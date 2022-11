La force de Tesla : rester numéro 1 en ne vendant presque pas de voitures électriques

On connaît enfin les chiffres de ventes des voitures électriques en Europe pour le mois d'octobre 2022. Grosse surprise : Tesla ne figure pas dans le top 10 mensuel, mais reste sur les deux premières marches du podium au cumulé sur l'année, largement en tête. On vous explique pourquoi.

Tous les mois, différents organismes publient les données du marché automobile européen. Cette fois-ci, c’est JATO qui a dégainé le premier, avec le top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe sur le mois d’octobre 2022. Contrairement au mois de septembre où Tesla avait clairement étouffé la concurrence avec des livraisons en masse de Model Y et Model 3, c’est un peu différent cette fois-ci.

Tesla est présent, sans être vraiment là…

En effet, aucune Tesla n’apparait dans le top 10 mensuel. Le classement est trusté par Volkswagen qui place ses ID.4 et ID.3 en première et seconde position. On trouve ensuite la Fiat 500, qui continue sa route, imperturbable puisqu’également 3e au classement annuel. La Peugeot e-208 est également de la partie, en 4e position, juste devant une autre française, la Renault Megane E-Tech en 5e position.

Le plus étonnant, c’est qu’au cumulé, entre janvier et octobre 2022, Tesla reste premier au classement, avec la Tesla Model Y en première position et la Tesla Model 3 en seconde position. On trouve ensuite les cousines Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq en 4e et 5e position.

La logistique particulière de Tesla

Comment expliquer que Tesla reste premier, malgré des ventes en octobre 2022 qui ne rentrent même pas dans le top 10 ? C’est-à-dire inférieures aux 3 322 Mini Cooper SE vendues en Europe le mois dernier, qui se classent 10e.

La raison est simple et la réponse tient en deux parties. La première, c’est que Tesla possède une belle longueur d’avance sur la concurrence, que ce soit en France, en Europe, mais aussi dans le monde. En effet, depuis le début de l’année, la Tesla Model Y s’est quasiment vendue deux fois plus que la Model 3. Et cette dernière dépasse sa plus proche concurrente de plusieurs milliers de ventes.

De quoi laisser de la marge à Tesla les mois où l’entreprise ne vend pas (ou presque) de voitures électriques en Europe. La raison pour laquelle Tesla n’est pas dans le top 10 mensuel en octobre 2022 tient au fonctionnement de sa logistique. Les Model 3 et la plupart des Model Y viennent de la Gigafactory de Shanghai. Quelques Model Y viennent de l’usine de Berlin et les Model S et Model X sont envoyées depuis les États-Unis.

Les livraisons se font par bateau, et Tesla regroupe les voitures sur différents bateaux, qui mettent plusieurs semaines à traverser les océans. Ce qui explique les « creux » dans les livraisons. Mais on sait que le constructeur américain va se rattraper en novembre, avec les premières livraisons européennes des fameuses Model Y Propulsion.

Il est ainsi possible que Tesla passe la barre des 100 000 Model Y et 60 000 Model 3 écoulées. De quoi garder une avance confortable sur les concurrents. Au niveau mondial, Tesla doit tout de même faire attention à la concurrence du géant chinois BYD et du groupe allemand Volkswagen qui augmentent la cadence de production.

Top 10 des voitures électriques en Europe en octobre 2022

Voiture Octobre 2022 Volkswagen ID.4 6 069 Volkswagen ID.3 5 409 Nouvelle Fiat 500 5 168 Peugeot e-208 4 839 Renault Megane 4 551 Skoda Enyaq iV 3 797 Polestar 2 3 760 Volvo XC40 3 566 Opel Mokka 3 417 Mini Cooper SE 3 322

Top 5 des voitures électriques en Europe de janvier à octobre 2022

Voiture Janvier - octobre 2022 Tesla Model Y 83 277* Tesla Model 3 56 185* Fiat 500 52 106 Volkswagen ID.4 46 107 Skoda Enyaq 40 081

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.