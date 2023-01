Voitures électriques : Tesla bat tous les records et reste leader, mais l’orage gronde

Ça y est ! Tesla a atteint son objectif avec plus d'un million de voitures livrées au cours de l'année 2022. Plus de 400 000 véhicules ont été produits rien qu'au cours du quatrième trimestre. Un record pour la marque, mais aussi dans l'industrie de la voiture électrique.

L’année 2022 s’est enfin terminée, après des mois difficiles, notamment pour le marché des voitures neuves. Mais si les ventes étaient globalement inférieures à celles enregistrées en 2019, soit avant l’épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire, il n’y a pas eu que des mauvaises nouvelles. Les voitures électriques ont notamment fait grimper leur part de marché, dépassant alors les diesels, tandis que certains constructeurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Tesla, dont les usines ont tourné à plein régime au cours des derniers mois.

Objectif atteint

Et pour cause, la firme d’Elon Musk avait un objectif, loin d’être secret : dépasser le million de voitures livrées d’ici à la fin de l’année. Rien qu’au premier trimestre, plus de 310 000 véhicules avaient été livrés aux clients à travers le monde. Un chiffre déjà très élevé, avec une large proportion de Model 3 et Model Y, alors que ce dernier fut en novembre dernier la voiture électrique la plus vendue en Europe, devant la berline ainsi que la Volkswagen ID.4. Le SUV fut aussi le modèle le plus écoulé depuis le début de l’année sur le territoire.

En ce début d’année 2023, Tesla dévoile officiellement ses chiffres de vente pour le 4ème trimestre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme d’Elon Musk n’a pas chômé. En effet, ce ne sont pas moins de 405 000 véhicules qui ont été livrés, pour plus de 439 000 unités produites. Sans grande surprise, c’est le duo Model 3 et Model Y qui a dominé les ventes, avec 419 088 véhicules fabriqués et 388 131 autos livrées.

In Q4, we produced >439k vehicles & delivered >405k vehicles → https://t.co/L5q9ELR9Pc — Tesla (@Tesla) January 2, 2023

De leur côté, les Model S et Model X, bien plus chers à l’achat, ont totalisé à eux deux 20 613 unités produites et 17 147 modèles ayant été remis à leurs propriétaires. Une répartition très inégale donc, qui prouve une fois encore le succès de la berline et du SUV plus « accessibles » : le Model Y débute actuellement à partir de 49 990 euros dans sa version Propulsion. La Model 3 est quant à elle légèrement plus chère, à partir de 53 490 euros.

Avec ces chiffres, Tesla a donc réussi à atteindre son objectif de dépasser le million de voitures livrées en 2022. Au total, ce ne sont alors pas moins de 1 313 851 véhicules qui ont été remis aux clients à travers le monde, tandis que 1 369 611 unités ont été produites au total depuis le mois de janvier. Au troisième trimestre 2022, Tesla avait 22 000 voitures électriques en transit (produites mais non vendues). Cette fois-ci, c’est 34 000 véhicules qui se promènent dans la nature, en attendant de trouver preneur.

Un écart que l’on doit notamment à la logistique en dents de scie de Tesla, qui attend de remplir plusieurs bateaux avant d’expédier ses voitures. Mais ce n’est pas la seule cause à cette situation.

Une demande en baisse ?

Sur le papier, cette nouvelle est donc excellente pour Tesla, prouvant le succès de la marque à travers le monde. Mais dans les faits, c’est tout de même légèrement différent. Car si les usines du constructeur ont effectivement battu des records, et notamment la Gigafactory de Berlin, l’entreprise fait toujours face à quelques difficultés. En effet, elle possédait il y a quelques semaines d’importants stocks de Model 3 et Model Y issus de l’usine de Shanghai, qui attendent de trouver preneurs. Aux États-Unis aussi, les clients ne se sont pas bousculés au portillon en cette fin d’année.

Une situation qui s’explique par la volonté de ces derniers de patienter jusqu’au 1er janvier, date depuis laquelle les voitures de Tesla sont éligibles au crédit d’impôt de 7 500 dollars. Il se pourrait donc que les ventes de la marque augmentent fortement au cours des prochaine semaines. La firme a toutefois fait son possible pour inciter les clients à sauter le pas avant le 31 décembre, en offrant de nouvelles remises et en remettant en place le programme de parrainage, aux États-Unis ainsi qu’en Chine.

Mais dans l’Empire du Milieu, rien ne semble y faire pour l’instant. À tel point que la production de la Gigafactory de Shanghai, qui affiche le plus grand débit de tous les sites d’assemblages de la marque tournerait au ralenti. Les embauches ont même été gelées au cours des dernières semaines. Elle sera même mise en pause du 21 au 28 janvier prochain, afin de permettre — selon Tesla — aux employés de profiter du nouvel an chinois. Néanmoins, cette mise à l’arrêt n’augure rien de bon, sonnant comme un signe que la demande n’est pas à son maximum.

En France, les modèles de la marque continuent toutefois de cartonner, alors que plus de 17 005 exemplaires de la Model 3 ont été vendus sur le territoire depuis le début de l’année. La berline, toujours dépassée par la Dacia Spring devance alors le Model Y, avec 11 892 unités écoulées sur la même période selon les chiffres de la PFA (Plateforme Automobile).

Tesla reste, pour le moment, leader de l’industrie automobile électrique, devant le grand rival chinois BYD qui rattrape de plus en plus rapidement le géant américain. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur le classement dans un article dédié.

