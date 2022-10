Le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique va augmenter pour les foyers plus modestes

Pour l'ouverture du Mondial de Paris, Emmanuel Macron a prévu une série d'annonces. Son objectif : booster les ventes des voitures électriques et les rendre plus accessibles. Il annonce donc un nouveau bonus écologique à 7 000 euros pour les foyers aux revenus modestes.

Aujourd’hui, le bonus écologique est disponible pour tous les particuliers, sans considérer les revenus. Pour bénéficier, il faut acheter une voiture 100 électriques, à 47 000 euros TTC pour le bonus maximal de 6 000 euros et de 47 000 à 60 000 euros, pour le bonus à 2 000 euros. Au-delà de 60 000 euros, il y a tout simplement pas de bonus écologique.

Pour aller plus loin Bonus écologique 2022 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Les montants actuels du bonus écologique a été maintenu à deux reprises, le montant de 6 000 euros devait initialement chuter de 1 000 euros supplémentaires au 1ᵉʳ janvier 2022 et ensuite le 1ᵉʳ juillet 2022, mais le gouvernement a souhaité le maintenir pour dynamiser le secteur. La nouvelle échéance a été reportée au 31 décembre 2022.

Dans un interview sur Les Échos, Emmanuel Macron, Président de la République française, a exprimé son souhait d’augmenter le bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros :

(…) nous allons même porter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes.

Il ne précise pas les conditions du bonus écologique à 7 000 euros, mais ce dernier sera indexé sur vos revenus. Il profite de cet échange pour rappeler que 700 000 bonus écologiques ont été distribués à ce jour.

En 2017, l’électrique ne représentait que 1 % des ventes, aujourd’hui c’est 13 %, et nous atteindrons 30 % à la fin du quinquennat selon les projections.

Cette nouvelle s’ajoute à un autre dispositif mis en place plus tard, il s’agit d’un leasing de voitures électriques à 100 euros par mois. Il évoque cette mesure dans l’interview, les précommandes démarreraient au deuxième semestre 2023, pour de premières livraisons début 2024 :

Nous sommes en train de travailler techniquement sur cette mesure à laquelle je tiens, et surtout d’en définir le calendrier, justement pour permettre de déployer le dispositif en parallèle de l’augmentation de la production en France. Des précommandes se feront à l’horizon du second semestre 2023, pour une livraison début 2024, ce qui correspond à la montée en charge de toute notre stratégie. C’est aussi cela la planification écologique : pour que ça marche, il faut une offre française et accompagner la demande