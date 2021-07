Tesla Semi : au tour du camion électrique de bientôt se lancer dans le grand bain

La production du Tesla Semi serait imminente, à en croire des sources proches du dossier. De fait, le camion électrique du constructeur californien devrait entamer ses tribulations automobiles en 2021.

Il aura fallu se montrer patient, mais le Tesla Semi semble enfin pointer le bout de son nez. Officiellement introduit en novembre 2017, et à l’époque attendu pour l’année 2019, le camion électrique qui vise à chambouler la filière des poids lourds a finalement accusé de nombreux retards. Comme beaucoup de projets du constructeur américain.

Séduit par le projet, un premier lot d’entreprises a alors effectué plusieurs réservations dans l’espoir d’électrifier leur flotte dans un avenir proche. Malheureusement pour elles, le millésime 2020 n’a pas été en leur faveur, et Tesla a été contraint de repousser une nouvelle fois la sortie de son engin branché.

Le production est très proche

L’année 2021 semble être la bonne, si l’on en croit les informations d’Electrek qui s’appuie sur des sources proches du dossier. La ligne d’assemblage du Semi — construite dans la Gigafactory du Nevada — est en train de subir les dernières vérifications et corrections avant de débuter la production.

Cette phase constitue l’une des dernières étapes avant la mise en production officielle d’un véhicule Tesla, précise Electrek. En toute logique, les premiers Semi devraient donc débarquer sur les routes américaines d’ici la fin du cru 2021. Au total, cinq exemplaires pourront être produits par semaine.

Cette nouvelle n’a rien d’étonnant au regard des dernières informations connues sur le sujet. Récemment, Tesla avait par exemple indiqué que la production du Semi commencerait cette année, sans donner plus de détails sur son calendrier.

Un futur Semi avec 1000 km d’autonomie ?

Dans un premier temps, les Semi serviront avant tout aux opérations du constructeur californien. Ensuite, il s’attellera à livrer les tout premiers clients ayant bloqué une réservation de longue date. Décliné en deux autonomies — 482 et 803 kilomètres –, le Semi coûterait en moyenne entre 150 000 et 180 000 dollars.

Mais surtout, il tirerait son avantage dans les économies de carburant et d’entretien. À l’avenir, une version dotée d’un rayon d’action de 1000 kilomètres pourrait aussi voir le jour. Et pour les plus curieux, le Semi s’était offert une sortie sur piste remarquée en mars 2021, histoire de montrer de quel bois il se chauffe.