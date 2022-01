Tesla Model Y européenne : cette grosse nouveauté attendue ne sera pas de la partie

Dans un long document financier, Tesla affirme que les premières Tesla Model Y issues de la Gigafactory de Berlin s’appuieront sur les cellules 2170, et non sur les 4680, comme espérées un moment.

Cette nuit, Elon Musk a tenu une conférence afin de faire un point global sur la situation de Tesla et les projets en cours et à venir. En parallèle, un document financier publié par Tesla a permis de se faire une idée très précise de sa santé économique, avec un chiffre d’affaires de 17,72 milliards de dollars, pour des bénéfices nets de 2,32 milliards de dollars, en 2021.

Pour autant, le constructeur californien ne veut pas s’emballer et joue la carte de la prudence pour 2022. Elon Musk a même confirmé qu’aucun nouveau produit ne sera dévoilé cette année. Aussi, Tesla ne travaillerait pas sur un modèle à 25 000 dollars, comme le disent les rumeurs depuis quelque temps déjà.

Pas de 4680, au départ

Un tableau du fameux document mentionne pourtant un « futur produit » en cours de développement, sans citer de nom. Ce qui est plus sûr en revanche, c’est que les Tesla Model Y fabriquées à la Gigafactory Berlin n’auront pas droit aux cellules de batteries tant attendues et présentées en septembre 2020 lors du Battery Day.

À la page numéro 9, un passage dédié à l’usine berlinoise confirme en effet la nouvelle : « Nous sommes encore en train de finaliser le permis de construire délivré par les autorités locales, ce qui nous permettra de débuter les livraisons européennes des véhicules issues de la Gigafactory Berlin. Ces premiers modèles seront construits avec les cellules 2170 ».

Les plus optimistes d’entre nous auraient préféré goûter aux fameuses cellules 4680, dont la conception devrait garantir une meilleure autonomie et une densité énergétique accrue. À l’époque, Tesla assurait que ce type de cellules serait six fois plus puissante que celles jusque-là conçues. Forcément, l’attente est réelle.

Un planning qui tient la route

Le choix de Tesla concernant la Model Y de Berlin est-il pour autant révoltant ? Pas tant que ça, puisque Elon Musk avait précisé en 2020 que le déploiement d’une telle cellule serait progressif à partir de 2022. Le SUV électrique du groupe peut donc se contenter des cellules 2170 dans un premier temps, sans que cela ne trahisse la parole de Musk.

En revanche, nous sommes en droit de nous attendre à un changement au cours du millésime 2022. Les cellules 4680 devraient alors accroître de manière considérable l’autonomie du véhicule, sauf que Tesla pourrait aussi augmenter le prix final de son offre.

Mais chaque chose en son temps : l’heure est d’abord au lancement de la production.

