur, avec l’arrivée probable d’un modèle bien moins onéreux d’ici quelques années.

