La Tesla Model 2 se rapproche enfin : une date semble se dessiner

Dans un communiqué, Tesla annonce la tenue d'un "Investor Day", le 1er mars prochain. Plusieurs sujets seront évoqués lors de cet évènement, dont une toute nouvelle plateforme. Il pourrait s'agir de celle qui équipera la future voiture électrique, la Model 2, qui pourrait alors voir le jour en 2024.

Si la gamme de Tesla est désormais bien étoffée, avec les Model S, Model X, Model 3 et Model Y, sans parler des très attendus Cybertruck et Roadster, la marque n’en a pas encore assez. Et pour cause, cela fait des années que celle-ci nous promet l’arrivée d’un modèle abordable, sous la barre des 35 000 dollars. Or, le véhicule le moins cher de la gamme est actuellement le Model Y, qui débute à partir de 49 990 euros dans sa version Propulsion. Nous sommes encore loin de la promesse d’Elon Musk donc.

Un nouvel indice

Pourtant, tout porte à croire que l’homme d’affaires n’a pas mis de côté son projet, bien au contraire. En septembre dernier, un responsable de Tesla confirmait en effet que la marque, basée au Texas avait pour projet de lancer un véhicule moins cher que le Model Y, qui partagerait sa plateforme avec le futur taxi autonome du constructeur. Une annonce à demi-mot, confirmée quelques mois plus tard par deux nouveaux indices.

Durant la cérémonie de remise des clés du Tesla Semi, une image annonçait l’arrivée d’un Robotaxi, caché sous une bâche. Or, on sait que celui-ci aura les mêmes dessous que la compacte abordable. De plus, Franz von Holzhausen, designer en charge du Cybertruck affirmait que le modèle qu’il a préféré dessiné est « celui qui arrive ». Il ajoutera même ne pas pouvoir en parler pour le moment. Un genre de Foxtron Model B, made in Tesla ?

We plan to host Tesla's 2023 Investor Day on March 1, 2023 The event will be live streamed from our Gigafactory Texas, with option for our institutional & retail investors to attend in person (details to follow) → https://t.co/JmZIiXut5f — Tesla (@Tesla) January 2, 2023

Aujourd’hui, un nouvel indice vient nous mettre la puce à l’oreille quant à la révélation prochaine de la Model 2, qui pourrait adopter un autre nom comme l’a affirmé Elon Musk lui-même en octobre 2021. Ce 2 janvier, Tesla publiait un communiqué annonçant la tenu d’un « Investor Day », qui prendra la forme d’une conférence donnée à destination des investisseurs. Celle-ci se déroulera le 1er mars prochain et portera sur de nombreux sujets.

Mais une phrase nous interpelle en particulier « Nos investisseurs pourront voir notre ligne de production la plus avancée et discuter des plans d’expansion à long terme, de la plate-forme de génération 3, de l’allocation du capital et d’autres sujets avec notre équipe de direction« . De quoi attiser notre curiosité…

Lancement prévu en 2024

Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été donné par le constructeur, qui en dira probablement plus au cours des prochains mois. Néanmoins, la société de capital-risque, Loup Ventures semble être plutôt bien renseignée et nous donne quelques petites informations supplémentaires. Dans ses prédictions pour 2023, l’entreprise affirme que Tesla patientera jusqu’en 2024 pour dévoiler sa Model 2. Selon elle, « si la société annonce sa voiture à bas prix trop tôt, elle risque de ralentir les ventes de la Model 3« .

Il faudra donc s’attendre à une officialisation l’an prochain, pour un début de commercialisation en 2025. Ainsi, la future compacte, dont le prix devrait tourner autour des 25 000 dollars ne cannibalisera pas la Model 3, ni le Model Y, qui ont été vendus à plus d’1,2 million d’exemplaires au cours de cette année comme l’a annoncé la marque.

Mais une question reste encore en suspens : est-ce que la Model 2 verra-t-elle réellement le jour ? Ou faudra-t-il uniquement se contenter d’un Robotaxi 100 % autonome ?

Pour l’heure, Tesla demeure très peu loquace sur ce futur véhicule, qui pourrait notamment s’équiper de batteries dotées des nouvelles cellules 4680. Moins chères à produire, elles possèdent de nombreux atouts, comme une densité d’énergie supérieure et donc une autonomie en hausse ou des prix en baisse. Une sorte d’alternative en attendant le développement des batteries semi-solides et solides, ces dernières n’arrivant pas dans des véhicules de série avant au moins une décennie. La technologie 4680 serait l’une des clés du bas prix de la future Model 3.

Selon Electrek, Elon Musk pourrait également profiter de cette conférence pour révéler son Master Plan Part Three, plus de six ans après la partie 2. Cela fait en effet quelques année déjà que la marque en parle, sans avoir rien officialisé jusqu’alors.

