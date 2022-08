La voiture électrique la plus vendue en Europe n’est plus la Tesla Model 3

Selon les données de JATO Dynamics relayées Car Industry Analysis, la Tesla Model 3 n’est plus la voiture électrique la plus vendue en Europe. Elle se laisse devancer par un autre modèle de la même marque à l'issue du premier semestre 2022.

Depuis le début de sa commercialisation en Europe en 2018, la Tesla Model 3 domine presque tous les classements. Celui des modèles électriques les plus vendus, bien sûr, mais pas que. En effet, en mars dernier, la berline électrique était aussi la voiture la plus immatriculée en Europe, toutes motorisations confondues.

Un vrai tour de force pour le modèle phare de la marque américaine. Mais son règne perd légèrement de sa superbe ce milieu de l’année 2022. En effet, alors que Car Industry Analysis dévoile le classement des véhicules électriques les plus vendus en Europe – en se basant sur les chiffres de JATO Dynamics – au cours du premier semestre de l’année, la première place est désormais occupée par un autre modèle.

Mais que les fans de la marque d’Elon Musk se rassurent tout de suite, c’est un autre véhicule du constructeur américain qui a dominé les débats entre janvier et juin. En effet, avec pas moins de 45 165 exemplaires vendus sur le Vieux continent depuis le début de l’année, c’est la Tesla Model Y qui arrive en haut du podium. Le SUV électrique devance alors de peu sa petite sœur, écoulée à 40 179 unités sur la même période.

The #TeslaModel3 is not Europe's top-selling electric car anymore. This year it has been dethroned by the #TeslaModelY, as it already happened in USA and China. Full ranking here: https://t.co/aLdGlOni5s

Car images by https://t.co/aPSLxqj8V4 pic.twitter.com/t3lUlAuLcH

— Car Industry Analysis (@lovecarindustry) August 3, 2022