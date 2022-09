France : la voiture électrique la plus vendue en août est un modèle défaillant

Au mois d'août, les constructeurs français sont solides en termes de ventes de voitures électriques. Mais Tesla n'est pas très loin derrière !

On l’a vu ce matin, en Europe, Tesla domine outrageusement le marché de la voiture électrique depuis le début de l’année, même si le constructeur américain a connu un été plus difficile que d’autres marques. Place désormais aux chiffres de ventes du marché français, compilés par AAA Data, dominé par Renault, Fiat et Dacia, un peu différent de ce que nous avions connu le mois dernier.

Les ventes de voitures électriques en août

En effet, en première place, on trouve la Renault Megane E-Tech, suivi de très près par la Fiat 500 et de la Dacia Spring qui prend la troisième place. Peugeot reste dans la course avec sa e-208, suivi par la Renault Twingo E-Tech en 5ème place. Elle est talonnée par la Tesla Model Y qui distance la Peugeot e-2008. Sur les trois dernières places, on retrouve la Hyundai Kona Electric, la Renault Zoé et la Kia Niro EV.

Zoom sur la Megane E-Tech

Rappelons que la Renault Megane E-Tech est assemblée en France, et que son moteur est dorénavant produit dans l’hexagone également, sans utiliser de terres rares. La batterie provient de chez LG et fabriquée en Pologne. Le constructeur français prévoit de rapatrier la production des cellules de batterie à Douai dès 2024. Profitons-en pour rappeler que la Mégane E-Tech fait également l’objet d’un rappel à distance, à cause d’une défaillance lors de la recharge qui peut mener à la casse du système de climatisation.

Où sont les Tesla Model 3 ?

Si vous cherchez la Model 3 de Tesla, il faut aller vérifier la 14ème place du classement avec 255 unités. Pour rappel, les Tesla sont livrés de manière erratique, selon les arrivées des bateaux en provenance de Chine et des États-Unis. Mais la nouvelle usine de Berlin, qui produit pour le moment uniquement des Model Y Performance, devraient pouvoir résoudre cette problématique dans les mois à venir.

C’est la raison pour laquelle, en juillet, aucune Model Y n’a été livré dans toute l’Europe pour seulement 888 Model 3. Le mois de septembre devrait être plus propice aux livraisons du constructeur américain.

Voiture Ventes (juillet 2022) Renault Megane E-Tech 1 521 Fiat 500e 1 325 Dacia Spring 988 Peugeot e-208 889 Renault Twingo ZE 714 Tesla Model Y 702 Peugeot e-2008 602 Hyundai Kona Electric 465 Renault Zoé 438 Kia Niro EV 398

Les chiffres cumulés depuis janvier

Regardons maintenant les chiffres cumulés, entre janvier et juillet 2022. Le classement n’est pas totalement différent, mais c’est la Peugeot e-208 qui mène la danse sur le podium, avec ensuite la Fiat 500 et la Dacia Spring. Tesla est ici en meilleure forme, avec la Model 3 en 6ème position et la Model Y en 8ème position.

Par rapport à 2021, Tesla a livré 19 % de voitures en moins sur la même période. L’arrivée de la Tesla Model Y Propulsion en France, moins chère que la Model 3 Propulsion, devrait toutefois inverser la tendance dans les mois à venir.

Voiture Ventes (cumul 2022 au 31 août) Peugeot e-208 11 979 Fiat 500e 11 185 Dacia Spring 10 852 Renault Zoé 9 515 Renault Twingo E-Tech 9 315 Tesla Model 3 8 063 Renault Megane E-Tech 6 257 Tesla Model Y 4 713 Peugeot e-2008 4 614 Hyundai Kona Electric 4 232

L’électrique a le vent en poupe

Selon les chiffres AAA Data, les voitures électriques progressent en France, avec une part de marché qui s’établit à 13 % en août, juste derrière le diesel à 16 % et l’essence à 38 %. Les hybrides rechargeables voient leur part diminuer avec 7 % seulement du marché. Rappelons que celles-ci ne devraient plus bénéficier de leurs avantages fiscaux à partir de 2025 en Europe.

La part de marché des voitures électriques sur l’année s’établit quant à elle à 12,1 % selon NGC Data, soit une hausse de 31,6 % par rapport à 2021.

