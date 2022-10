Objectif 100 000 bornes de recharge : ce ne sera pas pour 2022, encore une fois

Avere France a publié son nouveau baromètre mensuel relatif au nombre de points de recharge ouverts au public en France. Alors que la fin d’année 2022 approche, l’objectif des 100 000 bornes semble d’ores et déjà difficilement atteignable.

Les ambitions du président de la République, Emmanuel Macron, en matière de bornes de recharge ouvertes au public étaient trop grandes. En mai 2020, le chef d’État s’était fendu d’une annonce coup de poing : la France devra compter 100 000 points de recharge d’ici la fin de l’année 2021.

Ce projet visait à accompagner la croissance des voitures électriques au sein de l’Hexagone. Sur le papier, l’idée était bonne, d’autant plus que le taux d’immatriculation des véhicules branchés grimpe doucement mais sûrement, pour atteindre en août 2022 le seuil des 12,1 %. En clair : les VE deviennent de plus en plus populaires.

Sauf qu’il faut se rendre à l’évidence : déjà raté en 2021, l’objectif des 100 000 bornes de recharge le sera aussi en 2022. Le dernier baromètre mensuel d’Avere France nous dresse un nouveau bilan certes encourageant, mais toujours timoré vis-à-vis des ambitions gouvernementales — il est en revanche correct au sein de l’Europe, ce qui nous permettrait d’échapper à de potentielles sanctions de l’UE.

Les 100 000 encore loin

Au 30 septembre 2022, la France comptait pas moins de 71 630 points de recharge ouverts au public. Sur 12 mois, l’évolution est réellement favorable : + 46 %. Il faut par ailleurs compter 106 points de recharge pour 100 000 habitants, en moyenne. L’augmentation par rapport à 2021 est également intéressante à observer.

L’an passé, le pays comptait 53 667 bornes, soit 20 931 de plus qu’en 2020. Va-t-on battre cette hausse entre l’année 2021 et 2022 : à l’heure d’écrire ces lignes, la différence entre ces deux millésimes est de 17 963 bornes. Il reste donc un trimestre au gouvernement pour ajouter 2968 points, ce qui ne suffira tout de même pas pour franchir le cap des 100 000 — qui parait de toute évidence très loin.

Force est de constater que l’Île-de-France est la région qui regroupe à la fois le plus de stations et de points de recharge individuels : 3741 et 13 012, respectivement, sur un total de 27 942 stations. La répartition des points de recharge est quant à elle équilibrée entre les parkings et les commerces, à hauteur de 35 % pour chaque.

La voirie en accueille aussi un certain nombre, 27 % au total, contre 4 % seulement au sein des entreprises. Outre leurs emplacements, quelle puissance proposent les bornes françaises ? La majorité du temps, elles se cantonnent à du courant alternatif monophasé (34 %, inférieur à 7,4 kW) ou triphasé (57 %, entre 7,4 et 22 kW).

Les bornes rapides en bonne voie

Les bornes rapides, que l’on retrouve principalement sur autoroute ou aux alentour, représentent une minorité :

1 % (655) en courant continu égal ou supérieur à 350 kW ;

2 % (1628) en courant continu : entre 150 et 350 kW ;

3 % (2254) en courant continu : entre 50 et 150 kW ;

2 % (1630) en courant continu : puissance inférieure à 50 kW.

Clément Molizon, Délégué général de l’Avere-France, tient tout de même à souligner que « la part de la recharge rapide continue de progresser, avec une hausse de plus de 80 % sur un an ». On le sait, les grands trajets en voitures électriques sont aujourd’hui tout à fait envisageables en s’organisant de la bonne manière en amont.

