En France, les voitures électriques font encore du mal au diesel : Tesla en tête de peloton

Comme en octobre dernier, il s'est vendu plus de voitures électriques en France que de modèles diesels. Deux Tesla occupent les deux premières places des voitures électriques les plus vendues en novembre 2022, tandis que sur l'année, c'est toujours la Peugeot e-208 qui domine.

Après des mois, pour ne pas dire des années, compliqués pour le marché automobile français, ces derniers mois, celui-ci retrouve un peu de couleurs, sans vraiment retrouver encore son niveau d’avant covid.

Au mois de novembre, en France, 133 960 voitures neuves ont été immatriculées selon les chiffres AAA Data, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période l’an passé. Le secteur est toujours touché par une pénurie de composants, l’inflation, mais également le coût des énergies et des matières premières. En reprenant un indice de comparaison « normal », à savoir le mois de novembre 2019, la chute est tout de même de -22 %.

Le diesel en chute libre, l’électrique progresse encore

Comme aux mois de septembre et octobre derniers, les modèles diesels décrochent face aux voitures électriques. Les immatriculations de véhicules électriques sont désormais plus nombreuses que celles des diesels. Au cumul des onze premiers mois de l’année, les modèles 100 % électriques représentent 13 % du marché. Le marché reste néanmoins dominé par les modèles essence (37 % de part de marché) et les hybrides (28 % de part), malgré l’érosion du segment des hybrides rechargeables (- 11 %).

Encore minoritaires par rapport aux autres motorisations, ceux-ci pourraient finir par disparaître au cours des prochaines années, alors que l’Union européenne vise une baisse de 100 % des émissions de CO 2 des voitures neuves d’ici à 2035, ce qui équivaut à la fin de la vente des modèles thermiques, y compris des hybrides.

Cette tendance pourrait se confirmer au cours du mois de décembre, alors que le gouvernement a annoncé une hausse du bonus écologique à 7 000 euros pour les foyers les plus modestes. De quoi inciter les automobilistes à passer à l’électrique, alors que le montant de l’aide pour le reste des foyers passera ensuite à 5 000 euros dès le 1er janvier 2023. Il faudra donc logiquement s’attendre à une augmentation des immatriculations d’ici à décembre.

Cette augmentation constante des ventes de voitures électriques s’explique notamment par les incitations fiscales, mais surtout par l’offre de plus en plus importante, avec des modèles moins chers comme la Dacia Spring. Mais également par le réseau de bornes de recharge en expansion, alors que l’autonomie reste l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique.

Tesla de retour au top

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, les immatriculations de Tesla alternent « le bon et le moins bon » en fonction des mois, tout simplement parce que les livraisons sont régies par les arrivées par bateaux. Les véhicules de la marque sont livrés de manière assez peu régulière. Ils sont majoritairement acheminés en bateau depuis la Chine, sauf pour quelques versions de la Model Y qui viennent de la nouvelle Gigafactory de Berlin.

L’accélération de la cadence de production du SUV électrique à Berlin a d’ailleurs aidé à afficher des chiffres plus réguliers, surtout avec l’arrivée de la Model Y Propulsion qui apparaît dans les chiffres de ce mois de novembre. Les deux premiers modèles immatriculés en France en ce mois de novembre ont été des Tesla Model 3 (2 809 immatriculations) et Tesla Model Y (2 891 immatriculations).

Les deux modèles devancent la Dacia Spring (1 954 exemplaires), en troisième position, et nous retrouvons ensuite les Renault Mégane E-Tech (1 783 exemplaires) et Peugeot e-208 (1 428 exemplaires). En regardant les chiffres depuis le début de l’année, c’est la Peugeot e-208 qui arrive en première position (17 886 exemplaires), suivie par la Dacia Spring (15 526 exemplaires) et la Fiat 500e (14 413 exemplaires)

Parmi les données intéressantes et « amusantes », notons que la Toyota bZ4X, qui va bientôt retrouver le chemin des concessions après de gros problèmes, a été immatriculée à une seule unité, pendant que la Honda e continue de vivre une carrière compliquée avec seulement quatre exemplaires vendues en novembre 2022.

Top 10 de janvier à novembre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, au cumul, entre janvier et novembre 2022.

Voitures Nombre d'immatriculations Peugeot e-208 17 886 Dacia Spring 15 526 Fiat 500e 14 413 Tesla Model 3 14 330 Renault Mégane E-Tech 13 046 Renault Twingo 11 855 Renault Zoé 11 579 Tesla Model Y 9 399 Peugeot e-2008 6 654 Hyundai Kona electric 5 903

Top 10 en novembre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, sur le mois de novembre 2022.

Voitures Nombre d'immatriculations Tesla Model Y 2 891 Tesla Model 3 2 809 Dacia Spring 1 954 Renault Mégane E-Tech 1 783 Peugeot e-208 1 428 Mini Cooper SE 760 Fiat 500e 683 Hyundai Kona electric 571 Volkswagen ID.3 559 Peugeot e-2008 531

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.