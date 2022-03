Tesla Model Y : une nouvelle version à l’autonomie intrigante apparaît

Un document repéré sur le site web de l’EPA, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, fait état d’une nouvelle Tesla Model Y dont l’autonomie ne dépasserait pas les 300 miles.

Que mijote Tesla pour sa Model Y ? En Europe, le SUV électrique va bénéficier d’une Gigafactory flambant neuve dont le début des livraisons commencera le 22 mars. Ce nouveau site industriel est d’une importance capitale pour le développement du constructeur américain en Europe.

À l’heure actuelle, deux versions du véhicule sont proposées à l’achat : la « Grande Autonomie » et la « Performance », aux autonomies respectives de 533 et 514 kilomètres. Mais la firme d’outre-Atlantique compte-t-elle ajouter une autre déclinaison à son catalogue pour renforcer son offre ?

Une version moins onéreuse en approche ?

Les récentes trouvailles d’Electrek faites sur le site officiel de l’EPA, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, mettent en exergue une nouvelle version de la Tesla Model Y. Toujours en transmission intégrale, celle-ci se contenterait en revanche d’une autonomie de 279 miles (449 km).

Ce rayon d’action est bien plus faible que les 330 et 303 miles (531 et 487 km) des Model Y « Grande Autonomie » et « Performance » vendues 59 990 et 64 990 dollars aux États-Unis. Avec une portée plus faible, on s’attend logiquement à un prix également revu à la baisse.

Electrek émet l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de la Tesla Model Y berlinoise… équipée d’une batterie avec les fameuses cellules 4680. Il convient cependant de ne clairement pas s’enflammer, puisque Tesla ne compte pas implémenter ce type de cellules dans les premiers lots de livraisons issus du site européen.

Le fabricant californien l’avait d’ailleurs affirmé dans son bilan financier de 2021 : le SUV électrique du groupe se contentera des cellules 2170 dans un premier temps. En revanche, il pourrait très bien goûter à la prochaine génération de cellules d’ici la fin de l’année 2022, en cas de belles avancées.

L’usine du Texas en embuscade ?

Cette intrigante Tesla Model Y pourrait-elle correspondre à une version Standard Range déjà croisée sur le catalogue du groupe ? Début 2021, un tel modèle avait été ajouté sur le configurateur… avant d’être retiré un mois et demi plus tard. Là encore, les doutes sont clairement permis.

L’une des plausibles explications est à mettre au crédit de la Gigafactory Texas, dont le lancement prochain coïncide avec l’apparition de cette nouvelle Tesla Model Y. Si c’est le cas, tout devrait s’éclaircir dans les semaines à venir.

