Tesla Model Y Propulsion : quelles différences avec les versions Grande Autonomie et Performance ?

Tesla vient de lever le voile sur la Model Y Propulsion, la version la plus abordable de la gamme. On l'a compare avec ses deux grandes sœurs, les Model Y Grande Autonomie (Long Range) et Model Y Performance.

Les rumeurs en parlaient depuis plusieurs semaines et la firme américaine vient d’officialiser sa nouvelle Tesla Model Y Propulsion en Europe. Celle-ci était déjà vendue en Asie (et à de rares chanceux aux États-Unis), mais voilà qu’elle est dès maintenant disponible à la commande en France pour 49 990 euros hors bonus. En appliquant le bonus écologique, le prix tombe à 47 990 euros, soit moins cher que la Model 3 la plus abordable qui s’affiche toujours à 53 490 euros au moment d’écrire ces lignes.

Comparons alors les trois propositions de Tesla pour son SUV, la Model Y avec les versions Propulsion, Grande Autonomie (Long Range) et Performance. Si vous vous posez la question des différences entre une Model 3 et une Model Y, nous avons également rédigé un comparatif entre ces deux modèles.

Model Y : ce qui ne change pas entre les trois versions

On commence par ce qui ne change pas : les dimensions sont similaires entre les trois versions de la Model Y et l’intérieur (l’habitacle) est aussi identique en tous points. Contrairement à ce que Tesla fait avec son Model 3 Propulsion, la Model Y Propulsion intègre, comme ses grandes sœurs, les phares antibrouillards avant à LED ainsi que le système son haut de gamme à 13 haut-parleurs et caisson de basse. Une bonne nouvelle pour les amateurs de musique.

On trouve pour les trois versions les sièges avants électriques, les sièges avants et arrières chauffants, les rétroviseurs latéraux chauffants, rabattables électriquement et avec obscurcissement automatique. Contrairement à la Model 3, la Model Y intègre un filtre HEPA pour protéger l’habitacle des polluants et des bactéries les plus fines présentes dans l’atmosphère. Le constructeur américain avait fait une démonstration vidéo assez impressionnante de l’efficacité de ce système, que la firme d’Elon Musk qualifiait même de « système de défense contre les armes bactériologiques ».

Ce qui change entre les Propulsion, Grande Autonomie et Performance

Mais alors, quelles sont les différences entre les Model Y Propulsion, Grande Autonomie (Long Range) et Performance ? On vous les récapitule dans le tableau ci-dessous, avant de les expliciter juste en dessous !

Tesla Model Y Propulsion Model Y Grande Autonomie Model Y Performance Prix (hors bonus) 49 990 euros 64 990 euros 69 990 euros Autonomie WLTP 455 km 565 km 514 km Puissance de charge 170 kW 250 kW 250 kW Transmission Propulsion Intégrale (4 roues motrices) Intégrale (4 roues motrices) 0 à 100 km/h 6,9 sec 5 sec 3,7 sec Puissance Environ 300 ch 395 ch 424 ch Vitesse max 217 km/h 217 km/h 250 km/h Poids 1 909 kg 1 979 kg 1 995 kg Consommation 15,7 kWh / 100 km 16,9 kWh / 100 km 17,1 kWh / 100 km

Comme vous pouvez le voir, les différences se situent uniquement d’un point de vue de la batterie, du moteur et du prix.

Pas de 4 roues motrices

La Model 3 Propulsion, la plus abordable, se débarrasse ainsi du moteur avant et oublie donc sa transmission intégrale à 4 roues motrices au profit de sa propulsion. Ce qui signifie que seules ses deux roues arrière sont motrices.

Dans la pratique, il faut donc s’attendre à une tenue de route légèrement moins bonne en conditions extrêmes (conduite ultra-sportive ou sur une route détrempée ou enneigée par exemple) sur la Model Y Propulsion. Mais il faut relativiser puisque la tenue de route des Tesla en version Propulsion est déjà excellente.

Une autonomie en retrait

L’autre grande différence se situe au niveau de l’autonomie théorique sur cycle WLTP. Pour être proposée à 15 000 euros de moins (et même 17 000 euros si on tient compte du bonus écologique), la Model Y Propulsion intègre une batterie plus petite, d’environ 60 kWh contre 80 kWh pour ses deux grandes sœurs, ce qui fait chuter l’autonomie de 565 km sur la version Grande Autonomie à 455 km sur la nouvelle version d’entrée de gamme. Vous vous demandez si 455 km est une autonomie suffisante pour les longs trajets ? On a la réponse, puisqu’on s’est demandé ce que signifiait une autonomie de 400 km en voiture électrique sur le trajet Paris – Marseille.

La version Performance est quant à elle entre les deux, à 514 km, à cause de ses jantes de 21 pouces et de sa puissance un peu plus élevée. Attention aussi lors de votre choix, puisque le choix de la taille des jantes a une incidence sur l’autonomie. En effet, plus une roue est grande, et plus la consommation du véhicule sera élevée, surtout à hautes vitesses. Ainsi, la Model Y Propulsion chaussée de jantes Induction de 20 pouces annonce une autonomie de 430 km. Idem sur la version Grande Autonomie où ces jantes réduisent l’autonomie à 533 km.

La puissance de charge est également en baisse sur la version Propulsion, avec 170 kW contre 250 kW sur les versions plus haut de gamme. Ce qui signifie que la charge sera un peu plus longue lors des arrêts aux Superchargeurs.

Des performances moins bonnes

Les performances sont également un domaine qui différencie ces trois voitures électriques comme on peut le voir avec le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 km/h ou encore la vitesse maximale et la puissance en ch. Mais même avec 6,9 secondes pour atteindre la vitesse de 100 km/h, la Tesla Model Y est loin d’être lente, puisque toujours plus rapide que la majorité du parc automobile existant.

En effet, en moyenne, en France, une voiture neuve vendue en 2021 faisait 118 ch. À comparer aux 300 ch de la Model Y Propulsion… ce chiffre est toutefois à prendre avec des pincettes, parce qu’il n’est pas connu officiellement et n’était pas dans la liste des documents d’homologation américains qui ont récemment fuité. Les versions Grandes Autonomie et Performance sont quant à elles données pour 395 et 424 ch.

Enfin, dernière petite précision concernant la technologie de batterie utilisée dans les trois versions. L’information n’est pas officielle, mais il est probable que la Model Y Propulsion intègre une batterie LFP contre la technologie NMC sur les versions Grande Autonomie et Performance. Dans les faits, cela ne change pas grand-chose, si ce n’est une charge potentiellement légèrement moins rapide (mais négligeable dans la réalité), mais une meilleure tenue de l’autonomie par grand froid et la possibilité de recharger à 100 % sans détériorer l’accumulateur.

Alors, est-ce que cette nouvelle Model Y Propulsion est la meilleure Tesla à acheter en ce moment ? Pour nous, c’est un grand oui, du fait de son rapport qualité – autonomie – prix vraiment excellent. Un futur best-seller à n’en pas douter !

