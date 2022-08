Tesla : pourquoi le Model Y coûte moins cher que la Model 3 ? On vous explique

Affiché à 49 990 euros au configurateur, 47 990 euros une fois le bonus déduit, le Tesla Model Y Propulsion déjoue les pronostics et se présente avec un prix de départ inférieur à celui de la berline Model 3. Illogique ? Oui ! Mais il y a bien quelques pistes d'explications...

Depuis son arrivée sur le marché début 2022, le Tesla Model Y se place au-dessus de la Tesla Model 3. Déjà en termes de dimensions : +6 cm de long, +7 cm de large et +18 cm en hauteur. Mais également en prix puisque sans refaire l’historique de toutes les hausses de prix de ces derniers mois, il s’était affiché jusqu’à 6 000 euros de plus que son homologue en version berline selon les versions.

Alors pourquoi depuis hier, on peut acheter un Tesla Model Y dans sa toute nouvelle version d’entrée de gamme Propulsion à 49 990 euros (47 990 euros en déduisant le bonus) tandis que le Model 3 Propulsion à caractéristiques équivalentes s’affiche lui à partir de 53 490 euros ? La question pourrait également se poser en ces termes : pourquoi le Tesla Model Y le moins cher coûte-t-il moins cher que la moins chère des Model 3 ?

Tout le monde a été pris de court par l’annonce de Tesla. Si l’on pourrait imputer de manière triviale (quoique sans doute pas complètement fausse) cette décision à l’imprévisibilité d’un certain Elon Musk, il y a sans doute des facteurs bien plus rationnels qui peuvent expliquer cet important écart de prix avec ce qui était attendu, soit plutôt autour des 56 000 euros. Lesquels alors ? On fait le point.

Un contexte qui joue pourtant contre la baisse

Il est clair que les prix affichés au configurateur peuvent d’abord être directement liés à la chaîne de production de la voiture en question. On le voit chez l’ensemble des constructeurs automobiles qui, avec la crise des semi-conducteurs et un contexte géopolitique qui n’arrange rien, ont été obligés pratiquement tous de les tirer vers le haut.

Si chez Tesla, on est habitué à ce que la gamme évolue presque « en temps réel », avec l’arrivée de telle ou telle fonction, ou des prix qui varient, l’augmentation de ceux-ci ne fait jamais plaisir. On a ainsi vu la Tesla Model 3 de base passer en quelques mois de 43 800 euros, hors bonus de 7 000 euros à l’époque, soit 36 800 euros, à 53 490 euros actuellement, et un bonus qui n’est plus que de 2000 euros. Soit 51 490 euros, et donc un différentiel de 14 690 euros entre un client qui a acheté le modèle début 2021 et un qui vient de passer commande.

Elon Musk l’a annoncé en juillet, le prix de ses modèles pourrait baisser à une condition : que l’inflation actuelle se calme. Mais comme ce n’est pas encore le cas, ce n’est pas encore ce qui a joué dans les prix du Model Y.

Une production qui arrive à maturité

Le Model Y lui aussi a subi des hausses ces derniers mois sur les versions Longue Autonomie et Performance. Mais dans le même temps, il y a une réelle montée en puissance de la production dans les différentes Gigafactory du monde. Ce qui logiquement fait baisser les prix. C’est la Gigafactory de Shanghai, en Chine, d’où sortent notamment les Model Y vendues en Europe, hors les versions Performance qui viennent de Berlin.

Ainsi, il y a quelques jours, en ce mois d’août 2022, Tesla a annoncé qu’un million de voitures avaient déjà été produites dans la Giga Shanghai, sur les trois millions qui sont déjà sur les routes du monde entier. La capacité annuelle de l’usine est de 750 000 Model 3 et Model Y par an : c’est tout simplement la plus grande usine de production de véhicules électriques au monde. Pour une usine dont la construction a débuté fin 2018 et qui a entamé la production de véhicules fin 2019, c’est impressionnant ! Et ce n’est évidemment qu’une étape vers une production globale qui va encore augmenter.

Entre la Giga Austin (Texas) et la Giga Berlin, qui produisent exclusivement des Model Y, d’ici la fin de l’année, Tesla pourrait atteindre la capacité de produire 1 million de Model Y par an.

Un puzzle simplifié

Puisque l’on parle de production, le prix étonnamment bas du Model Y Propulsion pourrait également s’expliquer par la méthode même de production de la voiture. Et c’est aussi une des raisons pour lesquelles Tesla peut monter en puissance et produire aussi vite : grâce à la Giga Press. Cette énorme machine permet d’économiser un temps précieux en fabriquant en quelques dizaines de secondes (80 à 90) toute la partie arrière du Model Y.

Là où cette même partie du châssis aurait nécessité l’assemblage de quelques 70 pièces différentes avant la Giga Press, ce mastodonte de 400 tonnes et qui peut presser avec un force de plus de 5 000 tonnes peut désormais mouler les 100 kilos d’aluminium qui constituent l’arrière en une seule pièce. L’avant du Model Y est également produit de la même manière.

Ne reste plus qu’à assembler ce qui, avec la partie intégrant les batteries, permet de n’avoir que trois pièces de puzzle. Contre 370 avant ! Précisons que la Model 3 n’est pas concernée par cette évolution.

Le Model Y passe avant le Model 3

Mais alors, si la montée en charge des usines permettrait de faire baisser le prix du Model Y, pourquoi ne pas baisser non plus celui du Model 3 ? Car très clairement, Elon Musk veut ici privilégier le SUV sur la berline. Il l’a d’ailleurs annoncé lors d’une réunion avec les actionnaires en octobre dernier : « Le Model Y sera la voiture la plus vendue dans le monde« .

Si c’est déjà la voiture électrique la plus vendue dans le monde, le SUV devrait donc également être prochainement tout en haut de la hiérarchie mondiale des voitures les plus diffusées sur la planète, toutes motorisations confondues. C’est pour l’instant la Toyota Corolla qui détient ce titre avec un peu plus d’un million d’unités vendues en 2021.

D’ailleurs sur le configurateur français de la marque, il est un élément qui met en lumière cette envie de mettre en avant le Model Y par rapport au Model 3 : les délais de livraisons. À peine ouverts ce vendredi 26 août 2022, les commandes du Model Y Propulsion sont annoncées pour une livraison entre décembre 2022 et février 2023. Soit avant même les livraisons du Model 3 Propulsion, données entre janvier et mars 2023.

Grosses différences de prix selon les pays

C’est en se promenant sur le configurateur Tesla de nos voisins européens que l’on a fait une découverte étonnante : le prix de ce nouveau Model Y peut varier. Fortement. À tel point que chez certains d’entre eux, cette nouvelle version d’entrée de gamme reste logiquement plus chère que le prix d’appel de la berline Model 3.

À noter d’ailleurs qu’en ce qui concerne les versions Longue Autonomie et Performance, elles sont systématiquement plus chères sur le Model Y que sur le Model 3, et ce quel que soit le pays.

Voilà en tout cas qui met à mal la possibilité que la simple méthode de production du Model Y avec la Giga Press et la cadence de production de plus en plus forte, joue tellement sur le prix de la voiture.

Mais à la lumière de ces disparités entre voisins européens, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, on peut donc davantage voir le Model Y comme une variable d’ajustement. Le placer plus ou moins cher que le Model 3 permet d’augmenter la demande là où Tesla le souhaite !

Model 3 Propulsion Model Y Propulsion France 53 490 € 49 990 € Allemagne 49 990 € 53 990 € Belgique 52 990 € 49 990 € Danemark 57 137 € (424 990 Kr) 60 499 € (449 990 Kr) Espagne 51 990 € 51 200 € Italie 57 490 € 49 990 € Luxembourg 53 990 € 49 990 € Pays-Bas 51 990 € 49 990 € Suisse 47 703 € (45 990 CHF) 51 852 € (54 990 CHF) Suède 59 356 € (629 990 Kr) 65 009 € (689 990 Kr)

Le Model Y Propulsion est ainsi logiquement plus chère que la version équivalente du Model 3 en Allemagne, mais aussi au Danemark, en Suisse et en Suède.

Un prix d’appel en France avant une augmentation ?

Le prix étonnamment bas affiché dans certains pays par ce Model Y Propulsion, et la hiérarchie tarifaire inversée avec le Model 3, pourrait alors être vue comme un prix d’appel pour rééquilibrer le marché. Est-ce à dire qu’une fois les ventes du Model Y reparties au niveau auquel Tesla le souhaite, les prix repartiront à la hausse et reviendront logiquement au-dessus de ceux de la berline ? C’est probable.

Dans la logique, soit le prix de ce Model Y Propulsion augmente, soit celui du Model 3 Propulsion est appelé à baisser. Mais vu les carnets de commande pleins et les délais de livraisons de ces derniers, la seconde possibilité est quand même peu probable. Mais l’imprévisibilité d’Elon Musk nous a appris que la logique n’était pas toujours de mise. Et on n’est pas contre un nouveau coup d’éclat à tout moment !

À quand une production à Berlin ?

Si vous êtes intéressés par la Model Y Propulsion de Tesla, nous ne pouvons que vous encourager à franchir le pas le plus rapidement possible, afin de se mettre à l’abri d’une potentielle hausse à venir. Mais attention toutefois, il est aussi probable que les prix varient lorsque la Model Y Propulsion sera fabriquée à l’usine de Berlin, avec la nouvelle batterie de BYD qui pourrait donner plus d’autonomie au SUV américain.

Est-ce que le prix baissera pour refléter les coûts inférieurs d’importation d’une fabrication européenne ? Ou au contraire vont-ils augmenter du fait d’une batterie à la capacité plus élevée ? Difficile à prédire !

Et si vous hésitez encore entre une version Propulsion, Grande Autonomie ou Performance, notre guide dédiée sous forme de comparatif devrait vous aider à trouver la meilleure Tesla !

