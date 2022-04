Robot-taxi Tesla : Musk donne des détails sur son prix et sa date de présentation

Elon Musk a livré quelques détails sur les futurs robots-taxis de Tesla, dont la date de mise en production est relativement proche.

Début avril, Tesla a inauguré une toute nouvelle Gigafactory au Texas dans le cadre d’un show – le Cyber Rodéo – animé par Elon Musk en personne. L’événement a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets phares, tels que le Cybertruck, l’intelligence artificielle mais aussi Optimus (son robot humanoïd) et les robots-taxis.

Ces derniers, justement, ont été présentés comme un tout nouveau concept, un nouveau véhicule électrique à part entière. Alors que jusque-là, les plans de Tesla consistaient à créer une flotte de robots-taxis basés sur les voitures de ses clients, qui auraient alors eu le choix de mettre leur bien automobile à disposition. Avec, à la clé, une rémunération.

Une présentation en 2023

La firme californienne semble donc avoir légèrement revu ses plans et souhaiterait concentrer ses efforts sur une voiture 100 % dédiée à ce type de service. Elon Musk s’est d’ailleurs montré un poil plus bavard lors d’une conférence téléphonique ayant suivi les résultats financiers trimestriels du groupe, comme le relais Electrek.

Premièrement, le patron de SpaceX compte révéler ce fameux robot-taxi probablement en 2023, soit l’année prochaine. La mise en production de série débuterait alors l’année suivante. Encore une fois, il convient d’accueillir avec prudence l’ensemble de ces éléments au regard des calendriers généralement très optimistes présentés par M. Musk.

Un prix très attractif

L’intéressé a aussi indiqué que le robot-taxi « sera grandement optimisé pour la conduite autonome – cela veut dire qu’il n’y aura ni volant ni pédale », peut-on lire. Et de poursuivre : « Il y a un certain nombre d’autres innovations que je trouve relativement excitantes, mais ce sera fondamentalement optimisé pour atteindre un coût par mile ou km le plus faible possible ».

Cette notion de prix est particulièrement chère à Elon Musk, qui souhaite rendre son robot-taxi moins onéreux qu’un ticket de bus en termes de coût au kilomètre. Cette stratégie tarifaire agressive était déjà dans les petits papiers de l’entrepreneur, qui, en 2019, misait sur un prix de 18 centimes de dollars par mile (1,6 km) pour un trajet en robot-taxi.

