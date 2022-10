Elon Musk confirme « une voiture 2 fois moins chère que la Tesla Model 3 »

À l'occasion des résultats financiers du troisième trimestre 2022, Elon Musk a annoncé que les ingénieurs de chez Tesla étaient désormais focalisés sur un nouveau projet : la fameuse Model 2 à 25 000 euros. On fait le point sur ce qu'il faut savoir à son sujet.

En septembre 2022, un cadre de chez Tesla avait avoué à demi-mot être en train de travailler sur une future voiture électrique abordable, qui ne s’appellerait pas Model 2. Elon Musk vient de confirmer l’information : le constructeur américain est bien en train de travailler sur ce nouveau projet. L’objectif : proposer une voiture électrique qui coûterait deux fois moins cher que les Tesla Model 3 et Model Y.

Pour ce faire, les ingénieurs sont en train de créer une nouvelle plateforme inédite, plus compacte que les modèles existants du constructeur américain. Elon Musk a confirmé que le développement des Semi et Cybertruck avait pris fin, ce qui a permis de rediriger les ingénieurs vers ce nouveau projet comme on peut le lire sur la transcription de la conversation entre Elon Musk et les analystes.

Autour de 30 000 euros en Europe ?

Si la Model 3 coûtait deux fois moins cher que la Model S lors de son lancement aux États-Unis (35 000 dollars contre 70 000 dollars), Elon Musk prévoit de faire la même chose pour cette future Model 2. La Model 3 étant actuellement vendue 46 990 dollars aux États-Unis, il faut s’attendre à un tarif avoisinant les 25 000 dollars. Des tarifs hors taxes, qui donneraient donc en France un véhicule autour des 30 000 euros.

La grande question que l’on se pose est la suivante : est-ce que cette future Model 2 (qui ne s’appellerait a priori pas comme cela) sera dotée d’un volant et de pédales ? Les rumeurs ne s’accordent pas encore sur le sujet. Certains annoncent en effet que la voiture sera 100 % autonome, ce qui expliquerait son coût plus faible. Mais si l’on se fie aux déclarations d’Elon Musk, on ne serait pas encore sur une voiture 100 % autonome.

Des plus petites batteries

En effet, le milliardaire américain précise que cette future voiture électrique nécessitera deux fois moins de travail et d’espace pour être produite. On imagine aussi que l’entrepreneur compte beaucoup sur la réduction du coût des batteries. Mais celle-ci risque de mettre un peu plus de temps que prévu à se concrétiser. La réduction de la taille des batteries (comme le fait Renault) pourrait être une solution, permettant notamment une consommation plus faible.

Cette annonce intervient quelques jours après que Foxconn, le fabricant des iPhone, annonce sa Foxtron Model B, une voiture 100 % électrique compacte, que les constructeurs peuvent commercialiser directement. Le patron de Foxconn en a d’ailleurs profité pour indiquer sa volonté de fabriquer des voitures pour Tesla. Mais on voit mal cela arriver dans la pratique.

