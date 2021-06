Tesla : pourquoi la Model S Plaid+ a été annulée ?

Contre toute attente, Elon Musk a annoncé sur Twitter l’annulation pure et dure de la Tesla Model S Plaid+, qui n’aura donc jamais existé. Le modèle Grande Autonomie refait en revanche son apparition sur le catalogue à un prix plus « accessible ».

Avec Elon Musk, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Le patron de Tesla a annoncé sur son réseau social préféré, Twitter, que la Model S Plaid+ ne verra tout bonnement jamais le jour. « La Plaid+ est annulée. Il n’y en a pas besoin, car la Plaid est très bien », a-t-il publié dans un message laconique.

Interrogé par Electrek, l’intéressé s’est justifié de la manière suivante :

Ce que nous constatons, c’est qu’une fois que vous avez dépassé le seuil des 640 kilomètres d’autonomie, un rayon d’action plus grand ne compte pas vraiment. Il n’y a pratiquement aucun trajet de plus de 640 kilomètres durant lequel le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter pour aller aux toilettes, manger, prendre un café, etc.

La déclinaison la plus puissante de la berline électrique n’aura donc virtuellement existé que six petits mois, sans même sortir de la moindre usine du constructeur américain. Sur le papier, ce bolide faisait d’ailleurs rêver avec ses 840 kilomètres d’autonomie et son triple moteur, le tout pour un prix de 149 990 euros.

Elon Musk et sa crédibilité

Ici, Elon Musk ne juge donc pas nécessaire d’apporter un rayon d’action aussi élevé à ses futurs clients. Et au fond, son explication auprès d’Electrek a somme toute du sens. C’est en revanche sa crédibilité qui en (re)prend un coup : il ne tiendra pas l’une de ses promesses, alors que les retards pour les Tesla Model S Plaid et Model X se sont accumulés.

En jetant un œil au configurateur de Tesla, une seconde surprise fait son apparition : le retour du modèle Grande Autonomie à 89 990 euros, qui fait de nouveau passer la Model S sous la barre symbolique des 100 000 euros. Pour rappel, la Plaid constituait le modèle « entrée de gamme » facturé à 119 990 euros.

Le retour de la Grande Autonomie

Cette version Grande Autonomie propose 663 kilomètres de rayon d’action, soit le plus élevé de sa gamme, pour une vitesse maximale de 250 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes. Au regard des déclarations d’Elon Musk, tout porte à croire que cette déclinaison est amenée à se pérenniser et ne pas disparaître du catalogue.

Il n’empêche, l’entrepreneur américain laisse le champ libre à Lucid et à sa Air Grand Touring, qui rafle le titre de la berline la plus endurante avec 832 kilomètres d’autonomie.