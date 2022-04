Tesla Model Y : une version à la batterie inédite pourrait bientôt être commercialisée

Une version de la Tesla Model Y à l'autonomie de 450 kilomètres au cycle EPA a fait son apparition il y a quelques semaines, et elle semblait réservée aux employés de Tesla. Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur ce modèle particulier, suite à l'événement à la Gigafactory d'Austin, au Texas.

L’arrivée d’une nouvelle variante d’un véhicule de la firme d’Elon Musk ne passe jamais inaperçue, et c’est au tour de la Tesla Model Y de connaître une évolution de taille. En effet, il a été confirmé lors de l’événement Cyber Rodeo à la nouvelle usine d’Austin qu’une Tesla Model Y « Autonomie Standard » était produite.

Tesla avait annoncé en grande pompe les futures évolutions en termes de production de batteries lors de son battery day de 2020, avec un nouveau format cylindrique baptisé « 4680 » (46 millimètres de diamètre, pour 80 de haut).

