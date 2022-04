Ce qui a été dit au Cyber Rodeo de Tesla : Cybertruck, IA, Roadster, robot-taxi, Optimus…

Elon Musk a fait son show à l’inauguration de son usine du Texas, la plus grande des Gigafactories. Il a profité de l'événement pour évoquer l'avenir de la marque américaine.

Hier soir, jeudi 7 avril 2022, se tenait un événement nommé Cyber Rodéo. Quelques jours après l’inauguration de la toute nouvelle usine berlinoise, première Gigafactory en Europe, Elon Musk avait invité sa communauté et la presse pour l’inauguration de la Gigafactory du Texas. Il a profité de cet événement pour évoquer divers projets concernant l’avenir de la marque.

Comme vous pouvez le voir en vidéo, ci-dessus, le show a débuté par un spectacle lumineux de drones, comprenant des représentations de véhicules Tesla. Si vous n’avez pas le temps de le regarder, nous vous avons concocté un résumé de ce qui a été dit.

Cybertruck, IA, Roadster, robot-taxi, Optimus…

L’occasion était trop belle pour exposer et évoquer les futurs projets, dont certains produits déjà annoncés. Premièrement, évoquons le pick-up de Tesla maintes et maintes fois retardé. « Nous allons encore casser la vitre », la blague d’Elon Musk renvoie à l’annonce du Cybertruck… il avait cassé une vitre censée être incassable avec un marteau. Pour le Cyber Rodeo, le Cybertruck a roulé sur scène. Il sera construire dans cette usine, la plus grandes Gigafactories… elle a coût 1,1 milliard de dollars.

Comme vous le savez sans doute, le CEO de Tesla a une longue histoire de promesses, avec des produits qui arrivent beaucoup plus tard que prévu ou qui n’arrivent pas du tout. Selon lui, l’année 2022 est consacrée à une phase de structuration pour changer d’échelle, il faudra attendre 2023 pour découvrir de nouveaux produits. En 2023, Tesla devrait donc enfin produire son nouveau Roadster, le Cybertruck, un Semi et « espérons-le » la première version d’un robot humanoïde appelé Optimus. On attend également la future voiture entrée de gamme… à 25 000 dollars.

Elon Musk a même annoncé un nouveau véhicule lors de l’événement : un robotaxi dédié. Il parle bel et bien d’un nouveau véhicule électrique qui rejoindra la gamme de Tesla et sera strictement utilisé pour un service de taxi. Ce qui est un écart par rapport au plan initial tourné essentiellement autour de l’auto-pilote des voitures Tesla actuelles.

Comme expliqué plus haut, il est prudent de prendre la plupart des annonces d’Elon Musk avec un grain de sel compte tenu de l’historique de ses déclarations hyperboliques. Pourtant, on ne peut nier le rythme de croissance de Tesla, Elon Musk a de quoi se réjouir.

