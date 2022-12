Tesla en route pour battre de nouveaux records : ses usines tournent à plein régime

Sur le point de battre son record de ventes dans le monde, Tesla souhaite désormais accélérer la cadence de production de ses usines afin de réduire encore les délais de livraison. Mais ce n'est pas tout, car la firme prépare également l'implantation d'un site de production au Mexique.

Tout semble rouler pour Tesla depuis quelques temps. Et pour cause, la firme d’Elon Musk rencontre un vrai succès depuis le lancement de la Model 3 et plus récemment du Model Y. Celui-ci cartonne littéralement, alors qu’il fut le modèle électrique le plus vendu en France en novembre et qu’il réussit même l’exploit de devenir en septembre la voiture neuve la plus immatriculée en Europe, toutes motorisations confondues. Mais la firme ne souhaite évidemment pas s’arrêter en si bon chemin.

Une hausse de la cadence

Selon les spécialistes, Tesla serait en bonne position pour largement dépasser le million de livraisons d’ici à la fin de l’année. Une bonne nouvelle pour la marque, pour qui cet objectif est capital afin de rester le leader de la voiture électrique, devant le chinois BYD et le groupe allemand Volkswagen. Et l’un des secrets pour y arriver, c’est évidemment de produire plus, plus vite. Mais là encore, la marque semble avoir toutes les cartes en mains pour y arriver.

Comme l’annonce Tesla sur son compte Twitter, l’usine d’Austin, au Texas a en effet réussi à produire 3 000 Model 3 par semaine, soit 150 000 Model Y en cadence annuelle. Un chiffre certes, impressionnant, mais qui n’a encore rien à voir avec le site de Shanghai, qui peut produire 750 000 voitures chaque année. Un record.

De son côté, la Gigafactory de Berlin serait quant à elle en mesure de produire 2 000 véhicules chaque semaine. On est donc bien loin des cadences très faibles enregistrées quelques années plus tôt. En 2016, la marque n’avait alors produit que 16 000 voitures et avait pour ambition d’en fabriquer 500 000 sur l’ensemble de 2018. Depuis, les choses ont donc bien changé. D’autant plus que le constructeur ne souhaite évidemment pas se reposer sur ses lauriers.

Comme l’explique le site Automotive News, Tesla souhaiterait également agrandir son usine de Berlin pour passer de 500 000 à un million de voitures par an, mais se frotterait à des difficultés administratives. En effet, le site a besoin de plus de ressources en eau, mais doit d’abord obtenir l’autorisation des autorités pour effectuer des forages. De quoi se rapprocher des 3 millions d’unités produites par an.

Pour rappel, Tesla prévoit de produire environ 500 000 voitures électriques par trimestre

Une nouvelle usine en préparation

Mais alors que la cadence de production est déjà très élevée, Tesla veut aller encore plus loin. Selon le site mexicain Milenio, la marque aurait trouvé un accord avec l’État mexicain du Nuevo Leon pour implanter une nouvelle usine dans la ville de Santa Catarina. Celle-ci pourrait alors être opérationnelle dès 2023 mais on ne sait pas encore si elle servira à produire des voitures ou des batteries et autres pièces comme les moteurs.

Quoi qu’il en soit, l’objectif de Tesla est clair : produire toujours plus de voitures. Le but ? Réduire les délais de livraison, fortement augmentés en raison de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie de semi-conducteurs, mais également rester numéro 1 des ventes. Car si la marque cartonne dans le monde, sa logistique bien particulière peut parfois la pénaliser. En effet, l’entreprise attend d’avoir suffisamment de voitures pour remplir un bateau avant qu’elles ne traversent l’océan. Ce qui peut provoquer des trous dans les livraisons. Nul doute que la marque veut éviter ça.

Mais produire autant a-t-il vraiment un intérêt, alors que Tesla a déjà du mal à séduire certains marchés, dont la Chine ? La firme possède en effet un important excédant de stock, qu’elle peine à écouler, alors même qu’elle vient de réduire fortement le prix de ses Model 3 et Model Y et qu’elle a relancé le programme de parrainage. Des difficultés telles, que des rumeurs évoquaient une baisse de 20 % de la production du SUV électrique, ce que la firme avait démenti comme le rappelle le site It Home.

Cette situation est-elle spécifique à la Chine ? Pas vraiment, car les États-Unis pourraient également être concernés, alors que Tesla y a également réintroduit son programme, qui n’est toujours pas revenu en France. Mais si l’on pourrait douter de l’intérêt de cette accélération folle de la cadence de production, le but serait alors tout simplement de réduire les délais, et ainsi éviter que les clients ne se désistent. Car c’est cela la principale raison qui explique les trop grands stocks d’invendus qui s’accumulent et font perdre de l’argent à la marque.

En France, Tesla a démarré ce matin des remises et des cadeaux pour tenter de battre les records de livraison. On trouve ainsi des Model 3 et Model Y de démonstration avec des remises. La marque américaine offre également 10 000 km de Supercharge aux clients qui récupèrent leur voiture avant le 1er janvier 2023.

