Tesla : non, la Gigafactory de Shanghai ne tourne pas (encore) au ralenti, on vous explique pourquoi

Alors que la situation de Tesla en Chine est assez inquiétante, l'usine de Shanghai tournerait quant à elle au ralenti depuis plusieurs semaines. Et cela devrait continuer en janvier, alors qu'il se murmure que celle-ci va même fermer ses portes pendant plusieurs jours. On fait le point sur la situation.

Si Tesla se porte très bien en Europe, alors que le Model Y domine le classement des modèles les plus vendus depuis le début de l’année, tout n’est pas rose pour le constructeur américain. En effet, depuis plusieurs mois déjà, sa situation en Chine est plutôt inquiétante, alors que la demande est en chute libre, de même que les ventes. À tel point qu’elle possède aujourd’hui un important stock de voitures neuves à écouler et que le constructeur doit consentir des grosses remises ainsi que le retour du programme de parrainage.

Une production en pause ?

Pourtant, le Model Y fut en novembre dernier le second véhicule le plus vendu en Chine, tandis que plus de 100 291 voitures sont sorties de son usine de Shanghai. Un record pour ce site, qui serait le plus productif de la marque. Si toutes les chaînes d’assemblage de Tesla tournent à plein régime afin de lui permettre de battre son record avec un million de voitures livrées d’ici à la fin de l’année, un petit grain de sable vient enrayer la machine.

En effet, le 24 décembre dernier, l’agence américaine Reuters annonçait que Tesla allait suspendre la production dans sa Gigafactory de Shanghai. Une déclaration en corrélation avec les informations d’Automotive News, qui annonçait au début du mois une réduction de la durée des shifts des employés de l’usine chinoise, ainsi qu’un gel des embauches. Par ailleurs, Bloomberg annonçait une réduction de 20 % de la production du Model Y.

Tout cela n’augure évidemment rien de bon pour la marque, qui a également du mal à vendre ses voitures aux États-Unis malgré de belles remises. Et cela ne semble pas sur le point de s’arranger, alors que Reuters annonce une pause de la production de l’usine de Shanghai du 20 au 31 janvier prochain. Des dates qui correspondent aux célébrations du nouvel an chinois. Le site devrait tourner pendant seulement 17 jours au mois de janvier, du 3 au 19 donc, citant alors une source interne à l’entreprise.

De son côté, un porte-parole de la marque a tenu à démentir ces informations, via le média Caijing.com. Selon la division chinoise de Tesla, cette pause serait plus courte, s’étalant alors du 21 au 28 janvier. Elle permettrait aux employés d’être chez eux pour les fêtes, mais n’aurait rien à voir avec la situation économique du constructeur. D’autant plus qu’elle précise que « pendant cette période, certains ateliers doivent encore continuer à fonctionner à grande vitesse« .

Une situation inquiétante

Si Tesla se veut donc rassurant, cette déclaration confirme bien que l’usine tournera au ralenti durant cette période. Cela signifie donc qu’elle n’a pas besoin de produire à une cadence élevée, ce qui semble nous indiquer que la demande est relativement faible. Et pour cause, un article de Capital nous révélait qu’en novembre dernier, les ventes des voitures neuves ont chuté de 9,2 % en Chine, tandis que les exportations ont flambé de 56 % sur la même période par rapport à l’année dernière.

De nombreuses voitures sont alors vendues en Europe, alors que 20 % des autos commercialisées chez nous sont fabriquées dans l’Empire du Milieu. Tesla réduit-il sa production chinoise pour se concentrer sur l’Europe ? C’est tout à fait possible. Selon un spécialiste cité par Teslarati au début du mois, l’accélération de la cadence de l’usine de Berlin pour la production du Model Y serait la cause du ralentissement des assemblages du SUV en Chine. Alors que le SUV marche très fort en Europe, devenant le modèle électrique le plus vendu en nvembre, il a tout intérêt à être fabriqué sur place.

D’autant plus que le gouvernement envisage de supprimer le bonus écologique pour toutes les voitures n’étant pas assemblées sur le Vieux Continent, comme la Model 3. Tesla doit donc faire tourner son usine allemande à plein régime pour inonder le marché européen. Ce qu’elle fait justement, alors que la Gigafactory vient de battre un nouveau record de production. D’autres constructeurs adoptent également cette stratégie, à l’image de BYD qui va aussi construire des usines sur le sol européen.

