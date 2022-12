Tesla Model 3 : les prix en occasion s’effondrent, on vous explique pourquoi

Depuis quelques mois, le stock de Tesla d'occasion grandit fortement, alors que de nombreux clients ont décidé de faire reprendre leur voiture. Résultat, les prix s'effondrent littéralement. Et cela n'est pas forcément bon signe pour la marque. Mais c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels.

Si Tesla était très en forme en début d’année, voilà que la situation se complique un peu pour la marque américaine. En effet, depuis quelques mois, les ventes ralentissent, celle-ci a du mal à écouler stock de Model 3 et Model Y produits en Chine, alors que l’usine de Shanghai tourne à plein régime. Si le constructeur devrait dépasser le million de voitures livrées d’ici à la fin de l’année, sa situation demeure inquiète certains experts.

Un stock important

En Chine, la marque a en effet du mal à séduire les clients, malgré d’importantes baisses de prix et le retour du programme de parrainage. Même chose aux États-Unis, où Tesla a également décidé de brader ses véhicules neufs. Dans ce cas, le désamour des clients vient surtout du fait qu’ils souhaitent attendre l’année prochaine pour passer commande, les voitures de la marque devenant alors éligible au crédit d’impôt de 7 500 dollars.

En Europe, la situation est un peu différente, même si Tesla a également fait un petit geste en offrant 10 000 kilomètres de crédits de Superchargeurs puis en proposant quelques modèles à prix vraiment très réduits. En effet, selon les derniers chiffres de ventes, Tesla se porte plutôt bien, alors que le Model Y est la voiture électrique la plus vendue sur le territoire depuis le début de l’année. Et le succès du SUV électrique semble se confirmer, alors que de nombreux propriétaires revendent leur Model 3 pour s’offrir ce modèle.

En jetant un oeil sur la rubrique occasion du site de Tesla, on remarque en effet de nombreuses Model 3 à vendre. En revanche, impossible de trouver le moindre Model Y. Attention, car cette différence peut également s’expliquer par le fait que le SUV est sur le marché depuis bien moins longtemps que la berline. Mais quoi qu’il en soit, et comme le souligne notre rédacteur Bob Jouy sur Twitter, le stock de Model 3 reste tout de même particulièrement important.

Et les prix sont quant à eux plutôt bas, alors qu’il faut en effet compter entre 38 890 et 54 000 euros pour une Model 3 d’occasion vendue sur le site de Tesla. Sur les sites de revente entre particuliers aussi, les montants demandés sont en baisse. Et ce n’est pas qu’une impression, comme le souligne le cabinet Edmunds relayé par l’agence américaine Reuters. En juillet, il fallait compter 67 297 dollars (environ 63 238 euros) pour une Tesla d’occasion, tous modèles confondus, contre seulement 55 754 dollars (environ 52 392 euros) en novembre. Soit une chute de 17 %, alors que l’ensemble du marché a baissé de 4 % seulement aux États-Unis.

Une raison simple

Mais alors, comment cette chute des prix s’explique-t-elle ? Tout d’abord, et comme le détaille un graphique d’Edmunds, les modèles Tesla restent bien plus longtemps que les autres marques dans les stocks de voitures d’occasion. C’est notamment le cas en cette fin d’année, puisqu’elles étaient stockées en moyenne moins de 30 jours en juin, contre plus de 50 en novembre. Mais alors, qu’est ce qui explique cette situation ?

Il se peut que le succès du Model Y n’y soit pas pour rien. En effet, de nombreux propriétaires de Tesla ont décidé de revendre leur Model 3 afin de s’offrir le SUV électrique, tout en profitant de conditions de reprise avantageuses de la part de Tesla. Néanmoins, beaucoup ont également annulé leur commande au dernier moment, alors que le montant proposé par la marque était finalement moins élevé que ça à quoi ils s’attendaient. Ce qui explique en partie pourquoi il y a aussi un important stock de Model Y neufs à écouler.

Par ailleurs, et comme l’explique Reuters, la baisse du prix du carburant et la hausse des taux d’intérêt ont également un impact sur le prix des voitures d’occasion, de même que la concurrence. En effet, alors que de nombreux nouveaux modèles arrivent sur le marché pour rivaliser avec Tesla, la marque a plus de mal à écouler ses voitures d’occasion à prix d’or. Elle est donc contrainte de baisser leurs prix. Cela a également un impact sur les véhicules neufs, alors que Tesla a bradé il y a quelques jours son Model Y Propulsion en France.

La firme doit en effet rivaliser avec de nouveaux constructeurs chinois plus abordables comme MG, BYD ou encore Nio et Xpeng. Par ailleurs, et le souligne Ivan Drury, porte-parole d’Edmunds, les modèles Tesla coûtaient cher sur le marché de la seconde main, car ceux-ci étaient « pendant longtemps les seuls produits viables en matière de véhicules électriques d’occasion« . Ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, alors que l’offre est désormais très vaste et la concurrence plus rude.

Si vous êtes à la recherche d’une Tesla d’occasion, c’est donc peut-être le bon moment pour passer à l’acte. Les prix pourraient dégringoler un petit peu plus sur le Model 3 dans quelques mois, lorsque l’hypothétique version restylée sortira des chaînes de production.

