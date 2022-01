Tesla affiche des résultats impressionnants mais reste prudent pour 2022

En attendant la prise de parole d'Elon Musk, les résultats concernant le quatrième trimestre 2021 ont été publiés. Ces résultats dépassent les estimations des analystes malgré les problèmes de pénuries qui ont tourmenté l'industrie automobile. Le fabricant américain reste néanmoins très prudent concernant l'année 2022.

Comme on s’y attendait, Tesla a publié ses chiffres financiers concernant le quatrième trimestre 2021. Le chiffre d’affaires a atteint 17,72 milliards de dollars, contre 10,74 milliards de dollars un an plus tôt.

Des résultats supérieurs aux attentes

Le bénéfice net a augmenté de 760 % pour un total de 2,32 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est établi à 2,54 dollars, au-dessus des prévisions de 2,37 dollars. Un montant beaucoup plus élevé que ce que les analystes attendaient. On pouvait donc s’attendre à une belle réactions de la Bourse, mais cela n’a pas forcément été le cas.

En effet, malgré des résultats plus forts que prévu, l’action en Bourse de Tesla a tremblé. Le constructeur automobile américain a mis en évidence des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui auront un impact non négligeable sur ses performances en 2022.

« 2021 a été une année décisive pour Tesla. Il ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques »

Même si Tesla a une capacité d’adaptation sans précédent, la marque américaine reste touchée fortement par la crise actuelle.

Le document publié est très complet, il donne de nombreuses données concernant l’activité de Tesla. On peut ainsi avoir une confirmation que la Model Y va bel et bien être produite dans les usines de Berlin en Allemagne et du Texas aux Etats-Unis.

Le retour du Tesla Semi

Parmi les photos présentes dans le document financier, il y a une photo des Tesla Semi. Pourtant, il n’y a aucun mot sur l’état de la production du camion électrique. Ce camion a déjà été retardé à plusieurs reprises, car il devait initialement être commercialisé en 2019.

De nouveaux prototypes ont été repérés autour de la Gigafactory du Nevada au cours des derniers mois, et le CEO de Pepsico a même déclaré qu’il s’attendait à recevoir ses premiers camions Tesla Semi d’ici la fin de l’année.

La dernière photo montre l’une des innovations présentées dans le nouveau Model Y. Avec le bloc-batterie structurel constitué du plancher de la carrosserie du véhicule, Tesla peut y fixer directement les sièges pour simplifier le processus d’assemblage.

La batterie 4680 n’est pas encore utilisée

D’ailleurs, nous avons confirmation que les premières Model Y produites à Berlin utilisent les batteries conventionnelles 2170, il faudra attendre pour découvrir les nouvelles batteries 4680.

Tesla précise également qu’ils ont mieux réussi que la plupart des constructeurs automobiles concernant la gestion des problèmes de chaîne d’approvisionnement en utilisant des puces moins rares et en réécrivant rapidement les logiciels pour s’adapter aux pénuries.

Elon Musk a prévu de prendre la parole lors de la présentation plus formelle de ces résultats. Il y aura sans doute des annonces à suivre, dont la nouvelle voiture entrée de gamme.

