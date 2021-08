Tesla Bot : Elon Musk veut créer un robot humanoïde du futur avec l’IA d’une Tesla

Lors d'un événement dédié à l'intelligence artificielle, Elon Musk a présenté le projet Tesla Bot. Il ne s'agit pas d'un véhicule, mais d'un robot ressemblant à un être humain.

Elon Musk aime fait parler de lui et Elon Musk aime que l’on parle de ses entreprises. Une bonne façon pour faire ça et de se lancer dans des projets fous : couvrir la planète de satellites, coloniser mars ou encore installer un fitbit dans votre crâne. Désormais Elon Musk a un nouveau projet : créer un robot humanoïde utilisant l’IA des véhicules Tesla. Son nom : Tesla Bot tout simplement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On passe sur le design

Durant la présentation, le patron de Tesla a détaillé quelques caractéristiques de son Tesla Bot. Ne nous attardons pas trop sur le design qui on l’espère pourra évoluer d’ici à la sortie pour coller un peu moins avec une dystopie et un peu plus avec un produit chaleureux.

Le Tesla Bot doit surtout répondre aux besoins d’un monde créé par et pour les humains sans handicap moteur : monter des marches, porter des choses, entrer dans des bâtiments. L’objectif est de pouvoir remplacer l’humain sur des tâches répétitives. Toujours convaincu par sa présentation et son idée, Elon Musk imagine un monde où le travail physique deviendrait une simple option que l’on choisirait ou non. Il suffit d’avoir vu un film de science-fiction pour rapidement comprendre l’idée.

D’après les caractéristiques présentées, le Tesla Bot mesure 1,73 mètre pour 56,7 kilogrammes et une capacité à porter 20 kg. Il pourra soulever une charge de 68 kilogrammes ou 4,5 kg à bout de bras. Sa vitesse sera de 8 km/h.

Les composants d’une Tesla

Pour produire ce robot, l’homme d’affaires veut réutiliser les composants déjà mis à contribution dans un véhicule Tesla. Il veut notamment intégrer des caméras de l’autopilote dans la tête du robot l’ordinateur FSD que l’on retrouve déjà dans les voitures de la marque.

On imagine qu’il ne s’agit pas simplement de réutiliser les lignes de productions et les composants, mais aussi, et surtout de remettre à contribution et faire évoluer les logiciels développés pour les véhicules Tesla. Les règles de navigation seront différentes, mais certaines bases seront communes. On espère que les robots ne se mettront pas à courir sur la chaussée.

Elon Musk a toujours peur de l’IA

Elon Musk n’a jamais caché sa peur de l’évolution vers l’IA. L’homme qui estime que « l’humanité 10% de chance de survie face à l’IA » indique toutefois que le Tesla Bot sera sans équivoque du côté du bien. Pour rassurer le public, il a aussi promis qu’il serait simple d’aller plus vite qu’un Tesla Bot et d’être plus fort que lui.

Prendre du recul

La présentation du Tesla Bot est impressionnante et c’est l’objectif recherché. Avec les finances d’Elon Musk et de Tesla, on peut d’ailleurs imaginer un vrai effort pour le projet. Il faut toutefois prendre un peu de recul sur la faisabilité et le calendrier d’un tel projet. D’après Elon Musk, un simple premier prototype pourrait être prêt dès 2022.

Il faut toutefois garder en tête que Elon Musk n’a pas inventé l’idée de faire un robot. De nombreuses firmes travaillent sur ce genre de projets depuis longtemps. On se souvient des robots de Honda ou de Toyota notamment. Pour le moment, personne n’est parvenu à créer le robot pour monsieur tout le monde capable de nous remplacer pour faire les courses ou porter des choses lourdes.