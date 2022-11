Voitures électriques : les bornes de recharge sont-elles trop souvent en panne ?

Le nombre de bornes de recharge destinées aux voitures électriques augment de mois en mois. Sur le mois d'octobre, c'est 5 % de points de recharge supplémentaires qui sont ouverts au public. Mais on est encore loin de l'objectif des 100 000 bornes prévu pour la fin 2021... Surtout, la disponibilité des bornes de recharge est enfin communiquée : elle est un peu décevante.

Tous les mois, l’Avere publie son baromètre pour montrer la progression du déploiement des bornes de recharge destinées aux voitures électriques en France. On rappellera à ce titre que le gouvernement s’était fixé comme objectif 100 000 points de recharge à la fin de l’année 2021. Le rendez-vous a été totalement manqué, avec seulement 53 667 points de recharge.

Une hausse de 5 % en un mois, 53 % en un an

Mais tout s’accélère, puisqu’au 31 octobre 2022, on comptait dans l’hexagone pas moins de 75 279 points de recharge. C’est mieux que les 71 630 points de charge présents un mois plus tôt.

Pour rappel, un point de recharge est synonyme d’une prise. Ainsi, une borne peut comporter plusieurs prises accessibles en même temps, multipliant alors le nombre de points de recharge. Enfin, une station peut regrouper plusieurs bornes. Il y a ainsi 28 737 stations à travers la France.

Comme on peut le voir, nous sommes encore loin des 100 000 prises disponibles et ouvertes au public. En effet, chaque mois, c’est entre 2 000 à 4 000 prises qui sont déployées. Dans le meilleur des cas, il faudrait encore six mois pour atteindre l’objectif. À moins que le gouvernement ne mette un réel coup de collier avec des aides supplémentaires et des facilités pour les démarches administratives.

Les bornes de recharge, trop souvent HS ?

L’Avere communique un nouvel indicateur fort intéressant : le taux de disponibilité moyen des bornes de recharge. C’est-à-dire, si elles sont souvent inutilisables, ou au contraire totalement fonctionnelles. Il faut dire que c’est un sujet un peu brulant : nous effectuons souvent de longs périples en voiture électrique, et il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises d’être face à une borne défectueuse. L’Avere précise qu’un point de recharge « est considéré comme disponible s’il n’est ni en maintenance, ni hors-service« .

En France, « les points de recharge supérieurs à 150 kW étaient disponibles, en octobre 2022, 85 % du temps« . C’est un chiffre encourageant, mais largement trop faible en pratique. Sur 31 jours, cela signifie que les bornes sont hors service durant 5 jours en moyenne. C’est pire sur les bornes d’une puissance inférieure à 150 kW qui ont un taux de disponibilité de 78 %.

Et cela se vérifie dans la pratique, avec notre expérience empirique. Si les bornes du réseau autoroutier (Total Energies, Ionity, Tesla, etc.) sont la plupart du temps disponibles, c’est souvent l’inverse sur le réseau secondaire, avec les réseaux régionaux, souvent moins puissants et plus sujets aux problèmes de recharge.

Les deux biais du taux de disponibilité

Attention toutefois, puisqu’un biais négatif existe dans la méthode de calcul de l’Avere. En effet, les point de recharge qui ne sont pas accessibles en permanence (par exemple uniquement la journée) viennent réduire la moyenne du taux de disponibilité. Pour être plus précis, le taux d’indisponibilité prend donc en compte les bornes HS, en maintenance mais aussi celles qui ne sont pas accessibles en permanence.

L’autre biais, non pris en compte par l’Avere, c’est les voitures ventouses. Celles qui se garent sur une place de recharge et y restent des heures après la fin de la recharge. Ou tout simplement les voitures thermiques qui viennent squatter ces places.

