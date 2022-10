Voitures électriques : en France, elles dépassent enfin les diesel avec quelques curiosités

En septembre, le marché automobile électrique français se porte plutôt bien et se permet même de dépasser les motorisations diesel ! Avec 13 % de part de marché depuis le début de l'année, les voitures électriques continuent leur hausse.

En août 2022, c’était la Renault Megane E-Tech qui était la voiture la plus vendue à travers l’hexagone. Pour le mois de septembre 2022, c’est toujours ce même modèle qui est sur la première place du podium, devant la Tesla Model 3 et la Dacia Spring. Mais au cumul, sur l’année 2022, les trois premières places reviennent à la Peugeot e-208, la Dacia Spring et la Fiat 500.

ID. Buzz et Model Y : les deux curiosités

Fait intéressant : le Volkswagen ID. Buzz a démarré son introduction en France comme le relèvent les chiffres d’immatriculation d’AAA Data. Il s’est, en effet, immatriculé cinq vans Volkswagen, sûrement à destination des concessionnaires ou du parc presse. Patience donc, le combi du futur est sur le point d’arriver !

Autre fait marquant : la Tesla Model 3 est beaucoup plus vendue en France que son homologue SUV, la Tesla Model Y. En effet, il se vend quasiment deux fois plus de Model 3 que de Model Y. C’est une situation totalement inverse qui se produit en Europe, puisque sur le mois d’août 2022, le SUV de Tesla s’est vendu à deux fois plus d’exemplaires que la version berline. Et cette situation devrait se renforcer de manière drastique, avec l’arrivée de la Model Y Propulsion « abordable » dans les prochains mois.

L’électrique devant le diesel en France

En termes de parts de marché, la voiture électrique continue son ascension, avec 13 %. Un chiffre élevé, mais à relativiser, puisqu’il est de 20 % en Europe. En France, le diesel vient de passer derrière l’électrique. Ce moment était attendu pour l’été, il est donc intervenu un tout petit plus tard que prévu. Mais, l’essence mène toujours la danse, avec 38 % de part de marché.

Les voitures électriques ont représenté 140 848 ventes entre janvier et septembre 2022 en France, en hausse de 32 % par rapport à la même période l’an passé. Un chiffre à comparer aux 76 937 modèles hybrides rechargeables écoulés dans l’hexagone sur les neuf premiers mois de l’année.

Les SUV et hybrides rechargeables, démodés ?

Les hybrides (rechargeables ou non) sont quant à elles à 28 % de part de marché, mais en baisse, puisqu’il s’est vendu 18 % d’hybrides rechargeables en moins. Il faut dire qu’elles ont moins la côte avec une fiscalité moins avantageuse, et la volonté de l’Europe de les éradiquer à terme.

Souvent pointés du doigt, les SUV ne représentent pas une part majoritaire des voitures électriques : 32 131 unités écoulées depuis janvier 2022, contre 90 136 au format berline. Mais sur le segment des hybrides rechargeables, c’est une autre affaire, avec 112 804 vendus sous la forme de SUV pour un total de 141 001 unités écoulées en 2021.

Mais où sont les voitures réellement françaises ?

Si la Renault Megane E-Tech et la Zoé sont bien produites en France, ce n’est pas le cas de la Tesla Model 3 qui est produite en Chine, tout comme la Dacia Spring. La Peugeot e-208 est quant à elle produit en Slovaquie et la Renault Twingo E-Tech en Slovénie. En Europe, en août 2022, 20 % des voitures électriques vendues étaient produites en Chine.

Top 20 des voitures électriques en septembre 2022

Voici la liste des 20 voitures électriques les plus vendues (immatriculations) en France, en septembre 2022.

Voiture Nombre d'immatriculations RENAULT MEGANE E-TECH 2 897 TESLA MODEL 3 2 202 DACIA SPRING 2 170 PEUGEOT e-208 2 129 RENAULT TWINGO E-Tech 1 387 FIAT 500 1 269 TESLA MODEL Y 1 261 RENAULT ZOE 1 117 PEUGEOT e-2008 867 VOLKSWAGEN ID.3 632 MINI COOPER SE 616 HYUNDAI KONA Electric 549 KIA NIRO EV 461 VOLKSWAGEN ID.4 393 VOLVO XC40 357 CITROEN E-C4 286 OPEL MOKKA-E 284 SKODA ENYAQ iV 272 KIA EV6 257 DS 3 CROSSBACK E-TENSE 220

Top 20 des voitures électriques sur 2022

Voici la liste des 20 voitures électriques les plus vendues (immatriculations) en France, entre janvier et septembre 2022.

Voiture Nombre d'immatriculations PEUGEOT e208 14 108 DACIA SPRING 13 022 FIAT 500 12 454 RENAULT TWINGO 10 702 RENAULT ZOE 10 632 TESLA MODEL 3 10 265 RENAULT MEGANE-E 9 154 TESLA MODEL Y 5 974 PEUGEOT e2008 5 481 HYUNDAI KONA ELECTRIC 4 781 MINI COOPER SE 3 776 KIA NIRO EV 3 409 CITROEN E-C4 3 249 KIA EV6 2 452 VOLKSWAGEN ID.3 2 124 M.G. ZS 2 060 OPEL CORSA-E 1 845 OPEL MOKKA-E 1 834 SKODA ENYAQ iV 1 750 NISSAN LEAF 1 711

