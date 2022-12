Tesla Model 2 : deux nouveaux indices officiels annoncent l’arrivée prochaine du Robotaxi

Après avoir été confirmée à demi-mot, la future Tesla encore plus abordable que la Model 3 a une fois encore été évoquée par Elon Musk et le patron du design chez Tesla. Cette future voiture électrique partagera probablement ses dessous avec le robotaxi de la firme, mais ne devrait pas porter le nom de Model 2.

Avec ses Model S, X, 3 et Y, nous pourrions penser que la gamme de Tesla est désormais au complet. D’autant plus que la firme prépare également le lancement de son Roadster et de son Cybertruck, tous deux prévus pour l’année prochaine. Sans parler du Semi, dont les premières livraisons ont débuté il y a quelques jours.

Mais la marque ne compte pas s’arrêter là et serait en train de travailler au lancement d’un nouveau modèle, qui ne devrait toutefois pas voir le jour tout de suite.

Un nouvel indice

Si les Model Y et Model 3 ont permis de démocratiser la marque avec une gamme débutant respectivement à partir de 49 990 et 53 490 euros, Elon Musk évoque depuis de nombreuses années l’arrivée d’un modèle encore moins cher. Mais jusqu’alors, peu d’informations ont été dévoilées à son sujet, alors que son lancement a toujours été très hypothétique.

Mais en septembre dernier, un responsable de la marque américaine basée au Texas a confirmé à demi-mot le lancement de cette nouvelle alternative. Ce dernier a en effet profité d’une conférence organisée à San Francisco à destination des investisseurs pour affirmer Tesla avait besoin d’une offre encore plus abordable.

Si Tesla n’a pas tenu à donner de détails supplémentaires, la cérémonie de remise des clés du camion électrique qui s’est tenue il y a quelques jours dans le Nevada a été l’occasion pour la marque de communiquer autour de ce sujet. En effet, lors de la conférence, retransmise sur YouTube, Elon Musk a présenté une image illustrant la gamme du constructeur. Étaient alors visibles les Model S, X, 3 et Y, le Semi et le Cybertruck, ainsi que le Robotaxi, encore camouflé.

Ce dernier, déjà annoncé par le patron de la marque devrait être officiellement dévoilé dès l’année prochaine et se distinguera par son prix très attractif. 100 % autonome, il rivalisera alors avec l’Apollo RT6 de Baidu et le taxi autonome conçu par Waymo et Zeekr montré il y a quelques jours sous la forme d’un concept.

Une compacte accessible

Mais ce n’est pas tout. Dans une vidéo publiée par la chaîne américaine CNBC, le designer en charge du Tesla Cybertruck, Franz von Holzhausen, s’est également laissé aller à quelques confidences. Interrogé sur le modèle qu’il a préféré dessiner, ce dernier a simplement répondu « celui qui arrive« , ajoutant qu’il ne peut pas en parler pour l’instant.

Il devrait donc s’agir du Robotaxi, qui devrait partager sa base technique avec la future compacte abordable de la marque. Cette plateforme serait alors totalement inédite et n’a pour l’heure pas révélé ses secrets. On ne sait donc pas encore quelles batteries seront implantées dessus, mais il se pourrait que cette hypothétique Model 2 (qui pourrait ne pas porter ce nom) s’équipe de nouvelles cellules.

Certaines rumeurs annoncent que cette future voiture abandonnera les pédales et le volant pour uniquement proposer une conduite 100 % autonome. Mais on voit mal comment cela pourrait arriver dans les prochaines années, puisque le FSD (Full Self Driving) de Tesla est toujours au niveau 2 de la conduite autonome même s’il est capable de plus techniquement.

Il devrait s’agir des 4680, qui commencent tout doucement à être implantées dans les véhicules de la marque. Moins chères à produire et pouvant stocker plus d’énergie, elles devraient être la clé du prix accessible de la compacte et du Robotaxi, dont le trajet coûterait 18 centimes de dollars par mile (environ 1,6 kilomètre).

Celles-ci devraient permettre de réduire la taille du pack installé dans la voiture, l’aidant ainsi à afficher un prix abordable. En effet, si le coût de production des accumulateurs a fortement chuté au cours de ces dernières années, passant de 1 200 dollars du kWh en 2010 à 132 dollars actuellement, les grosses batteries coûtent encore très cher. Ce qui pousse d’ailleurs le patron de Renault à faire la publicité des petites batteries.

Il faudra toutefois patienter avant d’en savoir plus sur ce robotaxi autonome et la compacte qui en découlera, alors que la marque ne semble pas encore prête à trop en dire à leur sujet…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.